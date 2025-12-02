OMRON Healthcare supera los 50 millones de nebulizadores vendidos

- Aliviamos los malestares de las enfermedades respiratorias en todo el mundo desde 1978 -

KIOTO, Japón, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., líder mundial en dispositivos médicos comprobados e innovadores para el monitoreo y tratamiento de la salud en el hogar, anunció que las ventas acumuladas de los nebulizadores superaron los 50 millones de unidades. Este hito notable destaca el compromiso de larga data de la empresa de ayudar a personas de todo el mundo a llevar una vida más saludable mediante el control de afecciones respiratorias.

En todo el mundo, las enfermedades respiratorias constituyen un problema cada vez mayor, especialmente en economías emergentes. Según la Organización Mundial de la Salud, unos 339 millones de personas padecen asma en todo el mundo y se estima que 3,5 millones fallecen cada año debido a enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Los nebulizadores, que convierten los medicamentos líquidos en una fina niebla inhalable que llega directamente a los pulmones, son una herramienta clave para aliviar las molestias de las enfermedades respiratorias tanto en niños como en adultos.

Llevamos casi cinco décadas desempeñándonos como un socio de confianza en tratamientos de enfermedades respiratorias.

Desde el lanzamiento de su primer nebulizador en 1978, OMRON Healthcare ha sido pionera en el desarrollo de dispositivos compactos de uso doméstico que ofrecen tratamiento respiratorio de grado médico fuera del ámbito clínico y prioriza la facilidad de uso para familias y pacientes de todas las edades, desde niños pequeños hasta adultos mayores.

Los hitos en diseño, desde los primeros modelos ultrasónicos hasta las tecnologías portátiles de compresores de malla y bajo ruido, han hecho que la administración de medicamentos sea más coherente y cómoda para millones de usuarios en todo el mundo, incluidos quienes padecen enfermedades respiratorias crónicas y agudas como asma, EPOC, bronquitis por VRS, fibrosis quística y diversos impedimentos físicos.

