Le SUV Smart Premium de classe D S09 de SOUEAST est lancé dans le monde entier !

TACHKENT, Ouzbékistan, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le 26 septembre, SOUEAST a tenu sa cérémonie de lancement de la marque mondiale 2024 à Tachkent, en Ouzbékistan. Lors de cet événement, SOUEAST a présenté pour la première fois son modèle phare, le Smart Premium D-Class SUV S09, à un public mondial et a annoncé le début des préventes en Ouzbékistan.

Elégance et ambition comme un chevalier

SOUEAST

S09, qui signifie "SOUL KNIGHT", symbolise l'élégance et l'ambition d'un chevalier. En tant que modèle phare, le S09 affiche une esthétique audacieuse et dynamique tout en conservant des caractéristiques fiables et familiales. Elle cible les utilisateurs familiaux qui apprécient la qualité, l'individualité et les expériences de conduite intelligente.

Une personnalisation haut de gamme pour une marque de luxe

Le corps du S09 est conçu avec des proportions dorées, ce qui lui donne un aspect lisse et élégant. Il mesure 4858mm * 1925mm * 1780mm, avec un empattement de 2850mm. Le S09 offre 6 options de couleurs de peinture, avec des combinaisons de couleurs soigneusement coordonnées, qui répondent aux divers besoins des utilisateurs. L'avant est digne et moderne, avec un phare à LED continu et une calandre en forme de U avec 222 LED individuelles.

À l'intérieur de la voiture, la S09 dispose d'un espace vaste et confortable, chaque rangée étant suffisamment spacieuse pour les passagers, ce qui est parfait pour les voyages en famille. Le S09 peut réaliser une commutation libre de 5 ou 7 sièges, ce qui rend l'espace magique et changeant. En outre, le S09 est également équipé d'un hayon électrique EASY OPEN, d'un bouton patron et d'autres éléments de conception avancée pour incarner la qualité du luxe.

Une qualité exceptionnelle qui fait référence dans sa catégorie

La S09 offre également plusieurs combinaisons de groupes motopropulseurs, dont 1.6T+7DCT et 2.0T+7DCT/8AT, offrant une puissance exceptionnelle.

Il convient de mentionner que la version PHEV S09DM a également été lancée au même moment. Le S09DM est équipé d'un moteur hybride à haut rendement, avec une efficacité thermique de 44,5 %, et adopte une technologie d'entraînement à double moteur, avec une puissance maximale du moteur de 199 kW et un couple de pointe de 395N.•m, réalisant l'excellente performance de l'accélération de 0 à 100 km/h en seulement 7,8 secondes.

Le S09 est doté d'un cockpit intelligent alimenté par la puce Qualcomm Snapdragon. Il comprend un système de commande vocale qui prend en charge 6 langues,offre Apple CarPlay et Android Auto pour une expérience de conduite intelligente. En outre, les utilisateurs peuvent conduire en toute confiance grâce aux 16 fonctions ADAS, telles que l'ACC et l'AEB, qui garantissent une conduite sûre sur de longues distances.

SOUEAST S09 est un tout nouveau produit basé sur une étude de marché approfondie afin de répondre aux différents besoins des utilisateurs. À l'avenir, SOUEAST continuera d'introduire davantage de produits de haute qualité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2518520/SOUEAST.jpg