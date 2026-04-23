Obras de arte históricas reciben financiamiento a través del Art Conservation Project™ de BofA

Las obras seleccionadas de 2026, presentes en 10 países, reafirman el compromiso global del programa con la conservación del arte

Puntos clave

En 2026, Bank of America concederá 18 subvenciones del programa Art Conservation Project™ para la conservación de destacadas obras de arte.

Los proyectos para este año incluyen la conservación de obras maestras de renombre internacional, como La ronda de noche (The Night Watch) de Rembrandt, El viejo guitarrista (The Old Guitarist), de Picasso, La Négresse de Matisse y Bacchus and Ariadne de Titian.

Entre los proyectos anteriores se incluyen dos copias de Magna Carta en la Society of Antiquaries of London, Water Lilies de Claude Monet en el Portland Art Museum y Gibbons de Chen Wen Hsi en la National Gallery Singapore.

de Claude Monet en el Portland Art Museum y de Chen Wen Hsi en la National Gallery Singapore. Todas las obras conservadas volverán a exponerse al público, lo que refuerza el compromiso de Bank of America con el acceso público. Desde 2010, más de 15,000 obras en 40 países han sido conservadas a través del Bank of America Art Conservation.

NUEVA YORK, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Bank of America ha anunciado hoy que 18 instituciones culturales sin fines de lucro de 10 países recibirán este año subvenciones a través del Bank of America Art Conservation Project™. Los proyectos seleccionados abarcan una amplia gama de tradiciones artísticas y necesidades de conservación, desde frágiles obras en papel hasta pinturas y objetos que requieren técnicas avanzadas de preservación.

The Old Guitarist, by Pablo Picasso;© 2026 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York / Photo: © The Art Institute of Chicago

Las obras seleccionadas este año se presentaron en el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York, que en 2019 recibió una subvención del Art Conservation Project™ para la conservación de La noche estrellada (The Starry Night), de Vincent van Gogh. Hoy, el MoMA acoge una exposición de Marcel Duchamp patrocinada por BofA.

"Cada obra de arte tiene su propia historia, la cual, algunas veces, permanece oculta bajo el barniz, los pigmentos agrietados o los siglos de deterioro", afirmó Brian Siegel, Global Arts, Culture & Heritage Executive de Bank of America. "La conservación es la labor silenciosa que permite revelar esas historias hoy y preservarlas para las futuras generaciones. Lo que destaca de los proyectos de este año es la variedad de técnicas empleadas. Algunas requieren una limpieza minuciosa de la superficie, mientras que, en otras, los conservadores utilizarán herramientas de imagen que ni siquiera existían hace una década. Independientemente del método, el objetivo es sencillo: garantizar que estas obras continúen siendo visibles, accesibles y que los visitantes puedan disfrutarlas durante muchos años".

Todas las obras conservadas se expondrán de nuevo al público, reforzando de esa manera el compromiso de BofA con el acceso al público. Desde 2010, el Bank of America Art Conservation Project™ ha apoyado más de 15,000 proyectos de conservación en 40 países, ayudando a proteger obras de importancia histórica y cultural vulnerables al paso del tiempo y al deterioro ambiental.

Los proyectos de este año incluyen:

13 murales en el vestíbulo del Apollo Theater de Nueva York.

del Apollo Theater de Nueva York. Las Palmas del Arco del Triunfo (The Palms of the Arc de Triomphe) en el Centre des Monuments Nationaux en Paris.

en el Centre des Monuments Nationaux en Paris. El juicio de París (The Judgement of Paris) , de Jacob de Backer, en el Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (CSMVS) de Mumbai.

de Jacob de Backer, en el Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (CSMVS) de Mumbai. Transfiguration , de Camillo Procaccini, en el Duomo di Milano de Milán.

de Camillo Procaccini, en el Duomo di Milano de Milán. Cuatro tapices del siglo XVII (Four seventeenth-century tapestries) , de Raphael de la Planche, en el Isabella Stewart Gardner Museum de Boston.

de Raphael de la Planche, en el Isabella Stewart Gardner Museum de Boston. Más de 3,100 obras de arte en La Casa del Libro Museo de San Juan.

en La Casa del Libro Museo de San Juan. El encuentro de Dante y Virgilio ( The Meeting of Dante and Virgil) , de Francesco Salviati, bajo la dirección de Jan Rost, en el Minneapolis Art Institute.

de Francesco Salviati, bajo la dirección de Jan Rost, en el Minneapolis Art Institute. El malabarista (Juggler) , de Alice Rahon, en el Montreal Museum of Fine Arts.

de Alice Rahon, en el Montreal Museum of Fine Arts. 52 pinturas , de Francisco Laso de los Ríos, en el Museo de Arte de Lima.

de Francisco Laso de los Ríos, en el Museo de Arte de Lima. Baltazar de Borba Gato entregando el primer cargamento de oro de Brasil al rey de Portugal y a José Bonifácio (Baltazar de Borba Gato delivering the first shipment of gold from Brazil to the King of Portugal and José Bonifácio) , de Aldo Locatelli, en el Museu Paulista da Universidade de Sao Paulo.

de Aldo Locatelli, en el Museu Paulista da Universidade de Sao Paulo. La Négresse , de Henri Matisse, en la National Gallery of Art, en Washington, D.C.

de Henri Matisse, en la National Gallery of Art, en Washington, D.C. La ronda de noche ( The Night Watch) , de Rembrandt van Rijn, en Rijksmuseum de Amsterdam.

de Rembrandt van Rijn, en Rijksmuseum de Amsterdam. Sombra sobre la tierra (Shadow Over the Land) , de Benny Andrews, en el San José Museum of Art.

de Benny Andrews, en el San José Museum of Art. Los cuatro logros y el inmortal (The Four Accomplishments and Immortal), de Kano Sōgen Shigenobu, en el Seattle Art Museum.

de Kano Sōgen Shigenobu, en el Seattle Art Museum. El viejo guitarrista (The Old Guitarist) , de Pablo Picasso, en el Art Institute of Chicago.

de Pablo Picasso, en el Art Institute of Chicago. Con libertad y justicia para todos (una obra en proceso) (With Liberty and Justice for All [A Work in Progress]) , de Jim Hodges, en The Contemporary Austin.

de Jim Hodges, en The Contemporary Austin. Bacchus and Ariadne , de Titian, en The National Gallery de Londres.

de Titian, en The National Gallery de Londres. Gaki Zōshi (Rollo de los fantasmas hambrientos) en el Tokyo National Museum.

Un folleto con información adicional sobre la selección de proyectos está disponible aquí.

Bank of America

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FUENTE Bank of America Corporation