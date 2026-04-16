Bank of America divulga resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026

CHARLOTTE, Carolina do Norte, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O Bank of America divulgou hoje seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026. O comunicado à imprensa, o registro complementar e a apresentação para investidores podem ser acessados no site de Relações com Investidores do Bank of America em https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings.

Um Formulário 8-K contendo os resultados financeiros do Bank of America também está disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em https://www.sec.gov.

Informações sobre a teleconferência para investidores

O CEO, Brian Moynihan, e o Vice-Presidente Executivo e CFO, Alastair Borthwick, discutirão os resultados financeiros em uma teleconferência para investidores às 8h30, horário da costa leste dos Estados Unidos, ET hoje. Para uma conexão somente para ouvir a teleconferência, disque 1.877.200.4456 (EUA) ou 1.785.424.1732 (internacional), e a ID da conferência é 79795. Favor discar 10 minutos antes do início da chamada.

Os investidores podem ouvir o áudio ao vivo da teleconferência e visualizar os slides da apresentação visitando a seção "Eventos e Apresentações" no site de Relações com Investidores da empresa.

Informações sobre a reprodução da teleconferência para investidores

Os investidores podem acessar a gravação da teleconferência visitando o site de Relações com Investidores ou ligando para 1.800.934.4850 (EUA) ou 1.402.220.1178 (demais países) a partir do meio-dia de 15 de abril até 23h59, horário da costa leste dos Estados Unidos, de 24 de abril.

Bank of America

O Bank of America é uma das principais instituições financeiras do mundo, atendendo consumidores individuais, pequenas e médias empresas e grandes corporações com uma variedade completa de produtos e serviços bancários, de investimento, gestão de ativos e outros produtos e serviços financeiros e de gestão de riscos. A empresa oferece conveniência incomparável nos Estados Unidos, atendendo quase 70 milhões de clientes consumidores e de pequenas empresas com aproximadamente 3.500 centros financeiros de varejo, cerca de 15.000 caixas eletrônicos (ATMs) e serviços bancários digitais premiados com aproximadamente 59 milhões de usuários digitais verificados. O Bank of America é líder mundial em gestão de patrimônio, banco corporativo e de investimentos e negociação em uma grande variedade de classes de ativos, atendendo a empresas, governos, instituições e pessoas físicas em todo o mundo. O Bank of America oferece um suporte líder no setor a cerca de 4 milhões de famílias proprietárias de pequenas empresas por meio de um conjunto de produtos e serviços online inovadores e fáceis de usar. A empresa atende clientes por meio de operações nos Estados Unidos, seus territórios e mais de 35 países. As ações do Bank of America Corporation (NYSE: BAC) estão listadas na Bolsa de Valores de Nova York.

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Investidores podem contatar

Lee McEntire, Bank of America

Fone: 1.980.388.6780

[email protected]

Jonathan G. Blum, Bank of America (Renda fixa)

Telefone: 1.212.449.3112

[email protected]

Jornalistas podem contatar

Jocelyn Seidenfeld, Bank of America

Fone: 1.646.743.3356

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FONTE Bank of America Corporation