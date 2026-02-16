Oilmar DMCC lanza la iniciativa "10 años, 10 organizaciones benéficas, una responsabilidad"

DUBAI, EAU, 16 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Oilmar DMCC ("Oilmar") anunció hoy su décimo aniversario y el lanzamiento de "10 Years. 10 organizaciones benéficas. One Responsibility ", una iniciativa de donación que vincula cada año del viaje de la empresa con socios y causas benéficas alineadas con los valores y responsabilidades que sustentan el comercio mundial.

Oilmar DMCC Logo

Fundada en 2015 en medio de los volátiles mercados energéticos y la incertidumbre geopolítica, Oilmar se ha convertido en una casa de comercio de carga y búnker global con más de 80 profesionales, seis centros de comercio y presencia en tres continentes. El hito refleja una década de expansión disciplinada, avance operativo y un mayor énfasis en la gobernanza y la confianza a largo plazo.

"En momentos de calma, cualquier empresa puede parecer fuerte. La verdadera fuerza se revela en tiempos de adversidad, a través de decisiones tomadas tanto bajo escrutinio como lejos de él", dijo Yusif Mammadov, propietario de Oilmar DMCC.

"Durante la última década, hemos crecido a través de períodos de volatilidad y transformación, pero nuestro mayor logro no es la escala, es nuestro carácter. Al cumplir diez años, elegimos honrar nuestro viaje no solo a través de la celebración, sino a través de una contribución significativa ".

Los primeros años de Oilmar se centraron en establecer una base sólida en medio de condiciones de mercado desafiantes, seguido de un período de crecimiento acelerado en una casa de operaciones global. En los últimos años, la empresa ha puesto un mayor énfasis en el comercio basado en datos, el cumplimiento y la gobernanza mejorados, la gestión global de riesgos, la excelencia operativa y el crecimiento sostenible a largo plazo.

Para conmemorar su aniversario, Oilmar destaca cada año de su viaje a través de asociaciones con organizaciones benéficas y áreas de causas, incluida la respuesta humanitaria, el bienestar marítimo, el apoyo médico y la investigación, el alivio del hambre, la sostenibilidad y la protección marina. Las organizaciones destacadas incluyen Emirates Red Crescent, The Mission to Seafarers, IHH Humanitarian Relief, Project CURE, Environmental Defence Fund, Cancer Research UK, World Central Kitchen, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Direct Relief y MSC Foundation.

"La logística y la energía conectan el mundo, pero también tienen un impacto directo en la vida de las personas", agregó Mammadov. "De cara a la próxima década, queremos que el éxito se defina no solo por el rendimiento comercial, sino por nuestra responsabilidad con las personas, las comunidades y los océanos que sustentan el comercio mundial".

Oilmar DMCC es una casa de comercio de carga y búnker global fundada en 2015. La empresa opera en tres continentes con más de 80 profesionales y seis centros de operaciones, apoyando a clientes y socios en los mercados internacionales.

