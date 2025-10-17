OpenEvidence e Veeva anunciam parceria Open Vista

Notícias fornecidas por

Veeva Systems

17 out, 2025, 11:54 GMT

PLEASANTON, Califórnia e MIAMI, 17 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) e OpenEvidence anunciaram hoje a formação de uma parceria de longo prazo para criar e comercializar conjuntamente o Open Vista. O Open Vista utilizará IA para aumentar o acesso de pacientes a ensaios clínicos, acelerar a descoberta de medicamentos por meio de melhor compreensão das necessidades não atendidas e melhorar a compreensão e a adoção de medicamentos já aprovados, visando melhores resultados para os pacientes.

"O OpenEvidence se tornou um acelerador na disseminação do conhecimento médico, com mais de 40% dos médicos dos EUA utilizando ativamente sua IA de suporte à decisão clínica no ponto de atendimento. Ao preencher a lacuna entre evidências revisadas por pares e a prática médica no dia a dia, o OpenEvidence está agilizando a tradução da pesquisa médica do laboratório para o paciente", disse Daniel Nadler, CEO do OpenEvidence. "Para muitos pacientes com doenças graves que já esgotaram as terapias de primeira e segunda linha, os ensaios clínicos representam a forma mais promissora de cuidado à saúde. Ao nos associarmos à Veeva, agora temos uma oportunidade única de avançar um passo adiante e aproveitar o poder da IA para conectar médicos e pacientes a ensaios clínicos relevantes e terapias de ponta."

"Estamos muito entusiasmados com nossa parceria de longo prazo com o OpenEvidence ao entrarmos no capítulo da IA em ciências da vida", disse Peter Gassner, CEO da Veeva. "Combinando as forças da Veeva e do OpenEvidence, podemos usar IA para conectar empresas de ciências da vida que produzem medicamentos que salvam vidas, pacientes e os médicos que os tratam. Com o Open Vista, nosso objetivo é ajudar as empresas de ciências da vida a acelerar o desenvolvimento de novos tratamentos eficazes, permitir que mais pacientes participem de ensaios clínicos e promover a compreensão e a adoção de medicamentos existentes para melhores resultados aos pacientes."

As primeiras ofertas de produtos do Open Vista devem ser lançadas em 2026.

Sobre a Veeva Systems
A Veeva oferece a nuvem especializada para o setor de ciências da vida, com soluções em software, dados e consultoria empresarial. Comprometida com a inovação, excelência de produtos e sucesso dos clientes, a Veeva atende a mais de 1.500 clientes, desde as maiores empresas biofarmacêuticas do mundo até biotechs emergentes. Como uma Public Benefit Corporation (corporação de benefício público), a Veeva está comprometida em equilibrar os interesses de todas as partes envolvidas, incluindo clientes, colaboradores, acionistas e os setores que atende. Para mais informações, acesse veeva.com.

Sobre o OpenEvidence
OpenEvidence é a plataforma de suporte à decisão clínica que mais cresce nos Estados Unidos e o motor de busca médico mais utilizado entre os clínicos dos EUA. O OpenEvidence é confiável por centenas de milhares de profissionais de saúde verificados para tomar decisões clínicas de alto impacto no ponto de atendimento, com base em literatura médica revisada por pares, citada e fundamentada. Fundado com a missão de organizar e expandir o conhecimento médico global, o Open Evidence é utilizado ativamente por mais de 10.000 hospitais e centros médicos e por mais de 40% dos médicos nos Estados Unidos.

Declarações Prospectivas da Veeva
Este comunicado contém declarações prospectivas sobre os produtos e serviços da Veeva e os resultados ou benefícios esperados com o uso de nossos produtos e serviços. Essas declarações baseiam-se em nossas expectativas atuais. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles apresentados neste comunicado, e não temos obrigação de atualizar tais declarações. Há inúmeros riscos que podem impactar negativamente nossos resultados, incluindo os riscos e incertezas divulgados em nosso registro no Formulário 10-Q referente ao período encerrado em 31 de julho de 2025, que você pode encontrar aqui (um resumo dos riscos que podem afetar nossos negócios está nas páginas 33 e 34), e em nossos registros subsequentes junto à SEC, acessíveis em sec.gov.

Contatos:

Veeva Systems
[email protected]

OpenEvidence
[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2797926/Open_Evidence_and_Veeva_Logo.jpg

FONTE Veeva Systems

Da mesma fonte

Agentes de IA da Veeva serão lançados em todas as aplicações Veeva

Agentes de IA da Veeva serão lançados em todas as aplicações Veeva

A Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunciou hoje que os Agentes de IA Veeva estão previstos para lançamento a partir de dezembro de 2025 para aplicações...
Bristol Myers Squibb adere ao Veeva Vault CRM

Bristol Myers Squibb adere ao Veeva Vault CRM

A Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunciou hoje que a Bristol Myers Squibb (BMS) aderiu ao Veeva Vault CRM. "A tecnologia está transformando...
More Releases From This Source

Explorar

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

Cloud Computing/Internet of Things

Cloud Computing/Internet of Things

Medical Pharmaceuticals

Medical Pharmaceuticals

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics