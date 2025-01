Os agentes de IA da Automation Anywhere alimentam o Intelligent Spend Management Suite (ISMS) da PwC Índia

DAVOS, Suíça, 23 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Automation Anywhere Inc. (AAI), plataforma líder mundial em automação de processos com agentes inteligentes (Agentic Process Automation, APA), e a PwC Índia fortaleceram sua parceria integrando recursos avançados de IA com agentes inteligentes da Automation Anywhere ao Intelligent Spend Management Suite (ISMS, pacote de gerenciamento inteligente de despesas) da PwC Índia.

O Intelligent Spend Management Suite (ISMS) da PwC Índia é uma plataforma de IA com agentes inteligentes desenvolvida para transformar a maneira como as empresas gerenciam seus gastos e executam suas operações de contas a pagar. Este produto aproveita o poder dos agentes de IA generativa, que agora serão equipados pela Automation Anywhere. Isso dará recursos específicos ao ISMS para conduzir decisões de compra inteligentes, executar contas a pagar sem contato e melhorar os resultados críticos.

Essa plataforma modular de IA com agentes inteligentes permite integrações de API com sistemas existentes para melhorar muito a eficiência operacional, a transparência e os insights para tomar melhores decisões.

Em 2024, a Automation Anywhere anunciou uma parceria estratégica com a PwC Índia para desenvolver soluções orientadas por IA generativa destinadas a transformar as principais operações de negócios. A integração dos recursos avançados de IA com agentes inteligentes da Automation Anywhere no Intelligent Spend Management Suite (ISMS) da PwC Índia é um marco significativo na colaboração.

Comentando sobre o anúncio com a Automation Anywhere, Sanjeev Krishan, presidente da PwC na Índia, disse: "A integração dos recursos avançados de IA com agentes inteligentes da Automation Anywhere no Intelligent Spend Management Suite da PwC Índia representa um passo à frente para lidar com alguns dos desafios mais urgentes enfrentados pelas empresas atualmente. Ao combinar nossos profundos insights do setor, experiência em IA e tecnologia e compreensão de domínio com a plataforma de IA com agentes inteligentes da Automation Anywhere, estamos capacitando organizações de todos os setores para impulsionar a eficiência, aprimorar a tomada de decisões e obter maior valor em suas operações de gastos e pagamentos".

Joe Atkinson, diretor global de IA da PwC acrescentou: "A IA com agentes inteligentes é uma mudança radical na revolução da IA, que desempenhará um papel significativo na reinvenção do modelo de negócios das empresas em todo o mundo. A IA está começando a revolucionar as cadeias de valor em setores inteiros e, com o ISMS, o valor agregado para as empresas se torna real. Estou animado para ver a nossa colaboração com a Automation Anywhere".

"Nossa plataforma de automação de processos com agentes inteligentes líder do setor tem a capacidade incomparável de conduzir ações resolvendo problemas de clientes do mundo real com a GenAI. Reconhecemos o potencial de mercado da PwC Índia, que aumentará significativamente a implantação de agentes de IA, auxiliando em uma visão estratégica de longo prazo para oferecer resultados comerciais superiores aos nossos clientes", disse Ankur Kothari, diretor de operações da Automation Anywhere.

Manpreet Singh Ahuja, diretor digital e sócio da PwC Índia, disse: "O Intelligent Spend Management Suite da PwC Índia, que utiliza a IA com agentes inteligentes, é um exemplo do nosso compromisso de mudar a IA da experimentação para implantações de nível empresarial. Este produto aborda um importante desafio de negócios: tornar o gerenciamento de contas a pagar mais inteligente e eficiente. Trabalhando com a Automation Anywhere, poderemos trazer a experiência coletiva de ambas as empresas para resolver os desafios dos clientes".

As principais características do Intelligent Spend Management Suite (ISMS) da PwC Índia incluem:

Agentes de IA generativa para insights avançados de processos, validação e execução de ações

Design modular para integração perfeita com os sistemas existentes

Arquitetura priorizando API para implementação e escalabilidade mais rápidas

Forte camada subjacente de dados, validações e implementações de fluxo de trabalho

Os esforços combinados da Automation Anywhere com a PwC Índia estão prontos para desenvolver soluções inovadoras que revolucionarão a maneira de trabalhar em vários setores de negócios.

Sobre a Automation Anywhere Inc

Automation Anywhere é a principal plataforma de automação de processos com agentes inteligentes (APA) que utiliza a IA em várias organizações. A plataforma da empresa é alimentada por IA especializada e generativa, e oferece descoberta de processos, RPA, agentes de IA, orquestração de processos de ponta a ponta, processamento e análise de documentos, com uma abordagem que prioriza a segurança e a governança. A Automation Anywhere capacita organizações em todo o mundo a gerar ganhos de produtividade, melhorar as experiências dos clientes e criar novos fluxos de receita. A empresa é guiada por sua visão de capacitar o futuro do trabalho, liberando o potencial humano por meio da automação com IA com agentes inteligentes. Saiba mais em www.automationanywhere.com

Sobre a PwC

Na PwC, nosso objetivo é construir confiança na sociedade e resolver problemas importantes. Somos uma rede de empresas em 152 países com mais de 327.000 pessoas comprometidas em oferecer serviços de garantia, consultoria e tributários de qualidade. Encontre mais informações e diga-nos o que é importante para você visitando-nos em www.pwc.com.

PwC se refere à rede PwC e/ou uma ou mais de suas firmas membro, cada uma das quais é uma entidade legal separada. Consulte www.pwc.com/structure para obter mais detalhes.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2383572/4805544/Automation_Anywhere_Logo.jpg

FONTE Automation Anywhere, Inc.