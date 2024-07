OS EXAMES DE SANGUE DA DOENÇA DE ALZHEIMER PODEM MELHORAR O DIAGNÓSTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ACELERAR O RECRUTAMENTO PARA PESQUISA E REDUZIR OS TEMPOS DE ESPERA

Principais Conclusões

Os exames de sangue que detectam com precisão e confiabilidade as alterações cerebrais marcantes de Alzheimer sinalizam uma mudança para uma detecção e diagnóstico mais simples, mais precisos e precoces, potencialmente substituindo os métodos atuais que são caros, invasivos e nem sempre acessíveis.

Um exame de sangue teve cerca de 90% de precisão na identificação da doença de Alzheimer em pacientes com sintomas cognitivos observados na atenção primária e em clínicas especializadas em cuidados com a memória. No estudo de pesquisa, os médicos da atenção primária foram 63% precisos e os especialistas foram 73% precisos quando não usaram o exame de sangue.

Os exames de sangue, uma vez confirmados, podem aumentar o recrutamento para os ensaios clínicos de Alzheimer e reduzir os tempos de espera para a avaliação da doença de Alzheimer.

FILADÉLFIA, 28 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- À medida que exames de sangue altamente precisos para a doença de Alzheimer estão se aproximando do uso em consultórios médicos, novas pesquisas sugerem que eles podem revolucionar a precisão do diagnóstico e fornecer um caminho mais limpo e rápido para a participação e o tratamento de pesquisas, de acordo com dados relatados hoje na Alzheimer's Association International Conference ® (AAIC®) 2024, na Filadélfia e online.

A demência é frequentemente subdiagnosticada - e se for diagnosticada por um médico, muitas pessoas, no entanto, desconhecem ou não estão informadas sobre seu diagnóstico, de acordo com o relatório Fatos e Números da Doença de Alzheimer de 2024 . Os exames de sangue para a doença de Alzheimer estão demonstrando em pesquisas que podem melhorar significativamente a precisão e a confiança de um médico, fornecer maior acessibilidade e uma plataforma para uma comunicação aprimorada.

Os exames de sangue mais promissores para identificar alterações relacionadas ao Alzheimer no cérebro avaliam a proteína tau fosforilada (p-tau), um biomarcador de Alzheimer que pode se acumular antes que os pacientes mostrem sinais de comprometimento cognitivo. Aumentos no marcador específico p-tau217 ao longo do tempo se correlacionam com piora da cognição e atrofia cerebral. O teste p-tau217 também prevê a probabilidade de placas amiloides no cérebro, que são outro biomarcador para a doença de Alzheimer e o alvo para tratamentos recentemente aprovados.

"Os exames de sangue, uma vez que (a) são confirmados em grandes populações como sendo mais de 90% precisos e (b) tornam-se mais amplamente disponíveis, são promissores para melhorar e possivelmente redefinir o processo de recrutamento de ensaios clínicos e o diagnóstico para a doença de Alzheimer", disse Maria C. Carrillo, Ph.D., diretora científica da Associação de Alzheimer e líder de assuntos médicos. "Embora neste momento os médicos da atenção primária e secundária devam usar uma combinação de testes cognitivos e sanguíneos ou outros biomarcadores para diagnosticar a doença de Alzheimer, os exames de sangue têm o potencial de aumentar a precisão dos diagnósticos precoces e maximizar a oportunidade de acessar os tratamentos de Alzheimer o mais cedo possível para melhores resultados."

Ao considerar o uso de um exame de sangue, as Recomendações de Uso Apropriado da Associação de Alzheimer para Biomarcadores Sanguíneos na Doença de Alzheimer devem ser cuidadosamente seguidas. Para ajudar a orientar os profissionais de saúde na incorporação de exames de sangue para a doença de Alzheimer em sua prática clínica, a Associação convocou um painel de especialistas clínicos e no assunto e está liderando a preparação de diretrizes de prática clínica para o uso de biomarcadores sanguíneos na doença de Alzheimer, que será pré-visualizado na AAIC 2024.

Exame desangue pode melhorar o diagnóstico entre especialistas em cuidados primários e doença de Alzheimer

Um grande estudo, relatado pela primeira vez na AAIC 2024, mostra que os exames de sangue podem fazer um trabalho melhor na detecção precisa da doença de Alzheimer do que os médicos de cuidados primários e especialistas que usavam métodos de diagnóstico tradicionais.

No estudo, 1.213 pacientes foram testados com o teste PrecivityAD2 (conhecido como "APS2"). Ele usa uma combinação de (1) razão de plasma fosforilado-tau217 para não fosforilado-tau217 (conhecida como % p-tau217) e (2) a razão de dois tipos de amiloide (Aβ42/Aβ40), e superou significativamente os clínicos neste estudo.

Entre 698 pacientes atendidos em clínicas de memória, o APS2 teve cerca de 90% de precisão na identificação da doença de Alzheimer, enquanto os especialistas tiveram 73% de precisão.

Entre 515 pacientes atendidos na atenção primária, a APS2 também teve cerca de 90% de precisão; os médicos da atenção primária tiveram 63% de precisão na identificação da doença de Alzheimer.

Os pesquisadores observaram que o teste APS2 foi altamente preciso mesmo em pacientes com comorbidades, como doença renal, que são comuns em pacientes mais velhos atendidos por médicos da atenção primária.

"Notavelmente, estes foram os resultados de amostras de sangue que foram enviadas quinzenalmente para análise de unidades de cuidados primários, o que é semelhante à prática clínica de rotina", disse o principal autor Sebastian Palmqvist, MD, Ph.D., na Universidade de Lund, Lund, Suécia. "Esses resultados foram especialmente impressionantes, considerando que as populações mais velhas na atenção primária geralmente têm condições médicas que podem influenciar ou variar as concentrações de p-tau217."

"Vemos isso como um passo importante para a implementação clínica global de um exame de sangue de Alzheimer", disse o autor sênior Oskar Hansson, MD, Ph.D., também na Universidade de Lund. "Ele destaca a necessidade de biomarcadores de Alzheimer em fazer um diagnóstico correto mais do tempo. As próximas etapas incluem o estabelecimento de diretrizes claras sobre como um exame de sangue de Alzheimer pode ser usado na prática clínica, de preferência implementando esses testes primeiro em cuidados especializados e depois em cuidados primários. Este trabalho está em andamento."

A pesquisa relatada na AAIC é financiada em parte pela Alzheimer's Association e é publicada simultaneamente no Journal of the American Medical Association.

Pesquisas mostram que exames de sangue podem identificar pessoas cognitivamente intactas para ensaios clínicos

Incluir pessoas em estágios iniciais da doença de Alzheimer em ensaios clínicos pode ajudar a identificar tratamentos que podem ser eficazes quando os sintomas são leves ou ausentes. Um estudo relatado na AAIC 2024 descobriu que os exames de sangue p-tau217 poderiam fornecer uma ferramenta de seleção simples e precisa para identificar pacientes cognitivamente intactos que provavelmente têm placas beta-amiloides em seus cérebros.

Os pesquisadores analisaram amostras de 2.718 participantes cognitivamente intactos em 10 estudos diferentes que tinham plasma disponível p-tau217 e imagens de PET beta-amiloide ou amostras de LCR. Eles descobriram que o plasma p-tau217 pode prever positivamente (com uma faixa de 79-86%) a probabilidade de que uma pessoa cognitivamente intacta também testaria positivo para patologia beta-amiloide em uma varredura PET amiloide ou biomarcador CSF. Adicionar os resultados do teste de beta-amiloide CSF ou uma varredura de beta-amiloide PET à análise após uma amostra de sangue positiva melhora a previsão positiva para 90% ou mais e, assim, a confiança na presença de amiloide no cérebro usando um teste de plasma p-tau217.

"Se esses números se mantiverem e forem replicados e confirmados por outros laboratórios independentes, essa abordagem pode reduzir a necessidade de punções lombares e PETS para o diagnóstico de Alzheimer em 80 ou mesmo 90%", disse Gemma Salvadó, Ph.D., principal autora do estudo e pesquisadora associada da Universidade de Lund. "Nossos resultados suportam que a positividade do plasma p-tau217 por si só pode ser suficiente como uma seleção de participantes cognitivamente intactos, positivos para amiloide para muitos ensaios clínicos."

Exames de sangue podem reduzir drasticamente os tempos de espera para o diagnóstico e tratamento de Alzheimer

Os tratamentos aprovados para Alzheimer são indicados para pessoas com comprometimento cognitivo leve devido à doença de Alzheimer ou demência leve de Alzheimer, e eles devem ter confirmado a biologia beta-amiloide no cérebro. Portanto, é importante identificar as pessoas que podem se beneficiar o mais cedo possível no curso da doença. Neste momento, muitas vezes há longos tempos de espera para concluir testes abrangentes para um diagnóstico de Alzheimer devido ao número limitado de especialistas em Alzheimer e acesso variável e muitas vezes desigual à imagem PET ou à experiência necessária para a análise do LCR.

Pesquisas relatadas na AAIC 2024 sugerem que o uso de exames de sangue de alto desempenho na atenção primária pode identificar potenciais pacientes com Alzheimer muito mais cedo, para que os especialistas possam determinar se eles são elegíveis para novos tratamentos.

Os pesquisadores usaram um modelo de previsão bem estabelecido para prever os tempos de espera para pessoas elegíveis para tratamento, representando tanto o número limitado de especialistas em doença de Alzheimer quanto a crescente população idosa. O modelo incluiu a população projetada dos EUA de pessoas com 55 anos ou mais de 2023 a 2032 e comparou dois cenários. A primeira foi que os médicos da atenção primária decidiriam se deveriam ou não encaminhar um paciente para um especialista em doença de Alzheimer com base nos resultados de um breve teste cognitivo. A segunda era que eles também considerariam os resultados de um exame de sangue de alto desempenho e assumiriam que um exame de sangue seria dado a indivíduos com teste positivo para comprometimento cognitivo em estágio inicial na atenção primária e os encaminhamentos para cuidados especializados seriam informados pelos resultados do teste.

O modelo sugere que, até 2033, as pessoas esperarão uma média de quase seis anos (70 meses) para entender se poderiam ser elegíveis para novos tratamentos de Alzheimer se seu médico de cuidados primários usasse apenas breves avaliações cognitivas para fazer encaminhamentos. Se os exames de sangue fossem usados para descartar a doença de Alzheimer, os tempos médios de espera seriam reduzidos para 13 meses para pacientes com Alzheimer, porque muito menos pacientes precisariam consultar um especialista. Os pesquisadores também determinaram que, se exames de sangue e avaliações cognitivas breves fossem usados no nível de atenção primária para determinar a possibilidade de um diagnóstico de Alzheimer, os tempos de espera para entender a elegibilidade para novos tratamentos cairiam para menos de seis meses, em média, devido à demanda reduzida por especialistas em Alzheimer e à capacidade adicional agora disponível para testes de LCR ou PET.

"Nossos resultados sugerem que o uso de exames de sangue para identificar potenciais candidatos a tratamentos pode fazer uma diferença significativa no tratamento de pessoas com Alzheimer precoce", disse Soeren Mattke, MD, D.Sc., principal autor do estudo e diretor do Observatório de Saúde Cerebral, da Universidade do Sul da Califórnia, Los Angeles. "Atualmente, os pacientes elegíveis estão fora da janela de tratamento porque leva muito tempo para receber um diagnóstico. Um exame de sangue fácil de usar pode ajudar a resolver esse problema."

