Obras de arte históricas recebem financiamento através do Art Conservation Project™ do BofA

Abrangendo 10 países, as seleções de 2026 destacam o compromisso global do programa com a conservação de arte

Pontos principais

O Bank of America está concedendo 18 bolsas do Art Conservation Project™ para preservar obras de arte significativas em 2026.

Os projetos deste ano incluem a conservação de obras-primas internacionalmente renomadas, como A Ronda Noturna, de Rembrandt, O Velho Guitarrista, de Picasso, La Négresse, de Matisse, e Baco e Ariadne, de Ticiano.

Projetos anteriores incluem duas cópias da Magna Carta na Society of Antiquaries of London, Water Lilies , de Claude Monet, no Portland Art Museum, e Gibbons , de Chen Wen Hsi, na National Gallery Singapore.

, de Claude Monet, no Portland Art Museum, e , de Chen Wen Hsi, na National Gallery Singapore. Todas as obras de arte conservadas retornarão à exibição pública, reforçando o compromisso do Bank of America com o acesso público. Mais de 15.000 objetos em 40 países foram conservados através do Bank of America Art Conservation Project™ desde 2010.

NOVA YORK, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O Bank of America anunciou hoje que 18 instituições culturais sem fins lucrativos em 10 países receberão bolsas este ano através do Bank of America Art Conservation Project™. Os projetos selecionados representam uma ampla variedade de tradições artísticas e necessidades de conservação, desde obras frágeis em papel até pinturas e objetos que exigem técnicas avançadas de preservação.

O Velho Guitarrista, de Pablo Picasso; © 2026 Espólio de Pablo Picasso/Sociedade dos Direitos dos Artistas (ARS), Nova York/Foto: © The Art Institute of Chicago

As seleções deste ano foram reveladas no Museum of Modern Art (MoMA), em Nova York, que recebeu uma bolsa do Art Conservation Project™ em 2019 para a conservação de A Noite Estrelada, de Vincent van Gogh. O MoMA está atualmente sediando uma exposição de Marcel Duchamp patrocinada pelo BofA (Bank of America).

"Cada obra de arte tem sua própria história – que às vezes está escondida sob o verniz, pigmento rachado ou séculos de deterioração", disse Brian Siegel, executivo global de Artes, Cultura e Patrimônio do Bank of America. "A conservação é o trabalho silencioso que traz essas histórias à tona hoje e para as futuras gerações. O que se destaca nos projetos deste ano é a variedade de técnicas envolvidas. Alguns projetos exigem uma limpeza meticulosa da superfície, enquanto em outros os conservadores utilizarão ferramentas de imagem que nem sequer existiam há uma década. Independentemente do método, o objetivo é simples: garantir que essas obras permaneçam visíveis, acessíveis e apreciadas pelos visitantes por muitos anos."

Todas as obras conservadas retornarão à exibição pública, reforçando o compromisso do BofA com o acesso público. Desde 2010, o Bank of America Art Conservation Project™ já apoiou mais de 15.000 projetos de conservação em 40 países, ajudando a proteger obras historicamente e culturalmente significativas que estão vulneráveis ao tempo e ao desgaste ambiental.

Os projetos desse ano incluem:

13 murais do saguão no Apollo Theater, em Nova York

no Apollo Theater, em Nova York As Palmeiras do Arco do Triunfo no Centre des Monuments Nationaux, em Paris

no Centre des Monuments Nationaux, em Paris O Julgamento de Páris de Jacob de Backer no Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (CSMVS), em Mumbai

de Jacob de Backer no Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (CSMVS), em Mumbai Transfiguração de Camillo Procaccini no Duomo di Milano, em Milão

de Camillo Procaccini no Duomo di Milano, em Milão Quatro tapeçarias do século XVII de Raphael de la Planche no Isabella Stewart Gardner Museum, em Boston

de Raphael de la Planche no Isabella Stewart Gardner Museum, em Boston Mais de 3.100 obras de arte no La Casa del Libro Museum, em San Juan

no La Casa del Libro Museum, em San Juan O Encontro de Dante E Virgílio de Francesco Salviati, sob a direção de Jan Rost, no Minneapolis Institute of Art

de Francesco Salviati, sob a direção de Jan Rost, no Minneapolis Institute of Art Juggler de Alice Rahon no Montreal Museum of Fine Arts

de Alice Rahon no Montreal Museum of Fine Arts 52 pinturas de Francisco Laso de los Ríos no Museo de Arte de Lima

de Francisco Laso de los Ríos no Museo de Arte de Lima Baltazar de Borba Gato entregando o primeiro carregamento de ouro do Brasil ao Rei de Portugal e José Bonifácio de Aldo Locatelli no Museu Paulista da Universidade de São Paulo

e de Aldo Locatelli no Museu Paulista da Universidade de São Paulo La Négresse de Henri Matisse na National Gallery of Art, em Washington, D.C.

de Henri Matisse na National Gallery of Art, em Washington, D.C. A Ronda Noturna de Rembrandt van Rijn no Rijksmuseum, em Amsterdã

de Rembrandt van Rijn no Rijksmuseum, em Amsterdã Sombra Sobre a Terra de Benny Andrews no San José Museum of Art

de Benny Andrews no San José Museum of Art The Four Accomplishments and Immortal de Kano Sōgen Shigenobu no Seattle Art Museum

de Kano Sōgen Shigenobu no Seattle Art Museum O Velho Guitarrista de Pablo Picasso no Art Institute of Chicago

de Pablo Picasso no Art Institute of Chicago Com Liberdade e Justiça para Todos (Uma Obra em Progresso) de Jim Hodges no The Contemporary Austin

de Jim Hodges no The Contemporary Austin Baco e Ariadne de Ticiano na National Gallery, em Londres

de Ticiano na National Gallery, em Londres Gaki Zōshi (Contos de Fantasmas Famintos) no Tokyo National Museum

Um folheto com informações adicionais sobre projetos selecionados está disponível aqui.

Bank of America

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FONTE Bank of America Corporation