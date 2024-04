O REGZA Engine ZRi aprimorado por IA da Toshiba TV oferece uma experiência de visualização imersiva

HONG KONG, 12 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Toshiba TV está dando um salto à frente na tecnologia de televisão com seu REGZA Engine ZRi alimentado por IA, proporcionando uma experiência de visualização envolvente para os usuários. A integração da IA melhorou a interação do usuário com suas TVs, oferecendo personalização e otimização adaptadas às preferências e ambientes individuais.

No centro da inovação da Toshiba TV está o chip REGZA Engine ZRi, um componente tecnológico fundamental que permite que a TV ofereça visuais impressionantes em resolução de até 4K, aprimorados pelo Dolby Vision IQ e HDR 10+ adaptativo. Esse chip garante visuais nítidos e cores vibrantes, elevando o conteúdo para os espectadores. Além disso, ao aproveitar os algoritmos de aprendizado de máquina, o chip REGZA Engine ZRi ajusta automaticamente as configurações de imagem e som de acordo com o conteúdo que está sendo visualizado e o ambiente de visualização, criando uma experiência imersiva para os espectadores.

O compromisso da Toshiba TV em oferecer experiências audiovisuais excepcionais por meio da inovação em IA é evidente em sua linha de produtos. Seu principal modelo, a X9900, apresenta as tecnologias AI Picture Optimizer e AI 4K Upscaling, estabelecendo novos padrões de qualidade de imagem por meio de nitidez e vibração. Além disso, ele inclui a tecnologia Eye Comfort, que reduz de forma inteligente o brilho, melhora a nitidez e ajusta o brilho da tela de acordo com o ambiente ao redor, garantindo uma experiência de visualização confortável.

Para os entusiastas de esportes, a Z870 apresenta uma série de recursos adaptados especificamente para experiências imersivas de visualização de esportes. Com o modo AI Football e o modo AI Sports, os espectadores podem esperar mergulhar fundo na ação, onde cada detalhe e movimento é retratado de forma vívida com clareza e realismo excepcionais.

Com relação à qualidade do som, a Z670 incorpora a tecnologia AI Sound, ajustando automaticamente o equilíbrio entre sons de alta, média e baixa frequência para proporcionar uma experiência de áudio rica.

A Toshiba TV continua liderando em inovação, mesclando tecnologia avançada com IA, estabelecendo uma nova referência para experiências de visualização. A Toshiba TV quer que os espectadores vivenciem o futuro do entretenimento, onde cada momento se desenrola como uma obra-prima.

Sobre a Toshiba TV:

Com mais de 70 anos de história na produção de TVs, a Toshiba TV é conhecida por suas ideias inovadoras e invenções revolucionárias. Ao priorizar a qualidade superior de imagem e as experiências auditivas, a Toshiba TV estabelece novos padrões em entretenimento. Enfatizando a atenção aos detalhes do produto e ao avanço tecnológico, a Toshiba TV integra design esteticamente agradável, garantia de qualidade e reputação da marca para ressaltar seu compromisso com a excelência, mostrando a filosofia de design de longa data da Toshiba TV e a busca contínua pela qualidade do produto.

