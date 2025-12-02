OMRON Healthcare ultrapassa a marca de 50 milhões de nebulizadores vendidos

- Atenuando o efeito das doenças respiratórias em todo o mundo desde 1978 -

KYOTO, Japão, 1 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., líder mundial no setor de equipamentos médicos inovadores e clinicamente comprovados para monitoramento e tratamento em saúde domiciliar, anunciou que as vendas acumuladas de seus nebulizadores ultrapassaram 50 milhões de unidades. Essa orgulhosa conquista ressalta o antigo compromisso da empresa de ajudar pessoas em todo o mundo a terem uma vida mais saudável por meio do controle das doenças respiratórias.

Internacionalmente, as doenças respiratórias são um problema crescente, sobretudo nas economias emergentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 339 milhões de pessoas no mundo sofrem de asma, e há uma estimativa de 3,5 milhões de mortes por ano decorrentes da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Os nebulizadores, que convertem a medicação líquida em uma névoa fina que pode ser inalada diretamente pelos pulmões, são uma ferramenta fundamental para aliviar os sintomas das doenças respiratórias em crianças e adultos.

Quase cinco décadas como parceiro de confiança na terapia respiratória

Desde o lançamento do seu primeiro nebulizador em 1978, a OMRON Healthcare é pioneira no desenvolvimento de dispositivos compactos para uso domiciliar que oferecem tratamento respiratório de nível médico fora do ambiente clínico, priorizando a facilidade de uso para famílias e pacientes de todas as idades, desde crianças pequenas até idosos.

Referências em design, desde os primeiros modelos ultrassônicos até tecnologias portáteis do tipo malha e compressores de baixo ruído, tornaram a administração da medicação mais consistente e conveniente para milhões de usuários em todo o mundo, incluindo aqueles que convivem com doenças respiratórias crônicas e agudas, como asma, DPOC, bronquite por RSV, fibrose cística e uma série de deficiências físicas.

FONTE OMRON Healthcare Co., Ltd.