REALTY ONE GROUP CÉLÈBRE SON 19E ANNIVERSAIRE AVEC « ONE DAY », LA JOURNÉE MONDIALE DE BÉNÉVOLAT ET DE GÉNÉROSITÉ

LAGUNA NIGUEL, Californie, 4 mai 2024 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, une marque de mode de vie moderne et motivée et l'UN des franchiseurs à la croissance la plus rapide au monde, fête son 19e anniversaire le 1er mai avec une journée de bénévolat et de générosité dans le monde entier. La famille ONE, composée des professionnels de l'immobilier américains d'un océan à l'autre, ainsi que de bureaux et d'affiliés dans 20 autres pays, a généreusement donné des milliers d'heures mercredi pour aider les enfants, les anciens combattants, les banques alimentaires, les animaux de compagnie et bien d'autres encore.

« Faire partie de notre famille ONE signifie que nous sommes déterminés à avoir un impact positif dans nos communautés, en nous aidant les uns les autres chaque fois que nous le pouvons, a déclaré Kuba Jewgieniew , PDG et fondateur du groupe international Realty ONE. Donner en retour est dans notre ADN parce que nous savons qu'UN seul acte de bonté peut changer une vie ! »

Mercredi, Internet a été inondé d'images d'agents du groupe Realty ONE et de bureaux entiers distribuant de la nourriture, réparant des maisons, collectant des sacs à dos et rendant service de bien d'autres façons. En moins de 24 heures, le franchiseur a eu un impact sur plus de 334 000 vies et a fait don de plus de 60 000 $ en UN jour, alors que d'autres sites continuaient à soumettre des formulaires d'impact bénévole.

ONE Cares du groupe Realty ONE, la branche caritative 501(c)3 de l'organisation, anime la « Communauté » dans le cadre des valeurs 6C du franchiseur, qui comprennent également Connect, Cares, Coaching, COOLTURE et Commission. En 2023, le franchiseur mondial a transformé plus de 200 000 vies.

Pour une troisième année consécutive, Realty ONE Group International s'est classée au premier rang des franchiseurs immobiliers sur la liste hautement concurrentielle Franchise 500® du magazine Entrepreneur en 2024. L'unique marque de style de vie moderne compte maintenant plus de 19 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États des États-Unis, à Washington DC, et dans 20 autres pays et territoires.

