BLUTTESTS FÜR DIE ALZHEIMER-KRANKHEIT KÖNNTEN DIE DIAGNOSE IN DER PRIMÄRVERSORGUNG VERBESSERN, DIE REKRUTIERUNG FÜR DIE FORSCHUNG BESCHLEUNIGEN UND DIE WARTEZEITEN VERKÜRZEN

Wichtigste Erkenntnisse

Bluttests, die genau und zuverlässig die für Alzheimer charakteristischen Hirnveränderungen nachweisen, signalisieren eine Verlagerung hin zu einer einfacheren, genaueren und früheren Erkennung und Diagnose und könnten die derzeitigen Methoden ersetzen, die teuer, invasiv und nicht immer zugänglich sind.

Mit einem Bluttest konnte die Alzheimer-Krankheit bei Patienten mit kognitiven Symptomen in der Primärversorgung und in spezialisierten Kliniken für Gedächtnismedizin mit einer Genauigkeit von etwa 90 % erkannt werden. In der Forschungsstudie lag die Treffsicherheit der Hausärzte bei 63 % und die der Fachärzte bei 73 %, wenn sie den Bluttest nicht verwendeten.

Bluttests könnten, sobald sie bestätigt sind, die Rekrutierung für klinische Studien zur Alzheimer-Krankheit verbessern und die Wartezeiten für die Bewertung der Alzheimer-Krankheit verkürzen.

PHILADELPHIA, 28. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Hochpräzise Bluttests für die Alzheimer-Krankheit rücken näher an den Einsatz in Arztpraxen heran. Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass sie die Genauigkeit der Diagnose revolutionieren und einen saubereren, schnelleren Weg zur Teilnahme an der Forschung und zur Behandlung bieten könnten, so die heute auf der Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®) 2024 in Philadelphia und online veröffentlichten Daten.

Demenz wird häufig unterdiagnostiziert - und wenn sie von einem Arzt diagnostiziert wird, sind sich viele Menschen trotzdem nicht bewusst oder nicht über ihre Diagnose informiert, so der Bericht 2024 Alzheimer's Disease Facts and Figures . Bluttests für die Alzheimer-Krankheit zeigen in der Forschung, dass sie die Genauigkeit und das Vertrauen des Arztes erheblich verbessern und eine bessere Zugänglichkeit sowie eine Plattform für eine verbesserte Kommunikation bieten könnten.

Die vielversprechendsten Bluttests zur Erkennung von Alzheimer-bedingten Veränderungen im Gehirn messen das phosphorylierte Tau-Protein (p-tau), einen Alzheimer-Biomarker, der sich aufbauen kann, bevor Patienten Anzeichen einer kognitiven Beeinträchtigung zeigen. Ein Anstieg des spezifischen Markers p-tau217 im Laufe der Zeit korreliert mit einer Verschlechterung der kognitiven Fähigkeiten und der Hirnatrophie. Der p-tau217-Test sagt auch die Wahrscheinlichkeit von Amyloid-Plaques im Gehirn voraus, die ein weiterer Biomarker für Alzheimer sind und auf die kürzlich zugelassene Behandlungen abzielen.

„Bluttests, die (a) in großen Populationen eine Genauigkeit von mehr als 90 % aufweisen und (b) in größerem Umfang zur Verfügung stehen, versprechen eine Verbesserung und möglicherweise eine Neudefinition des Rekrutierungsprozesses für klinische Studien und der Diagnose von Alzheimer", sagte Dr. Maria C. Carrillo, Chief Science Officer und Leiterin der Abteilung für medizinische Angelegenheiten der Alzheimer's Association. „Derzeit sollten Ärzte in der Primär- und Sekundärversorgung eine Kombination aus kognitiven Tests und Bluttests oder anderen Biomarkern verwenden, um Alzheimer zu diagnostizieren. Bluttests haben das Potenzial, die Genauigkeit von Frühdiagnosen zu erhöhen und die Möglichkeit zu maximieren, so früh wie möglich auf Alzheimer-Behandlungen zuzugreifen, um bessere Ergebnisse zu erzielen."

Wenn die Verwendung eines Bluttests in Betracht gezogen wird, sollten die Alzheimer's Association Appropriate Use Recommendations for Blood Biomarkers in Alzheimer's Disease sorgfältig beachtet werden. Die Vereinigung hat ein Gremium aus klinischen und fachlichen Experten einberufen und leitet die Ausarbeitung von Leitlinien für die klinische Praxis zur Verwendung von Blut-Biomarkern bei Alzheimer, die auf der AAIC 2024 vorgestellt werden sollen.

Bluttest kann die Diagnose bei Hausärzten und Alzheimer-Spezialisten verbessern

Eine große Studie, über die auf der AAIC 2024 zum ersten Mal berichtet wurde, zeigt, dass Bluttests Alzheimer besser erkennen können als Haus- und Fachärzte, die traditionelle Diagnosemethoden anwenden.

In der Studie wurden 1.213 Patienten mit dem PrecivityAD2-Test (bekannt als „APS2") getestet. Es verwendet eine Kombination aus (1) dem Verhältnis von phosphoryliertem Tau217 zu nicht phosphoryliertem Tau217 im Plasma (bekannt als %p-tau217) und (2) dem Verhältnis von zwei Amyloidarten (Aβ42/Aβ40) und übertraf in dieser Studie die Ergebnisse der Kliniker deutlich.

Bei 698 Patienten, die in Gedächtniskliniken untersucht wurden, lag die Treffsicherheit der APS2 bei rund 90 %, die der Fachärzte bei 73 %.

Bei 515 Patienten, die in der Primärversorgung behandelt wurden, lag die Treffsicherheit der APS2 ebenfalls bei rund 90 %, während die Primärversorgungsärzte die Alzheimer-Krankheit zu 63 % richtig erkannten.

Die Forscher stellten fest, dass der APS2-Test selbst bei Patienten mit Begleiterkrankungen, wie z. B. Nierenerkrankungen, die bei älteren Patienten, die von Hausärzten behandelt werden, häufig vorkommen, sehr genau war.

„Bemerkenswert ist, dass es sich um die Ergebnisse von Blutproben handelte, die alle zwei Wochen zur Analyse von Primärversorgungseinrichtungen verschickt wurden, was der klinischen Routinepraxis entspricht", so der Hauptautor Sebastian Palmqvist, M.D., Ph.D., von der Universität Lund, Lund, Schweden. „Diese Ergebnisse sind besonders beeindruckend, wenn man bedenkt, dass ältere Menschen in der Primärversorgung häufig an Krankheiten leiden, die die Konzentrationen von p-tau217 beeinflussen oder verändern können."

„Wir sehen dies als einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur weltweiten klinischen Anwendung eines Bluttests für Alzheimer", sagte der Hauptautor Oskar Hansson, ebenfalls von der Universität Lund. „Dies unterstreicht die Notwendigkeit von Alzheimer-Biomarkern, um in den meisten Fällen die richtige Diagnose zu stellen. Zu den nächsten Schritten gehört die Festlegung klarer Leitlinien für den Einsatz eines Alzheimer-Bluttests in der klinischen Praxis, vorzugsweise durch Einführung dieser Tests zunächst in der fachärztlichen Versorgung und dann in der Primärversorgung. Diese Arbeit ist noch nicht abgeschlossen."

Die auf der AAIC vorgestellten Forschungsergebnisse werden zum Teil von der Alzheimer's Association finanziert und gleichzeitig im Journal of the American Medical Association veröffentlicht.

Forschung zeigt: Bluttests könnten kognitiv nicht beeinträchtigte Menschen für klinische Studien identifizieren

Die Einbeziehung von Menschen in früheren Stadien der Alzheimer-Krankheit in klinische Studien könnte möglicherweise dazu beitragen, Behandlungen zu finden, die wirksam sind, wenn die Symptome nur leicht ausgeprägt sind oder gar nicht auftreten. Eine Studie, über die auf der AAIC 2024 berichtet wurde, ergab, dass p-tau217-Bluttests ein einfaches und genaues Auswahlinstrument für die Identifizierung von kognitiv nicht beeinträchtigten Patienten sein könnten, die wahrscheinlich Amyloid-Beta-Plaques in ihrem Gehirn haben.

Die Forscher analysierten Proben von 2.718 kognitiv nicht beeinträchtigten Teilnehmern aus 10 verschiedenen Studien, die über Plasma-p-tau217 und Amyloid-beta-PET-Bildgebung oder Liquorproben verfügten. Sie fanden heraus, dass p-tau217 im Plasma die Wahrscheinlichkeit positiv vorhersagen kann (mit einer Spanne von 79-86 %), dass eine kognitiv nicht beeinträchtigte Person auch bei einem Amyloid-PET-Scan oder einem Liquor-Biomarker positiv auf Amyloid-Beta-Pathologie getestet wird. Werden die Ergebnisse des Amyloid-beta-Liquor-Tests oder eines Amyloid-beta-PET-Scans nach einer positiven Blutprobe in die Analyse einbezogen, verbessert sich die positive Vorhersage auf 90 % oder mehr und damit das Vertrauen in das Vorhandensein von Amyloid im Gehirn durch einen p-tau217-Plasmatest.

„Wenn sich diese Zahlen bestätigen und von anderen unabhängigen Labors repliziert und bestätigt werden, könnte dieser Ansatz die Notwendigkeit von Lumbalpunktionen und PET-Scans für die Alzheimer-Diagnose um 80 oder sogar 90 Prozent reduzieren", so Gemma Salvadó, Ph.D., Hauptautorin der Studie und assoziierte Forscherin an der Universität Lund. „Unsere Ergebnisse sprechen dafür, dass die p-tau217-Positivität des Plasmas allein ausreicht, um kognitiv nicht beeinträchtigte, Amyloid-positive Teilnehmer für viele klinische Studien auszuwählen."

Bluttests könnten Wartezeiten für Alzheimer-Diagnose und -Behandlung drastisch verkürzen

Zugelassene Alzheimer-Therapien sind für Menschen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung aufgrund von Alzheimer oder leichter Alzheimer-Demenz indiziert, und sie müssen eine bestätigte Amyloid-Beta-Biologie im Gehirn aufweisen. Deshalb ist es wichtig, Menschen, die davon profitieren könnten, so früh wie möglich im Krankheitsverlauf zu identifizieren. Derzeit gibt es oft lange Wartezeiten bis zur Durchführung umfassender Tests für eine Alzheimer-Diagnose, da es nur eine begrenzte Anzahl von Alzheimer-Spezialisten gibt, und variablen und oft ungleichen Zugang zu PET-Bildgebung oder dem für die Liquor-Analyse erforderlichen Fachwissen.

Forschungsergebnisse, über die auf der AAIC 2024 berichtet wurde, deuten darauf hin, dass der Einsatz leistungsfähiger Bluttests in der Primärversorgung potenzielle Alzheimer-Patienten viel früher erkennen könnte, so dass Fachärzte entscheiden können, ob sie für neue Behandlungen in Frage kommen.

Die Forscher nutzten ein bewährtes Prognosemodell, um die Wartezeiten für Patienten, die für eine Behandlung in Frage kommen, vorherzusagen und berücksichtigten dabei sowohl die begrenzte Anzahl von Alzheimer-Spezialisten als auch die wachsende Zahl älterer Menschen. Das Modell berücksichtigte die für den Zeitraum 2023 bis 2032 prognostizierte US-Bevölkerung im Alter von 55 Jahren und älter und verglich zwei Szenarien. Die erste bestand darin, dass Ärzte in der Primärversorgung auf der Grundlage der Ergebnisse eines kurzen kognitiven Tests entscheiden, ob sie einen Patienten an einen Alzheimer-Spezialisten überweisen oder nicht. Die zweite war, dass sie auch die Ergebnisse eines leistungsstarken Bluttests berücksichtigten und davon ausgingen, dass Personen, die in der Primärversorgung positiv auf eine kognitive Beeinträchtigung im Frühstadium getestet wurden, einen Bluttest erhielten und dass die Testergebnisse bei der Überweisung an eine Spezialklinik berücksichtigt würden.

Das Modell legt nahe, dass die Menschen bis 2033 im Durchschnitt fast sechs Jahre (70 Monate) warten werden, um zu erfahren, ob sie für neue Alzheimer-Therapien in Frage kommen, wenn ihr Hausarzt nur kurze kognitive Beurteilungen für die Überweisung verwendet. Würden Bluttests zum Ausschluss der Alzheimer-Krankheit eingesetzt, würde sich die durchschnittliche Wartezeit für Alzheimer-Patienten auf 13 Monate verkürzen, da viel weniger Patienten einen Spezialisten aufsuchen müssten. Die Forscher stellten außerdem fest, dass die Wartezeiten bis zur Feststellung der Eignung für neue Behandlungen auf durchschnittlich weniger als sechs Monate sinken würden, wenn Bluttests und kurze kognitive Beurteilungen auf der Ebene der Primärversorgung eingesetzt würden, um die Möglichkeit einer Alzheimer-Diagnose auszuschließen, da die Nachfrage nach Alzheimer-Spezialisten geringer wäre und zusätzliche Kapazitäten für Liquor- oder PET-Tests zur Verfügung stünden.

„Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Verwendung von Bluttests zur Identifizierung potenzieller Behandlungskandidaten einen bedeutenden Unterschied bei der Behandlung von Menschen mit Alzheimer im Frühstadium ausmachen könnte", so Dr. Soeren Mattke, Hauptautor der Studie und Direktor des Brain Health Observatory an der University of Southern California, Los Angeles. „Derzeit fallen Patienten, die für eine Behandlung in Frage kommen, aus dem Behandlungsfenster heraus, weil es so lange dauert, bis eine Diagnose gestellt wird. Ein einfach durchzuführender Bluttest könnte helfen, dieses Problem zu lösen."

Über die Internationale Konferenz der Alzheimer-Vereinigung® (AAIC®)

Die Alzheimer's Association International Conference (AAIC) ist die weltweit größte Zusammenkunft von Forschern aus aller Welt, die sich mit der Alzheimer-Krankheit und anderen Demenzerkrankungen beschäftigen. Als Teil des Forschungsprogramms der Alzheimer's Association dient die AAIC als Katalysator für die Gewinnung neuer Erkenntnisse über Demenz und zur Förderung einer lebendigen, kollegialen Forschungsgemeinschaft.

Über die Alzheimer-Gesellschaft®

Die Alzheimer's Association ist eine weltweite freiwillige Gesundheitsorganisation, die sich der Pflege, Unterstützung und Erforschung der Alzheimer-Krankheit widmet. Unser Ziel ist es, den Weg zur Beendigung der Alzheimer-Krankheit und aller anderen Demenzerkrankungen zu ebnen, indem wir die weltweite Forschung beschleunigen, die Risikominderung und Früherkennung vorantreiben und die Qualität der Pflege und Unterstützung optimieren. Unsere Vision ist eine Welt ohne Alzheimer und alle anderen Demenzkrankheiten®. Besuchen Sie alz.org oder rufen Sie 800.272.3900 an.

