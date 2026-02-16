Oilmar DMCC lança iniciativa "10 Anos, 10 Instituições de Caridade, Uma Responsabilidade"

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 16 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Oilmar DMCC ("Oilmar") anunciou hoje seu aniversário de 10 anos e o lançamento de "10 Anos. 10 Instituições de caridade. One Responsibility."uma iniciativa de doação que liga cada ano da jornada da empresa a parceiros de caridade e causas alinhadas aos valores e responsabilidades que sustentam o comércio global.

Fundada em 2015 em meio a mercados de energia voláteis e incertezas geopolíticas, a Oilmar cresceu e se tornou uma trading house global de bunker e carga com mais de 80 profissionais, seis centros de trading e uma presença em três continentes. O marco reflete uma década de expansão disciplinada, avanço operacional e uma maior ênfase na governança e confiança a longo prazo.

"Em momentos de calma, qualquer empresa pode parecer forte. A verdadeira força é revelada em tempos de adversidade, através de decisões tomadas tanto sob escrutínio quanto longe dele", disse Yusif Mammadov, proprietário da Oilmar DMCC.

"Na última década, crescemos em períodos de volatilidade e transformação, mas nossa maior conquista não é a escala, é o nosso caráter. Ao comemorarmos dez anos, escolhemos honrar nossa jornada não apenas por meio da celebração, mas por meio de uma contribuição significativa."

Os primeiros anos da Oilmar se concentraram em estabelecer uma base sólida em meio a condições de mercado desafiadoras, seguidos por um período de crescimento acelerado em uma trading global. Nos últimos anos, a empresa deu maior ênfase ao comércio orientado por dados, conformidade e governança aprimoradas, gerenciamento global de riscos, excelência operacional e crescimento sustentável a longo prazo.

Para marcar seu aniversário, a Oilmar está destacando cada ano de sua jornada por meio de parcerias com instituições de caridade e áreas de causa, incluindo resposta humanitária, bem-estar marítimo, apoio médico e pesquisa, alívio da fome, sustentabilidade e proteção marinha. As organizações em destaque incluem Emirates Red Crescent, The Mission to Seafarers, IHH Humanitarian Relief, Project CURE, Environmental Defence Fund, Cancer Research UK, World Central Kitchen, International Committee of the Red Cross (CICV), Direct Relief e MSC Foundation.

"A logística e a energia conectam o mundo, mas também têm um impacto direto na vida das pessoas", acrescentou Mammadov. "Ao olharmos para a próxima década, queremos que o sucesso seja definido não apenas pelo desempenho comercial, mas pela nossa responsabilidade para com as pessoas, as comunidades e os oceanos que sustentam o comércio global."

A Oilmar DMCC é uma trading global de bunker e carga fundada em 2015. A empresa opera em três continentes com mais de 80 profissionais e seis centros de negociação, apoiando clientes e parceiros em mercados internacionais.

