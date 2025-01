Die KI-Agenten von Automation Anywhere unterstützen die Intelligent Spend Management Suite (ISMS) von PwC Indien

DAVOS, Schweiz, 23. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere Inc. (AAI), die weltweit führende Agentic Process Automation (APA)-Plattform, und PwC India haben ihre Partnerschaft durch die Integration fortschrittlicher Agentic-KI-Funktionen von Automation Anywhere in die proprietäre Intelligent Spend Management Suite (ISMS) von PwC India gestärkt.

Die Intelligent Spend Management Suite (ISMS) von PwC Indien ist eine agentenbasierte KI-Plattform, die die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Ausgaben verwalten und ihre Kreditgeschäfte abwickeln, verändern soll. Dieses Produkt nutzt die Leistungsfähigkeit generativer KI-Agenten, die nun von Automation Anywhere unterstützt werden. Dadurch erhält ISMS spezifische Fähigkeiten, um intelligente Kaufentscheidungen zu treffen, berührungslose Abrechnungen durchzuführen und wichtige Ergebnisse zu verbessern.

Diese modulare, agentenbasierte KI-Plattform ermöglicht API-Integrationen mit bestehenden Systemen, um die betriebliche Effizienz, die Transparenz und die Erkenntnisse für bessere Entscheidungen erheblich zu verbessern.

Im Jahr 2024 kündigte Automation Anywhere eine strategische Partnerschaft mit PwC Indien an, um generative KI-gesteuerte Lösungen zu entwickeln, die darauf abzielen, wichtige Geschäftsabläufe zu transformieren. Die Integration der fortschrittlichen KI-Funktionen von Automation Anywhere in die Intelligent Spend Management Suite (ISMS) von PwC Indien ist ein wichtiger Meilenstein in der Zusammenarbeit.

Sanjeev Krishan, Chairperson von PwC in Indien, kommentierte die Ankündigung mit Automation Anywhere wie folgt: „Die Integration der fortschrittlichen Agentic-KI-Funktionen von Automation Anywhere in die Intelligent Spend Management Suite von PwC India stellt einen Fortschritt bei der Bewältigung einiger der dringendsten Herausforderungen dar, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind. Durch die Kombination unserer fundierten Branchenkenntnisse, unseres KI- und Technologie-Know-hows und unseres Fachwissens mit der Agentic-KI-Plattform von Automation Anywhere ermöglichen wir es Unternehmen aus verschiedenen Branchen, die Effizienz zu steigern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und einen höheren Wert aus ihren Ausgaben und Zahlungsvorgängen zu schöpfen."

Joe Atkinson, Global Chief AI Officer bei PwC , fügte hinzu: „Agentic AI ist ein Quantensprung in der KI-Revolution, der eine bedeutende Rolle bei der Neugestaltung des Geschäftsmodells von Unternehmen weltweit spielen wird. KI beginnt, die Wertschöpfungsketten ganzer Branchen zu stören, und mit ISMS wird die Wertschöpfung für Unternehmen real. Ich bin gespannt auf die Zusammenarbeit zwischen uns und Automation Anywhere."

„Unsere branchenführende Agentic Process Automation-Plattform hat die einzigartige Fähigkeit, Maßnahmen voranzutreiben, indem sie reale Kundenprobleme mit GenAI löst. Wir erkennen das Marktpotenzial von PwC India, das den Einsatz von KI-Agenten erheblich steigern und uns bei der Umsetzung einer langfristigen strategischen Vision unterstützen wird, um unseren Kunden überlegene Geschäftsergebnisse zu liefern", sagte Ankur Kothari, Chief Operating Officer von Automation Anywhere.

Manpreet Singh Ahuja, Chief Digital Officer und Partner bei PwC Indien, sagte: „Die Intelligent Spend Management Suite von PwC Indien, die Agentic AI nutzt, ist ein Beispiel für unser Engagement, KI von der Experimentierphase in den unternehmensweiten Einsatz zu bringen. Dieses Produkt ist eine Antwort auf eine wichtige geschäftliche Herausforderung: eine intelligentere und effizientere Verwaltung der Verbindlichkeiten. Durch die Zusammenarbeit mit Automation Anywhere können wir das kollektive Fachwissen beider Unternehmen nutzen, um die Herausforderungen unserer Kunden zu lösen."

Zu den wichtigsten Merkmalen der Intelligent Spend Management Suite (ISMS) von PwC Indien gehören:

Generative KI-Agenten für erweiterte Prozesskenntnisse, Validierung und Ausführung von Maßnahmen

Modularer Aufbau für nahtlose Integration in bestehende Systeme

API-first-Architektur für schnellere Implementierung und Skalierbarkeit

Starke zugrunde liegende Schicht von Daten, Validierungen und Workflow-Implementierungen

Die gemeinsamen Bemühungen von Automation Anywhere und PwC Indien sind darauf ausgerichtet, bahnbrechende Lösungen zu entwickeln, die die Arbeitsweise in verschiedenen Geschäftsbereichen revolutionieren werden.

Informationen zu Automation Anywhere Inc.

Automation Anywhere ist die weltweit führende Agentic Process Automation (APA)-Plattform, die KI in Unternehmen zum Einsatz bringt. Die Plattform des Unternehmens basiert auf spezialisierter KI, generativer KI und bietet Prozesserkennung, RPA, KI-Agenten, End-to-End-Prozessorchestrierung, Dokumentenverarbeitung und Analysen, wobei Sicherheit und Governance im Vordergrund stehen. Automation Anywhere ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Produktivität zu steigern, das Kundenerlebnis zu verbessern und neue Einnahmequellen zu erschließen. Das Unternehmen wird von der Vision geleitet, die Zukunft der Arbeit voranzutreiben, indem es das menschliche Potenzial durch KI-gestützte Automatisierung von Agentic freisetzt. Weitere Informationen unter www.automationanywhere.com

Informationen zu PwC

Wir bei PwC möchten gesellschaftliches Vertrauen aufbauen und wichtige Probleme lösen. Wir sind ein Netzwerk von Unternehmen in 152 Ländern mit über 327.000 Mitarbeitern, die sich für die Qualität von Wirtschaftsprüfungs-, Beratungs- und Steuerdienstleistungen einsetzen. Erfahren Sie mehr und sagen Sie uns, was Ihnen wichtig ist, indem Sie uns unter www.pwc.com besuchen.

PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen, die jeweils eine eigene Rechtspersönlichkeit darstellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com/structure .

