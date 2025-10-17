OpenEvidence et Veeva annoncent un partenariat pour Open Vista

PLEASANTON, Californie et MIAMI, 17 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) et OpenEvidence annoncent aujourd'hui la formation d'un partenariat à long terme pour créer et commercialiser conjointement Open Vista. Open Vista utilisera l'IA pour améliorer l'accès des patients aux essais cliniques, accélérer la découverte de médicaments grâce à une meilleure compréhension des besoins non satisfaits, et améliorer la compréhension et l'adoption des médicaments approuvés existants afin d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients.

« OpenEvidence est devenu un accélérateur de la diffusion des connaissances médicales, avec plus de 40 % des médecins américains qui utilisent activement son IA d'aide à la décision clinique au point de soins. En comblant le fossé entre les preuves évaluées par les pairs et la pratique médicale sur le terrain, OpenEvidence rationalise et accélère la traduction de la recherche médicale du laboratoire au chevet du patient », déclare Daniel Nadler, CEO d'OpenEvidence. « Pour de nombreux patients atteints de maladies graves qui ont épuisé les thérapies de première et de deuxième intention, les essais cliniques constituent la forme de soins de santé la plus prometteuse. En nous associant à Veeva, nous avons maintenant une occasion unique d'aller plus loin et de tirer parti de la puissance de l'IA pour connecter les médecins et les patients à des essais cliniques pertinents et à des thérapies de pointe. »

« Nous sommes très heureux de notre partenariat à long terme avec OpenEvidence alors que nous entrons dans l'ère de l'IA appliquée aux sciences de la vie », déclare Peter Gassner, CEO de Veeva. « En combinant les forces de Veeva et d'OpenEvidence, nous pouvons utiliser l'IA pour rapprocher les entreprises des sciences de la vie qui fabriquent des médicaments vitaux, les patients et les médecins qui les traitent. Avec Open Vista, notre objectif est d'aider les entreprises du secteur des sciences de la vie à accélérer le développement de nouveaux traitements efficaces, de permettre à un plus grand nombre de patients de participer aux essais cliniques et de faire progresser la compréhension et l'adoption des médicaments existants pour de meilleurs résultats pour les patients. »

Les premiers produits Open Vista devraient être commercialisés en 2026.

À propos de Veeva Systems

Veeva fournit le nuage adapté au secteur des sciences de la vie sur la base de logiciels, de données et de conseils commerciaux. Attachée à l'innovation, à l'excellence de ses produits et à la réussite de ses partenaires, la société Veeva répond aux besoins de plus de 1 500 clients, des plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales aux entreprises biotechnologiques émergentes. Véritable société d'utilité publique, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes avec lesquelles elle collabore : clients, salariés, actionnaires et industries. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site veeva.com.

À propos d'OpenEvidence

OpenEvidence est la plateforme d'aide à la décision clinique qui connaît la plus forte croissance aux États-Unis et le moteur de recherche médicale le plus utilisé par les cliniciens américains. Des centaines de milliers de professionnels de la santé vérifiés font confiance à OpenEvidence pour prendre des décisions cliniques cruciales sur le lieu de soins. Ces décisions sont basées sur la littérature médicale évaluée par les pairs, citée et fondée. Fondée avec la mission d'organiser et d'étendre les connaissances médicales mondiales, Open Evidence est activement utilisée par plus de 10 000 hôpitaux et centres médicaux et par plus de 40 % des médecins aux États-Unis.

Déclarations prospectives de Veeva

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva, ainsi que les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans le présent communiqué, et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 31 juillet 2025, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités se trouve aux pages 33 et 34), ainsi que dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, que vous pouvez consulter sur sec.gov.

