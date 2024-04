Toshiba TVs KI-verbesserte REGZA-Engine ZRi sorgt für ein intensives Seherlebnis

HONGKONG, 10. April 2024 /PRNewswire/ -- Toshiba TV macht mit seiner KI-gesteuerten REGZA Engine ZRi einen Sprung nach vorn in der Fernsehtechnologie und bietet den Nutzern ein fesselndes Fernseherlebnis. Die Integration von KI hat die Interaktion der Nutzer mit ihren Fernsehern verbessert und ermöglicht eine Anpassung und Optimierung, die auf individuelle Vorlieben und Umgebungen zugeschnitten ist.

Das Herzstück der Toshiba TV-Innovation ist der REGZA Engine ZRi Chip, eine technologische Schlüsselkomponente, die es dem Fernseher ermöglicht, atemberaubende Bilder in bis zu 4K-Auflösung zu liefern, ergänzt durch Dolby Vision IQ und HDR 10+ adaptiv. Dieser Chip sorgt für scharfe Bilder und leuchtende Farben, die den Inhalt für den Betrachter aufwerten. Darüber hinaus passt der REGZA Engine ZRi Chip durch die Nutzung von Algorithmen des maschinellen Lernens die Bild- und Toneinstellungen automatisch an den betrachteten Inhalt und die Betrachtungsumgebung an und schafft so ein immersives Erlebnis für die Zuschauer.

Das Engagement von Toshiba TV, durch KI-Innovationen ein außergewöhnliches audiovisuelles Erlebnis zu bieten, wird in der Produktpalette deutlich. Sein Flaggschiff, der X9900, verfügt über einen KI-Bildoptimierer und KI 4K Upscaling-Technologien, die durch Schärfe und Lebendigkeit neue Maßstäbe in der Bildqualität setzen. Darüber hinaus verfügt er über die Eye-Comfort-Technologie, die auf intelligente Weise Blendeffekte reduziert, die Klarheit verbessert und die Bildschirmhelligkeit an die Umgebung anpasst, um ein angenehmes Seherlebnis zu gewährleisten.

Für Sportenthusiasten bietet der Z870 eine Reihe von Funktionen, die speziell auf ein intensives Sporterlebnis zugeschnitten sind. Mit dem KI-Fußballmodus und dem KI-Sportmodus können die Zuschauer tief in das Geschehen eintauchen, wo jedes Detail und jede Bewegung mit außergewöhnlicher Klarheit und Realismus dargestellt wird.

Was die Klangqualität anbelangt, so verfügt der Z670 über die KI-Ton-Technologie, die automatisch die Balance zwischen hohen, mittleren und niedrigen Frequenzen anpasst, um ein reichhaltiges Klangerlebnis zu gewährleisten.

Toshiba TV ist weiterhin führend in der Innovation, indem es fortschrittliche Technologie mit künstlicher Intelligenz verbindet und so neue Maßstäbe für das Fernseherlebnis setzt. Toshiba TV möchte, dass die Zuschauer die Zukunft der Unterhaltung erleben, in der sich jeder Moment wie ein Meisterwerk entfaltet.

Informationen zu Toshiba TV:

Mit einer über 70-jährigen Geschichte in der TV-Produktion ist Toshiba TV für seine innovativen Ideen und bahnbrechenden Erfindungen bekannt. Toshiba TV setzt neue Maßstäbe in der Unterhaltungsbranche, indem es sich auf eine hervorragende Bildqualität und ein hervorragendes Hörerlebnis konzentriert. Toshiba TV legt großen Wert auf Produktdetails und technologischen Fortschritt und integriert ästhetisches Design, Qualitätssicherung und Markenreputation, um sein Engagement für herausragende Leistungen zu unterstreichen und die langjährige Designphilosophie von Toshiba TV und das kontinuierliche Streben nach Produktqualität zu unterstreichen.

