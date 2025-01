Los agentes de IA de Automation Anywhere potencian suite de gestión inteligente de gastos (ISMS) de PwC India

DAVOS, Suiza, 22 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere Inc. (AAI), la plataforma de Automatización de Procesos Agentic (APA) líder en el mundo, y PwC India reforzaron su asociación mediante la integración de las capacidades avanzadas de IA Agentic de Automation Anywhere en la Suite de Gestión Inteligente de Gastos (ISMS) propiedad de PwC India.

La Suite de Gestión Inteligente de Gastos (ISMS) de PwC India es una plataforma de IA Agentic diseñada para transformar la forma en que las empresas gestionan sus gastos y ejecutan sus operaciones de pago. Este producto aprovecha el poder de los agentes de IA Generativa que ahora serán impulsados por Automation Anywhere. Esto proporcionará a ISMS capacidades específicas para impulsar decisiones de compra inteligentes, ejecutar cuentas por pagar sin contacto y mejorar los resultados críticos.

Esta plataforma modular de IA Agentic permite integraciones API con los sistemas existentes para mejorar en gran medida la eficiencia operativa, la transparencia y la información para tomar mejores decisiones.

En 2024, Automation Anywhere anunció una asociación estratégica con PwC India para desarrollar soluciones impulsadas por IA Generativa destinadas a transformar las operaciones comerciales clave. La integración de las capacidades avanzadas de IA Generativa de Automation Anywhere en la Suite de Gestión Inteligente de Gastos (ISMS) de PwC India marca un hito significativo en la colaboración.

Al comentar el anuncio con Automation Anywhere, Sanjeev Krishan, presidente de PwC en India, indicó: "La integración de las capacidades avanzadas de IA Agentic de Automation Anywhere en la suite de gestión inteligente de gastos de PwC India representa un paso adelante para abordar algunos de los desafíos más apremiantes a los que se enfrentan las empresas hoy en día. Al combinar nuestros profundos conocimientos de la industria, experiencia en IA y tecnología y comprensión del dominio con la plataforma IA Agentic de Automation Anywhere, estamos capacitando a las organizaciones de todos los sectores para impulsar la eficiencia, mejorar la toma de decisiones y desbloquear un mayor valor en sus operaciones de gastos y pagos".

Joe Atkinson, responsable mundial de IA de PwC, añadió: "La IA Agentic es un paso adelante en la revolución de la IA, que va a desempeñar un papel importante en la reinvención del modelo de negocio de las empresas de todo el mundo. La IA está empezando a alterar las cadenas de valor en sectores enteros, y con ISMS la realización del valor para las empresas se hace real. Me entusiasma ver la colaboración entre Automation Anywhere y nosotros".

"Nuestra plataforma de Automatización de Procesos Agentic, líder del sector, tiene la capacidad inigualable de impulsar acciones resolviendo problemas de clientes del mundo real con GenAI. Reconocemos el potencial de mercado de PwC India que aumentará significativamente el despliegue de Agentes de IA ayudando en una visión estratégica a largo plazo para ofrecer resultados de negocio superiores para nuestros clientes", afirmó Ankur Kothari, responsable de operaciones de Automation Anywhere.

Manpreet Singh Ahuja, responsable digital y socio de PwC India, comentó: "La Suite de Gestión Inteligente de Gastos de PwC India, que aprovecha IA Agentic, es un ejemplo de nuestro compromiso de llevar la IA de la experimentación a los despliegues de nivel empresarial. Este producto aborda un reto empresarial clave: hacer que la gestión de cuentas por pagar sea más inteligente y eficiente. Trabajando con Automation anywhere, podremos aportar la experiencia colectiva de ambas empresas para resolver los retos de los clientes".

Las principales características de la suite de gestión inteligente de gastos (ISMS) de PwC India incluyen:

Agentes de IA generativa para el conocimiento avanzado de los procesos, la validación y la ejecución de acciones

Diseño modular para una integración perfecta con los sistemas existentes

Arquitectura API para una implementación y escalabilidad más rápidas

Sólida capa subyacente de datos, validaciones e implementaciones de flujos de trabajo

Los esfuerzos combinados de Automation Anywhere y PwC India están preparados para desarrollar soluciones innovadoras que revolucionarán la forma de trabajar en varios sectores empresariales.

