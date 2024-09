Der Smart Premium D-Klasse SUV S09 von SOUEAST wird weltweit eingeführt!

TASHKENT, Usbekistan, 30. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 26. September veranstaltete SOUEAST in Tashkent, Usbekistan, seine 2024 Global Brand Launch Ceremony. Während der Veranstaltung stellte SOUEAST sein Flaggschiff, den Smart Premium D-Class SUV S09, zum ersten Mal einem globalen Publikum vor und kündigte den Beginn des Vorverkaufs in Usbekistan an.

Eleganz und Ehrgeiz wie ein Ritter

SOUEAST

S09, was so viel wie "SOUL KNIGHT" bedeutet, symbolisiert Eleganz und Ehrgeiz wie ein Ritter. Als Flaggschiff zeichnet sich der S09 durch eine kühne und dynamische Ästhetik aus, ohne dabei auf zuverlässige und familienfreundliche Eigenschaften zu verzichten. Er richtet sich an Familien, die Wert auf Qualität, Individualität und intelligente Fahrerlebnisse legen.

High-End-Anpassung für Luxus-Flaggschiff

Das Gehäuse des S09 ist mit goldenen Proportionen gestaltet, die ihm ein glattes und elegantes Aussehen verleihen. Er misst 4858mm * 1925mm * 1780mm, mit einem Radstand von 2850mm. Der S09 bietet 6 Farboptionen mit sorgfältig aufeinander abgestimmten Farbkombinationen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Benutzer gerecht werden. Die Front ist gediegen und modern, mit einem durchgehenden LED-Scheinwerfer und einem U-förmigen Kühlergrill mit 222 einzelnen LED-Leuchten.

Im Innenraum bietet der S09 ein großes und komfortables Platzangebot, jede Reihe ist geräumig genug für die Passagiere, was perfekt für Familienreisen ist. Der S09 kann 5-Sitzer und 7-Sitzer frei schalten, so dass der Raum magisch und wandelbar ist. Darüber hinaus ist der S09 mit einer elektrisch betriebenen EASY OPEN-Heckklappe, einem Boss-Knopf und anderen fortschrittlichen Designs ausgestattet, die Luxusqualität verkörpern.

Außergewöhnliche Qualität als Standard für seine Klasse

Der S09 bietet außerdem mehrere Antriebskombinationen, darunter 1.6T+7DCT und 2.0T+7DCT/8AT, die für herausragende Leistung sorgen.

Erwähnenswert ist, dass zur gleichen Zeit auch die PHEV-Version S09DM eingeführt wurde. Der S09DM ist mit einem hocheffizienten Hybridmotor mit einem thermischen Wirkungsgrad von 44,5 % ausgestattet und verfügt über eine Doppelmotor-Antriebstechnologie mit einer maximalen Motorleistung von 199 kW und einem Spitzendrehmoment von 395 N•m und erreicht die hervorragende Leistung einer Beschleunigung von 0-100km/h in nur 7,8 Sekunden.

Das S09 verfügt über ein intelligentes Cockpit, das von einem Qualcomm Snapdragon Chip angetrieben wird. Er verfügt über ein Sprachsteuerungssystem, das 6 Sprachen unterstützt, und bietet Apple CarPlay und Android Auto für ein intelligentes Fahrerlebnis. Darüber hinaus können die Nutzer mit 16 ADAS-Funktionen wie ACC und AEB selbstbewusst fahren und so eine sichere Langstreckenfahrt gewährleisten.

SOUEAST S09 ist ein brandneues Produkt, das auf einer gründlichen Marktforschung basiert, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden. SOUEAST wird auch in Zukunft weitere hochwertige Produkte auf den Markt bringen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2518520/SOUEAST.jpg