OpenEvidence und Veeva verkünden Open Vista-Partnerschaft

PLEASANTON, Kalifornien, und MIAMI, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) und OpenEvidence gaben heute die Gründung einer langfristigen Partnerschaft bekannt, um gemeinsam Open Vista zu entwickeln und zu vermarkten. Open Vista wird KI einsetzen, um Patienten den Zugang zu klinischen Studien zu erleichtern, die Arzneimittelentwicklung durch ein besseres Verständnis der ungedeckten Bedürfnisse zu beschleunigen und das Verständnis und die Akzeptanz bereits zugelassener Medikamente zu verbessern, um bessere Behandlungsergebnisse für Patienten zu erzielen.

„OpenEvidence hat sich zu einem Beschleuniger für die Verbreitung von medizinischem Wissen entwickelt. Mehr als 40 % der US-Ärzte nutzen aktiv die KI-gestützte Entscheidungshilfe für die klinische Versorgung am Point-of-Care. Durch die Überbrückung der Kluft zwischen peer-reviewten Erkenntnissen und der medizinischen Praxis vor Ort rationalisiert und beschleunigt OpenEvidence die Umsetzung medizinischer Forschung vom Labor zum Krankenbett", sagte Daniel Nadler, CEO von OpenEvidence. „Für viele Patienten mit schweren Erkrankungen, die bereits alle Erst- und Zweitlinien-Therapien ausgeschöpft haben, sind klinische Studien die vielversprechendste Form der Gesundheitsversorgung. Durch die Partnerschaft mit Veeva haben wir nun die einmalige Gelegenheit, einen Schritt weiter zu gehen und die Leistungsfähigkeit der KI zu nutzen, um Ärzte und Patienten mit relevanten klinischen Studien und modernsten Therapien zu verbinden."

„Wir freuen uns sehr über unsere langfristige Partnerschaft mit OpenEvidence, da wir nun das Kapitel KI in den Biowissenschaften aufschlagen", sagte Peter Gassner, CEO von Veeva. „Durch die Kombination der Stärken von Veeva und OpenEvidence können wir KI nutzen, um eine Brücke zwischen Life-Science-Unternehmen, die lebensrettende Medikamente herstellen, Patienten und den Ärzten, die sie behandeln, zu schlagen. Mit Open Vista wollen wir Life-Science-Unternehmen dabei unterstützen, die Entwicklung wirksamer neuer Therapien zu beschleunigen, mehr Patienten die Teilnahme an klinischen Studien zu ermöglichen und das Verständnis und die Akzeptanz bestehender Medikamente zu fördern, um bessere Behandlungsergebnisse für Patienten zu erzielen."

Die ersten Open-Vista-Produkte werden voraussichtlich 2026 auf den Markt kommen.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva liefert die Branchen-Cloud für die Biowissenschaften mit Software, Daten und Unternehmensberatung. Veeva steht für Innovation, Produktexzellenz sowie Kundenerfolg und betreut mehr als 1500 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Firmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kundschaft, der Beschäftigten, der Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com.

Informationen zu OpenEvidence

OpenEvidence ist die am schnellsten wachsende Plattform zur Unterstützung klinischer Entscheidungen in den Vereinigten Staaten und die unter US-amerikanischen Klinikern am häufigsten genutzte medizinische Suchmaschine. OpenEvidence wird von Hunderttausenden verifizierten medizinischen Fachkräften geschätzt, um wichtige klinische Entscheidungen am Behandlungsort zu treffen, die auf begutachteter medizinischer Fachliteratur basieren, zitiert werden und fundiert sind. Open Evidence wurde mit dem Ziel gegründet, globales medizinisches Wissen zu organisieren und zu erweitern, und wird von mehr als 10.000 Krankenhäusern und medizinischen Zentren sowie von über 40 % der Ärzte in den Vereinigten Staaten aktiv genutzt.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung getätigten Angaben abweichen und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es bestehen zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Juli 2025, das Sie hier finden, offengelegt wurden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 33 und 34), und in unseren späteren SEC-Einreichungen, auf die Sie unter sec.gov zugreifen können, aufgeführt sind.

