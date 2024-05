REALTY ONE GROUP FEIERT 19-JÄHRIGES JUBILÄUM MIT GLOBALEM „ONE DAY" DER FREIWILLIGEN ARBEIT UND SPENDEN

Essensausgaben, Kinder, Veteranen, Haustiere und viele mehr profitieren von dem karitativen ONE Day des globalen Franchisegebers

LAGUNA NIGUEL, Kalifornien, 4. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Die Realty ONE Group International, eine moderne, zweckorientierte Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Franchisegeber der Welt, feiert am 1. Mai ihr Jubiläum - in diesem Jahr sind es 19 Jahre - mit einem Tag des ehrenamtlichen Engagements und des Zurückgebens auf der ganzen Welt. Die ONE-Familie, bestehend aus US-Immobilienfachleuten von Küste zu Küste sowie Niederlassungen und Tochtergesellschaften in 20 weiteren Ländern, hat am Mittwoch großzügig Tausende von Stunden für Kinder, Veteranen, Essensausgaben, Haustiere und vieles mehr gespendet.

„Teil unserer ONE-Familie zu sein bedeutet, dass wir einen positiven Einfluss auf unsere Gemschaften haben und uns gegenseitig helfen, wann und wo immer wir können." sagt Kuba Jewgieniew, Geschäftsführer und Gründer der Realty ONE Group International. „Zurückgeben liegt in unserer DNA, denn wir wissen, dass EIN Akt der Freundlichkeit ein Leben verändern kann!"

Das Internet war am Mittwoch überschwemmt mit Bildern von Realty ONE Group-Vertretern und ganzen Büros, die Lebensmittel verteilten, Häuser reparierten, Rucksäcke sammelten und auf so viele andere Arten halfen. In weniger als 24 Stunden und mit weiteren Standorten, die noch Formulare für freiwillige Helfer einreichen, hat der Franchisegeber an nur einem Tag über 334.000 Menschenleben beeinflusst und mehr als 60.000 Dollar gespendet.

ONE Cares, der gemeinnützige 501(c)3-Zweig der Realty ONE Group, steht für die „Community" in den 6C-Werten des Franchisegebers, zu denen auch Connect, Cares, Coaching, COOLTURE und Commission gehören. Im Jahr 2023 hat der globale Franchisegeber mehr als 200.000 Leben verändert.

Die Realty ONE Group International ist zum dritten Mal in Folge die Nummer 1 unter den Immobilien-Franchisegebern auf der hart umkämpften Franchise 500® -Liste 2024 von Entrepreneur . Die branchenweit einzige moderne Lifestyle-Marke vereint heute mehr als 19.000 Immobilienexperten an über 400 Standorten in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C. und 20 weiteren Ländern und Territorien.

