Bank of America divulga relatório de resultados financeiros do quarto trimestre de 2025

CHARLOTTE, Carolina do Norte, 15 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Bank of America divulgou hoje seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2025. O comunicado de imprensa, o registro complementar e a apresentação para investidores podem ser acessados no site de relações com investidores do Bank of America em https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings.

Um Formulário 8-K contendo os resultados financeiros do Bank of America também está disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em https://www.sec.gov.

Informações sobre a teleconferência com investidores

O diretor executivo Brian Moynihan e o diretor financeiro Alastair Borthwick discutirão os resultados financeiros em uma teleconferência com investidores às 8h30 de hoje no horário do leste dos EUA (ET). Para uma conexão apenas de escuta na teleconferência, disque 1.877.200.4456 (EUA) ou 1.785.424.1732 (internacional), e o ID da conferência é 79795. Por favor, conecte-se 10 minutos antes do início da chamada.

Os investidores podem ouvir o áudio ao vivo da teleconferência e ver os slides da apresentação visitando a seção "Events and Presentations" (Eventos e apresentações) do site de Relações com Investidores da empresa.

Informações sobre a reprodução da teleconferência com investidores

Os investidores podem acessar as gravações da teleconferência com investidores acessando o site de relações com investidores ou ligando para 1.800.934.4850 (EUA) ou 1.402.220.1178 (internacional) a partir do meio-dia do dia 14 de janeiro até as 23h59 do dia 23 de janeiro no horário do leste dos EUA (ET)

O Bank of America é uma das principais instituições financeiras do mundo, que atende a consumidores individuais, pequenas e médias empresas e grandes corporações com uma ampla variedade de produtos e serviços bancários, de investimentos, gestão de ativos e outros produtos e serviços financeiros e de gestão de riscos. A empresa oferece conveniência inigualável nos Estados Unidos, atendendo a aproximadamente 69 milhões de clientes consumidores e pequenas empresas com cerca de 3.600 centros financeiros de varejo, aproximadamente 15.000 caixas eletrônicos (ATMs) e serviços bancários digitais premiados com aproximadamente 59 milhões de usuários digitais verificados. O Bank of America é um líder global em gestão de patrimônio, banco corporativo e de investimentos, e negociações em uma ampla gama de classes de ativos, atendendo corporações, governos, instituições e indivíduos ao redor do mundo. O Bank of America oferece suporte líder no setor para aproximadamente 4 milhões de pequenas empresas através de um conjunto de produtos e serviços online inovadores e intuitivos. A empresa atende clientes por meio de operações nos Estados Unidos, seus territórios e mais de 35 países. As ações do Bank of America Corporation (NYSE: BAC) estão listadas na Bolsa de Valores de Nova York.

