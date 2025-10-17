OpenEvidence e Veeva anunciam parceria Open Vista

PLEASANTON, Califórnia e MIAMI, 17 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) e OpenEvidence anunciaram hoje a formação de uma parceria de longo prazo para criar e comercializar conjuntamente o Open Vista. O Open Vista utilizará IA para aumentar o acesso de pacientes a ensaios clínicos, acelerar a descoberta de medicamentos por meio de melhor compreensão das necessidades não atendidas e melhorar a compreensão e a adoção de medicamentos já aprovados, visando melhores resultados para os pacientes.

"O OpenEvidence se tornou um acelerador na disseminação do conhecimento médico, com mais de 40% dos médicos dos EUA utilizando ativamente sua IA de suporte à decisão clínica no ponto de atendimento. Ao preencher a lacuna entre evidências revisadas por pares e a prática médica no dia a dia, o OpenEvidence está agilizando a tradução da pesquisa médica do laboratório para o paciente", disse Daniel Nadler, CEO do OpenEvidence. "Para muitos pacientes com doenças graves que já esgotaram as terapias de primeira e segunda linha, os ensaios clínicos representam a forma mais promissora de cuidado à saúde. Ao nos associarmos à Veeva, agora temos uma oportunidade única de avançar um passo adiante e aproveitar o poder da IA para conectar médicos e pacientes a ensaios clínicos relevantes e terapias de ponta."

"Estamos muito entusiasmados com nossa parceria de longo prazo com o OpenEvidence ao entrarmos no capítulo da IA em ciências da vida", disse Peter Gassner, CEO da Veeva. "Combinando as forças da Veeva e do OpenEvidence, podemos usar IA para conectar empresas de ciências da vida que produzem medicamentos que salvam vidas, pacientes e os médicos que os tratam. Com o Open Vista, nosso objetivo é ajudar as empresas de ciências da vida a acelerar o desenvolvimento de novos tratamentos eficazes, permitir que mais pacientes participem de ensaios clínicos e promover a compreensão e a adoção de medicamentos existentes para melhores resultados aos pacientes."

As primeiras ofertas de produtos do Open Vista devem ser lançadas em 2026.

Sobre a Veeva Systems

A Veeva oferece a nuvem especializada para o setor de ciências da vida, com soluções em software, dados e consultoria empresarial. Comprometida com a inovação, excelência de produtos e sucesso dos clientes, a Veeva atende a mais de 1.500 clientes, desde as maiores empresas biofarmacêuticas do mundo até biotechs emergentes. Como uma Public Benefit Corporation (corporação de benefício público), a Veeva está comprometida em equilibrar os interesses de todas as partes envolvidas, incluindo clientes, colaboradores, acionistas e os setores que atende. Para mais informações, acesse veeva.com.

Sobre o OpenEvidence

OpenEvidence é a plataforma de suporte à decisão clínica que mais cresce nos Estados Unidos e o motor de busca médico mais utilizado entre os clínicos dos EUA. O OpenEvidence é confiável por centenas de milhares de profissionais de saúde verificados para tomar decisões clínicas de alto impacto no ponto de atendimento, com base em literatura médica revisada por pares, citada e fundamentada. Fundado com a missão de organizar e expandir o conhecimento médico global, o Open Evidence é utilizado ativamente por mais de 10.000 hospitais e centros médicos e por mais de 40% dos médicos nos Estados Unidos.

Declarações Prospectivas da Veeva

Este comunicado contém declarações prospectivas sobre os produtos e serviços da Veeva e os resultados ou benefícios esperados com o uso de nossos produtos e serviços. Essas declarações baseiam-se em nossas expectativas atuais. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles apresentados neste comunicado, e não temos obrigação de atualizar tais declarações. Há inúmeros riscos que podem impactar negativamente nossos resultados, incluindo os riscos e incertezas divulgados em nosso registro no Formulário 10-Q referente ao período encerrado em 31 de julho de 2025, que você pode encontrar aqui (um resumo dos riscos que podem afetar nossos negócios está nas páginas 33 e 34), e em nossos registros subsequentes junto à SEC, acessíveis em sec.gov.

