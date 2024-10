O SUV Smart Premium classe D S09 da SOUEAST foi lançado globalmente!

TASHKENT, Uzbequistão, 30 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- No dia 26 de setembro, a SOUEAST realizou sua cerimônia de lançamento global da marca 2024 em Tashkent, Uzbequistão. Durante o evento, a SOUEAST apresentou seu modelo principal, o Smart Premium D-Class SUV S09, a um público global pela primeira vez e anunciou o início das pré-vendas no Uzbequistão.

Elegância e Ambição Como um Cavaleiro

SOUEAST

S09, que significa "CAVALEIRO DA ALMA", simboliza elegância e ambição como um cavaleiro. Como o modelo principal, o S09 possui uma estética ousada e dinâmica, mantendo atributos confiáveis e adequados para a família. Destina-se a utilizadores familiares que valorizam a qualidade, a individualidade e as experiências de condução inteligentes.

Vibe de personalização de alta qualidade para o carro-chefe de luxo

O corpo do S09 é projetado com proporções douradas, dando-lhe uma aparência suave e elegante. Mede 4858mm * 1925mm * 1780mm, com uma distância entre eixos de 2850mm. O S09 oferece 6 opções de cores de tinta, com combinações de cores cuidadosamente coordenadas, que atendem às diversas necessidades dos usuários. A frente é digna e moderna, com um farol LED contínuo e uma grelha em forma de U com 222 luzes LED individuais.

Dentro do carro, o S09 tem um espaço amplo e confortável, cada fileira é espaçosa o suficiente para os passageiros, o que é perfeito para viagens em família. O S09 pode realizar comutação livre de 5 e 7 lugares, de modo que o espaço seja mágico e mutável. Além disso, o S09 também está equipado com porta traseira de FÁCIL ABERTURA, botão Boss e outros designs avançados para incorporar qualidade de luxo.

Qualidade Excepcional como Padrão para Sua Classe

O S09 também oferece várias combinações de powertrain, incluindo 1.6T+7DCT e 2.0T+7DCT/8AT, fornecendo excelente potência.

Vale ressaltar que a versão PHEV S09DM também foi lançada ao mesmo tempo. O S09DM é equipado com um motor híbrido de alta eficiência, com uma eficiência térmica de 44,5%, e adota uma tecnologia de acionamento dual-motor, com a potência máxima do motor de até 199kW e um pico de torque de 395N •m, realizando o excelente desempenho de potência de 0-100km/h de aceleração em apenas 7,8 segundos.

O S09 possui um cockpit inteligente alimentado pelo chip Qualcomm Snapdragon. Inclui um sistema de controlo por voz que suporta 6 idiomas,oferece Apple CarPlay e Android Auto para uma experiência de condução inteligente. Além disso, os usuários podem dirigir com confiança com 16 recursos adas, como ACC e AEB, garantindo uma condução segura em longas distâncias.

O SOUEAST S09 é um novo produto baseado em pesquisas de mercado aprofundadas para atender às diferentes necessidades dos usuários. No futuro, a SOUEAST continuará a introduzir mais produtos de alta qualidade.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2518520/SOUEAST.jpg

FONTE SOUEAST