REALTY ONE GROUP CELEBRA EL 19.º ANIVERSARIO CON UN "UN DÍA" GLOBAL DE VOLUNTARIADO Y RETRIBUCIÓN

Bancos de alimentos, niños, veteranos, mascotas y muchos más se benefician de ONE Day, la organización benéfica del franquiciador global

LAGUNA NIGUEL, California, 4 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, una marca de estilo de vida moderna y orientada a un propósito concreto y UNO de los franquiciadores de más rápido crecimiento en el mundo, celebra su 19.° aniversario este 1 de mayo con un día de voluntariado y retribución en todo el mundo. La familia ONE de profesionales inmobiliarios estadounidenses de costa a costa y con oficinas y filiales en 20 países más, donaron generosamente miles de horas el miércoles, ayudando a niños, veteranos, bancos de alimentos, mascotas y a muchos más.

"Ser parte de nuestra familia ONE significa que estamos motivados a impactar a nuestras comunidades de manera positiva, ayudándonos unos a otros cuando y donde podamos", afirmó Kuba Jewgieniew , Director General y fundador de Realty ONE Group International. "Retribuir es parte de nuestro ADN porque sabemos que en ONE, UN acto de bondad puede cambiar una vida".

El miércoles se inundó Internet de imágenes de agentes de Realty ONE Group y de oficinas enteras que repartían alimentos, reparaban casas, recogían mochilas y daban servicio de muchas otras formas. En menos de 24 horas, con muchas sedes que seguían enviando formularios de impacto voluntario, el franquiciador tuvo una fuerte repercusión en más de 334.000 vidas y donó más de $ 60.000 como parte de ONE en un SOLO día.

ONE Cares de Realty ONE Group, el brazo caritativo 501(c)3 de la organización, impulsa a la "Comunidad" con los valores 6C del franquiciador, que también incluyen Connect, Cares, Coaching, COOLTURE y Commission. En 2023, el franquiciador global transformó más de 200.000 vidas.

Realty ONE Group International se adjudicó el puesto número 1 entre los franquiciadores inmobiliarios por tercer año consecutivo en la muy competitiva lista 2024 Franchise 500 ® de Entrepreneur. La única marca moderna y de estilo de vida en la industria ahora cuenta con más de 19.000 profesionales de bienes raíces en más de 400 sedes en 49 estados de los EE. UU., Washington D.C. y 20 países y territorios más.

