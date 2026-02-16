Oilmar DMCC lance l'initiative « 10 ans, 10 organisations caritatives, une responsabilité ».

DUBAI, UAE, 16 février 2026 /PRNewswire/ -- Oilmar DMCC (« Oilmar ») a annoncé aujourd'hui son 10e anniversaire et le lancement de « 10 Years. 10 Charities. One Responsibility », est une initiative de don qui relie chaque année du parcours de l'entreprise à des partenaires caritatifs et à des causes alignées sur les valeurs et les responsabilités qui sous-tendent le commerce mondial.

Fondée en 2015 dans un contexte de volatilité des marchés de l'énergie et d'incertitude géopolitique, Oilmar s'est développée pour devenir une société mondiale de négoce de soutes et de cargaisons avec 80+ professionnels, six hubs de négoce, et une empreinte sur trois continents. Cette étape est le fruit d'une décennie d'expansion disciplinée, de progrès opérationnels et d'une attention accrue portée à la gouvernance et à la confiance à long terme.

« Dans les moments de calme, n'importe quelle entreprise peut paraître forte. La véritable force se révèle dans l'adversité, à travers les décisions prises à la fois sous surveillance et à l'écart » a déclaré Yusif Mammadov, propriétaire d'Oilmar DMCC.

« Au cours des dix dernières années, nous avons traversé des périodes de volatilité et de transformation, mais notre plus grande réussite n'est pas l'échelle, c'est notre caractère. À l'occasion de ce dixième anniversaire, nous avons choisi d'honorer notre parcours non pas par la seule célébration, mais par une contribution significative ».

Les premières années d'Oilmar ont été consacrées à l'établissement d'une base solide dans des conditions de marché difficiles, suivi d'une période de croissance accélérée pour devenir une maison de commerce mondiale. Ces dernières années, la société a mis davantage l'accent sur les transactions fondées sur des données, le renforcement de la conformité et de la gouvernance, la gestion globale des risques, l'excellence opérationnelle et la croissance durable à long terme.

Pour marquer son anniversaire, Oilmar met en lumière chaque année de son parcours à travers des partenariats avec des associations caritatives et des domaines d'action, notamment la réponse humanitaire, le bien-être maritime, le soutien médical et la recherche, la lutte contre la faim, le développement durable et la protection marine. Parmi les organisations présentées figurent Emirates Red Crescent, The Mission to Seafarers, IHH Humanitarian Relief, Project CURE, Environmental Defence Fund, Cancer Research UK, World Central Kitchen, International Committee of Red Cross (ICRC), Direct Relief, et la MSC Foundation.

« La logistique et l'énergie relient le monde, mais elles ont aussi un impact direct sur la vie des gens », a ajouté M. Mammadov sur le site . « À l'aube de la prochaine décennie, nous voulons que le succès soit défini non seulement par les performances commerciales, mais aussi par notre responsabilité à l'égard des personnes, des communautés et des océans qui sous-tendent le commerce mondial ».

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2904684/Oilmar_DMCC.jpg