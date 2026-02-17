Oilmar DMCC、「10年、10の慈善団体、1つの責任（10 Years, 10 Charities, One Responsibility）」イニシアティブを開始

ドバイ（アラブ首長国連邦）, 2026年2月17日 /PRNewswire/ -- Oilmar DMCC（以下「Oilmar」）は本日、設立10周年を迎え、「10年、10の慈善活動、1つの責任（10 Years. 10 Charities. One Responsibility.）」の開始を発表しました。これは、国際貿易の根幹を成す価値観と責任に沿った慈善団体や社会的取り組みに、同社の歩みの各年を結び付ける寄付プログラムです。

不安定なエネルギー市場と地政学的な不確実性の中で2015年に設立されたOilmarは、現在では80人以上の専門家、6つの取引拠点、3大陸にわたる事業展開を擁する、グローバルな船舶燃料および貨物取引会社へと成長しました。この節目は、10年間にわたる規律ある事業拡大、業務体制の強化、ならびにガバナンスおよび長期的な信頼への一層の注力を反映しています。

「平時には、どの企業も強く見えるものです。真の強さは逆境の中でこそ明らかになります。厳しい注目の下でも、またそうでない場面でも下される意思決定を通じて示されるのです」と、Oilmar DMCCのオーナーであるYusif Mammadov氏は述べました。

「過去10年間、私たちは変動と変革の時期を経ながら成長してきました。しかし、私たちの最大の成果は規模ではなく、私たちの企業としての在り方です。設立10周年を迎えるにあたり、私たちは祝賀にとどまらず、意義ある貢献を通じて自らの歩みを称えることを選びました。」

Oilmarの創業初期は、厳しい市場環境の中で強固な基盤の確立に注力し、その後、グローバルなトレーディング企業へと急速な成長を遂げました。近年、同社はデータに基づく取引の推進、コンプライアンスおよびガバナンスの強化、グローバルなリスク管理、業務運営の高度化、ならびに持続可能な長期的成長に一層重点を置いています。

設立周年を記念して、Oilmarは人道支援、海事福祉、医療支援および研究、飢餓救済、持続可能性、海洋保護などの分野における慈善団体や各支援分野とのパートナーシップを通じて、同社の歩みの各年を紹介しています。主な団体には、Emirates Red Crescent、The Mission to Seafarers、IHH Humanitarian Relief、Project CURE、Environmental Defence Fund、Cancer Research UK、World Central Kitchen、International Committee of the Red Cross（ICRC）、Direct Relief、MSC Foundationが含まれます。

「物流とエネルギーは世界をつなぐ存在ですが、同時に人々の生活にも直接的な影響を与えています」とMammadov氏は述べました。 「次の10年に向けて、私たちは成功を商業的な業績だけでなく、世界の貿易を支える人々、地域社会、そして海洋に対する責任によって定義したいと考えています。」

Oilmar DMCC は2015年に設立された、世界的な船舶燃料および貨物取引会社です。同社は3大陸にわたり、80人以上の専門家と6つの取引拠点を擁し、国際市場において顧客およびパートナーを支援しています。

