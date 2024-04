Le moteur REGZA ZRi amélioré par l'IA de Toshiba TV offre une expérience de visionnement immersive

HONG KONG, 12 avril 2024 /PRNewswire/ -- Toshiba TV fait un bond en avant dans la technologie télévisuelle avec son moteur REGZA ZRi doté de l'IA, qui offre une expérience de visionnage captivante aux utilisateurs. L'intégration de l'IA a amélioré l'interaction des utilisateurs avec leurs téléviseurs, offrant une personnalisation et une optimisation adaptées aux préférences et aux environnements individuels.

Au cœur de l'innovation de Toshiba TV se trouve la puce REGZA Engine ZRi, un composant technologique clé qui permet au téléviseur de fournir des images époustouflantes dans une résolution allant jusqu'à 4K, améliorée par Dolby Vision IQ et HDR 10+ adaptatif. Cette puce garantit des images nettes et des couleurs éclatantes, élevant le contenu pour les téléspectateurs. En outre, grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique, la puce REGZA Engine ZRi ajuste automatiquement les paramètres de l'image et du son en fonction du contenu visionné et de l'environnement, créant ainsi une expérience immersive pour les téléspectateurs.

L'engagement de Toshiba TV à procurer des expériences audiovisuelles exceptionnelles grâce à l'innovation en matière d'IA est évident dans sa gamme de produits. Son modèle phare, le X9900, est doté des technologies AI Picture Optimizer et AI 4K Upscaling, qui établissent de nouvelles normes en matière de qualité d'image grâce à la netteté et à l'éclat de l'image. En outre, il inclut la technologie Eye Comfort, qui réduit intelligemment les reflets, améliore la clarté et ajuste la luminosité de l'écran en fonction de l'environnement, garantissant ainsi une expérience visuelle confortable.

Pour les amateurs de sport, le Z870 présente un ensemble de fonctionnalités spécialement conçues pour des expériences sportives immersives. Grâce aux modes AI Football et AI Sports, les spectateurs sont plongés au cœur de l'action, où chaque détail et chaque mouvement sont reproduits avec une clarté et un réalisme exceptionnels.

En ce qui concerne la qualité du son, le Z670 intègre la technologie AI Sound, qui ajuste automatiquement l'équilibre entre les hautes, moyennes et basses fréquences pour une expérience audio riche.

Toshiba TV reste à la pointe de l'innovation en fusionnant la technologie avancée et l'IA, établissant ainsi une nouvelle référence en matière d'expérience visuelle. Toshiba TV souhaite que les téléspectateurs découvrent l'avenir du divertissement, où chaque instant devient un chef-d'œuvre.

À propos de Toshiba TV :

Avec plus de 70 ans d'histoire dans la production de téléviseurs, Toshiba TV est connu pour ses idées novatrices et ses inventions révolutionnaires. En donnant la priorité à une qualité d'image et à une expérience auditive supérieures, Toshiba TV établit de nouvelles normes en matière de divertissement. En mettant l'accent sur l'attention portée aux détails des produits et aux avancées technologiques, Toshiba TV intègre un design esthétique, l'assurance qualité et la réputation de la marque pour souligner son engagement en faveur de l'excellence, mettant en évidence la philosophie de conception de longue date de Toshiba TV et la recherche continue de la qualité des produits.