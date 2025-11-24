Veeva anuncia ampliação da parceria com a Roche

Veeva oferecerá engajamento de clientes de última geração com IA agêntica para a Roche

PLEASANTON, Califórnia, 24 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunciou hoje a decisão da Roche Pharmaceuticals de ampliar sua parceria com ela, adotando o Veeva Vault CRM.

"A Roche e a Veeva são parceiras há muitos anos", afirmou Peter Gassner, CEO da Veeva. "É uma honra estender nossa parceria ao Vault CRM e levar a próxima geração de CRM com inteligência artificial às equipes de campo globais da Roche Pharma."

"Estamos entusiasmados com a ampliação da nossa parceria com a Veeva ao implementar o Vault CRM em toda a nossa organização farmacêutica global", afirmou Wafaa Mamilli, diretor digital e de tecnologia da Roche. "Com dados e IA em sua essência, o Vault CRM nos ajudará a criar interações mais personalizadas, fornecendo às nossas equipes as informações necessárias para melhor apoiar os profissionais de saúde e os pacientes que eles atendem."

O Vault CRM faz parte do Vault CRM Suite, um conjunto de aplicações que serve como base para a execução comercial. A Veeva AI é uma IA agêntica na plataforma Vault e possui agentes de IA profundos e específicos do setor em todas as aplicações da Veeva. Agentes de IA da Veeva para o Vault CRM – agente de texto livre, agente de voz, agente de pré-chamada e agente de mídia – devem estar disponíveis em dezembro de 2025.

