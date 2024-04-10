Усовершенствованный ИИ REGZA Engine ZRi от Toshiba TV обеспечивает захватывающий просмотр

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Toshiba

10 апр, 2024, 16:59 GMT

ГОНКОНГ, 10 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Toshiba TV совершает прорыв в области телевизионных технологий благодаря REGZA Engine ZRi на базе искусственного интеллекта, обеспечивая пользователям захватывающий опыт просмотра. Интеграция ИИ улучшила взаимодействие пользователей с их телевизорами, предлагая настройку и оптимизацию с учетом индивидуальных предпочтений и сред.

В основе инновации Toshiba TV лежит чип REGZA Engine ZRi, ключевой технологический компонент, который позволяет телевизору предоставлять потрясающие визуальные эффекты в разрешении до 4K, усиленные адаптивными Dolby Vision IQ и HDR 10+. Этот чип обеспечивает четкие визуальные эффекты и яркие цвета, повышая качество контента для зрителей. Кроме того, используя алгоритмы машинного обучения, чип REGZA Engine ZRi автоматически настраивает параметры изображения и звука в соответствии с просматриваемым контентом и средой просмотра, создавая захватывающий опыт для зрителей.

Приверженность Toshiba TV предоставлению исключительных аудиовизуальных возможностей с помощью инноваций в области искусственного интеллекта проявляется в ассортименте ее продуктов. Флагманская модель, X9900, оснащена технологиями AI Picture Optimizer и AI 4K Upscaling, устанавливающими новые стандарты качества изображения благодаря четкости и яркости. Кроме того, здесь есть технология Eye Comfort, которая разумно уменьшает блики, повышает четкость и регулирует яркость экрана в соответствии с окружающей средой, обеспечивая комфортный просмотр.

Для любителей спорта Z870 представляет множество функций, специально предназначенных для просмотра спортивных событий с эффектом погружения. Благодаря режиму AI Football и режиму AI Sports зрители могут окунуться в события, где каждая деталь и движение ярко изображены с исключительной ясностью и реализмом.

Что касается качества звука, телевизоры Z670 оснащены технологией AI Sound, автоматически регулирующей баланс между высокочастотным, средним и низкочастотным звуком для богатого звукового восприятия.

Toshiba TV продолжает лидировать в области инноваций, объединяя передовые технологии с ИИ, устанавливая новые эталоны просмотра. Toshiba TV хочет, чтобы зрители увидели развлечения будущего, где каждый момент превращается в шедевр.

О Toshiba TV: 

Имея более чем 70-летнюю историю в производстве телевизоров, Toshiba TV известна своими инновационными идеями и новаторскими изобретениями. Придавая первостепенное значение превосходному качеству изображения и восприятию звука, Toshiba TV устанавливает новые стандарты в сфере развлечений. Подчеркивая внимание к деталям продукта и технологическому прогрессу, Toshiba TV объединяет эстетически приятный дизайн, обеспечение качества и репутацию бренда, чтобы подчеркнуть свою приверженность к совершенству, демонстрируя давнюю философию дизайна Toshiba TV и постоянное стремление к качеству продукции.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2382469/4638582/Toshiba_logo.jpg

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