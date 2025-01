Les agents IA d'Automation Anywhere activent la suite de gestion intelligente des dépenses (ISMS) de PwC Inde

DAVOS, Suisse, 22 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere Inc. (AAI), la première plateforme mondiale d'automatisation des processus agentiques (APA), et PwC India ont renforcé leur partenariat en intégrant les capacités avancées d'IA agentique d'Automation Anywhere dans la suite de gestion intelligente des dépenses (ISMS) de PwC India.

La suite de gestion intelligente des dépenses (Intelligent Spend Management Suite - ISMS) de PwC Inde est une plateforme d'IA agentique conçue pour transformer la façon dont les entreprises gèrent leurs dépenses et exécutent leurs opérations de paiement. Ce produit tire parti de la puissance des agents d'IA générative, qui seront désormais pris en charge par Automation Anywhere. Les ISMS disposeront ainsi de capacités spécifiques leur permettant de prendre des décisions d'achat intelligentes, d'exécuter des comptes créditeurs sans contact et d'améliorer les résultats critiques.

Cette plateforme modulaire d'IA agentique permet des intégrations API avec les systèmes existants afin d'améliorer considérablement l'efficacité opérationnelle, la transparence et les connaissances pour de meilleures décisions.

En 2024, Automation Anywhere a annoncé un partenariat stratégique avec PwC India pour développer des solutions axées sur l'IA générative visant à transformer les principales opérations commerciales. L'intégration des capacités avancées d'IA agentique d'Automation Anywhere dans la suite de gestion intelligente des dépenses (ISMS) de PwC Inde marque une étape importante dans la collaboration.

Commentant l'annonce faite avec Automation Anywhere, Sanjeev Krishan, président de PwC en Inde, a déclaré, « L'intégration des capacités avancées d'IA agentique d'Automation Anywhere dans la suite de gestion intelligente des dépenses de PwC Inde représente un pas en avant dans la résolution de certains des défis les plus pressants auxquels sont confrontées les entreprises aujourd'hui. En combinant nos connaissances approfondies de l'industrie, notre expertise en IA et technologique et notre compréhension du domaine avec la plateforme d'IA agentique d'Automation Anywhere, nous donnons aux organisations de tous les secteurs les moyens de stimuler l'efficacité, d'améliorer la prise de décision et de dégager une plus grande valeur dans leurs opérations de dépenses et de paiement. »

Joe Atkinson, responsable mondial de l'IA chez PwC, a ajouté : « L'IA agentique est une étape importante de la révolution de l'IA, qui va jouer un rôle significatif dans la réinvention du modèle d'affaires des entreprises à l'échelle mondiale. L'IA commence à perturber les chaînes de valeur dans des secteurs entiers, et avec l'ISMS, la réalisation de la valeur pour les entreprises devient réelle. Je suis impatient découvrir l'impact de notre collaboration avec Automation Anywhere. »

« Notre plateforme d'automatisation des processus agentiques, leader sur le marché, a la capacité inégalée de générer des actions en résolvant les problèmes réels des clients grâce à l'IA générative. Nous reconnaissons le potentiel du marché indien de PwC qui augmentera de manière significative le déploiement d'agents d'intelligence artificielle contribuant à une vision stratégique à long terme visant à fournir des résultats commerciaux supérieurs à nos clients », a déclaré Ankur Kothari, directeur de l'exploitation, Automation Anywhere.

Manpreet Singh Ahuja, responsable du numérique et associé chez PwC India, a déclaré : « La suite de gestion intelligente des dépenses de PwC India, qui s'appuie sur l'IA agentique, est un exemple de notre engagement à faire passer l'IA du stade de l'expérimentation à celui du déploiement au niveau de l'entreprise. Ce produit répond à un défi majeur pour les entreprises : rendre la gestion des comptes fournisseurs plus intelligente et plus efficace. En travaillant avec Automation anywhere, nous serons en mesure d'apporter l'expertise collective des deux entreprises pour résoudre les problèmes de nos clients. »

Les principales caractéristiques de la suite intelligente de gestion des dépenses (ISMS) de PwC Inde sont les suivantes :

Agents génératifs d'IA pour la compréhension des processus avancés, la validation et l'exécution d'actions

Conception modulaire pour une intégration transparente avec les systèmes existants

Architecture « API-first » pour une mise en œuvre et une évolutivité plus rapides

Couche sous-jacente solide de données, de validations et d'implémentations de flux de travail

Les efforts combinés d'Automation Anywhere et de PwC India devraient permettre de développer des solutions innovantes qui révolutionneront les méthodes de travail dans plusieurs secteurs d'activité.

À propos d'Automation Anywhere Inc

Automation Anywhere est la première plateforme mondiale d'automatisation des processus agentiques (APA) qui met l'IA au service des organisations. La plateforme de l'entreprise est alimentée par l'IA spécialisée, l'IA générative et offre la découverte de processus, l'automatisation du processus robotique, les agents d'IA, l'orchestration de processus de bout en bout, le traitement de documents et l'analyse, avec une approche axée sur la sécurité et la gouvernance. Automation Anywhere permet aux entreprises du monde entier de réaliser des gains de productivité, d'améliorer l'expérience de leurs clients et de créer de nouvelles sources de revenus. L'entreprise est guidée par sa vision, qui est de concrétiser l'avenir du travail en libérant le potentiel humain grâce à l'automatisation engendrée par l'IA agentique. Pour en savoir plus :www.automationanywhere.com

À propos de PwC

Chez PwC, notre objectif est de renforcer la confiance dans la société et de résoudre des problèmes importants. Nous sommes un réseau de cabinets présents dans 152 pays et employant plus de 327 000 personnes qui s'engagent à fournir des services de qualité dans les domaines de l'assurance, du conseil et de la fiscalité. Pour en savoir plus et nous dire ce qui compte pour vous, rendez-vous sur le site www.pwc.com.

PwC désigne le réseau PwC et/ou un ou plusieurs de ses cabinets membres, chacun étant une entité juridique distincte. Pour plus de détails, veuillez consulter www.pwc.com/structure .

