LES TESTS SANGUINS POUR LA MALADIE D'ALZHEIMER POURRAIENT AMÉLIORER LE DIAGNOSTIC DANS LES SOINS PRIMAIRES, ACCÉLÉRER LE RECRUTEMENT POUR LA RECHERCHE ET RÉDUIRE LES TEMPS D'ATTENTE

Principaux enseignements

Les tests sanguins qui permettent de détecter avec précision et fiabilité les modifications cérébrales caractéristiques de la maladie d'Alzheimer sont le signe d'une évolution vers une détection et un diagnostic plus simples, plus précis et plus précoces, qui pourraient remplacer les méthodes actuelles, coûteuses, invasives et pas toujours accessibles.

Un test sanguin a permis d'identifier avec une précision d'environ 90 % la maladie d'Alzheimer chez des patients présentant des symptômes cognitifs et examinés dans le cadre de soins primaires et dans des cliniques spécialisées dans les soins de la mémoire. Dans l'étude, les médecins de premier recours ont obtenu un taux d'exactitude de 63 % et les spécialistes de 73 % lorsqu'ils n'utilisaient pas le test sanguin.

Les tests sanguins, une fois confirmés, pourraient améliorer le recrutement pour les essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer et réduire les temps d'attente pour l'évaluation de la maladie d'Alzheimer.

PHILADELPHIE, 28 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Alors que des tests sanguins très précis pour la maladie d'Alzheimer se rapprochent de leur utilisation dans les cabinets médicaux, de nouvelles recherches suggèrent qu'ils pourraient révolutionner la précision du diagnostic et fournir un chemin plus propre et plus rapide vers la participation à la recherche et au traitement, selon des données rapportées aujourd'hui à la Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®) 2024, à Philadelphie et en ligne.

La démence est souvent sous-diagnostiquée et, si elle est diagnostiquée par un clinicien, de nombreuses personnes n'en ont pas conscience ou n'en sont pas informées, selon le rapport 2024 Alzheimer's Disease Facts and Figures . Les tests sanguins pour la maladie d'Alzheimer démontrent dans la recherche qu'ils pourraient améliorer de manière significative la précision et la confiance du clinicien, fournir une plus grande accessibilité et une plate-forme pour une meilleure communication.

Les tests sanguins les plus prometteurs pour identifier les changements cérébraux liés à la maladie d'Alzheimer évaluent la protéine tau phosphorylée (p-tau), un biomarqueur de la maladie d'Alzheimer qui peut s'accumuler avant que les patients ne présentent des signes de déficience cognitive. L'augmentation du marqueur spécifique p-tau217 au fil du temps est en corrélation avec l'aggravation de la cognition et de l'atrophie cérébrale. Le test p-tau217 permet également de prédire la probabilité de présence de plaques amyloïdes dans le cerveau, qui sont un autre biomarqueur de la maladie d'Alzheimer et la cible de traitements récemment approuvés.

« Les tests sanguins, une fois qu'ils (a) seront confirmés dans de larges populations comme étant précis à plus de 90 % et (b) deviendront plus largement disponibles, sont prometteurs pour améliorer, voire redéfinir, le processus de recrutement des essais cliniques et le diagnostic de la maladie d'Alzheimer », a déclaré Maria C. Carrillo, Ph.D., directrice scientifique et responsable des affaires médicales de l'Alzheimer's Association. « Bien qu'à l'heure actuelle les médecins en soins primaires et secondaires devraient utiliser une combinaison de tests cognitifs et sanguins ou d'autres biomarqueurs pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer, les tests sanguins ont le potentiel d'augmenter la précision des diagnostics précoces et de maximiser la possibilité d'accéder aux traitements de la maladie d'Alzheimer le plus tôt possible pour obtenir de meilleurs résultats ».

Lorsque l'on envisage d'utiliser un test sanguin, il convient de suivre attentivement les recommandations de l'Association Alzheimer concernant l'utilisation appropriée des biomarqueurs sanguins dans la maladie d'Alzheimer. Pour aider les professionnels de la santé à intégrer les tests sanguins pour l'Alzheimer dans leur pratique clinique, l'Association a réuni un groupe d'experts cliniques et spécialisés et dirige la préparation de directives de pratique clinique pour l'utilisation de biomarqueurs sanguins dans l'Alzheimer, qui seront présentées en avant-première à l'occasion de l'AAIC 2024.

Un test sanguin peut améliorer le diagnostic chez les spécialistes des soins primaires et de la maladie d'Alzheimer

Une vaste étude, présentée pour la première fois au CAAA 2024, montre que les tests sanguins permettent de mieux détecter la maladie d'Alzheimer que les médecins de premier recours et les spécialistes qui utilisaient les méthodes de diagnostic traditionnelles.

Dans le cadre de cette étude, 1 213 patients ont été soumis au test PrecivityAD2 (connu sous le nom de « APS2 »). Il utilise une combinaison (1) du ratio plasma phosphorylé-tau217/non phosphorylé-tau217 (connu sous le nom de %p-tau217) et (2) du ratio de deux types d'amyloïde (Aβ42/Aβ40), et il a surpassé de manière significative les performances des cliniciens dans cette étude.

Parmi les 698 patients examinés dans les cliniques de la mémoire, l'APS2 a permis d'identifier la maladie d'Alzheimer avec une précision d'environ 90 %, tandis que les spécialistes ont obtenu un taux de précision de 73 %.

Parmi les 515 patients examinés en soins primaires, l'APS2 était également précis à environ 90 % ; les médecins de soins primaires étaient précis à 63 % dans l'identification de la maladie d'Alzheimer.

Les chercheurs ont observé que le test APS2 était très précis, même chez les patients présentant des comorbidités, telles que les maladies rénales, qui sont fréquentes chez les patients âgés suivis par les médecins de premier recours.

« Il s'agit notamment des résultats d'échantillons sanguins expédiés toutes les deux semaines pour analyse par des unités de soins primaires, ce qui est similaire à la pratique clinique de routine », a déclaré l'auteur principal Sebastian Palmqvist, M.D., Ph.D., de l'Université de Lund, à Lund, en Suède. « Ces résultats sont particulièrement impressionnants si l'on considère que les populations âgées en soins primaires présentent souvent des conditions médicales qui peuvent influencer ou faire varier les concentrations de p-tau217. »

« Nous considérons qu'il s'agit d'une étape importante vers la mise en œuvre clinique mondiale d'un test sanguin de dépistage de la maladie d'Alzheimer », a déclaré l'auteur principal, Oskar Hansson, M.D., Ph.D., également de l'université de Lund. « Cela souligne la nécessité de disposer de biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer pour établir un diagnostic correct dans la plupart des cas. Les prochaines étapes consistent à établir des lignes directrices claires sur la manière dont un test sanguin de dépistage de la maladie d'Alzheimer peut être utilisé dans la pratique clinique, de préférence en mettant en œuvre ces tests d'abord dans les soins spécialisés, puis dans les soins primaires. Ce travail est actuellement en cours ».

La recherche présentée au CAAA est financée en partie par l'Alzheimer's Association et est publiée simultanément dans le Journal of the American Medical Association.

La recherche montre que des tests sanguins pourraient permettre d'identifier les personnes souffrant de troubles cognitifs dans le cadre d'essais cliniques

L'inclusion de personnes à des stades plus précoces de la maladie d'Alzheimer dans les essais cliniques pourrait potentiellement aider à identifier des traitements qui pourraient être efficaces lorsque les symptômes sont légers ou absents. Une étude présentée au CAAA 2024 a révélé que les tests sanguins p-tau217 pourraient constituer un outil de sélection simple et précis pour identifier les patients ne souffrant pas de troubles cognitifs qui ont probablement des plaques de bêta-amyloïde dans leur cerveau.

Les chercheurs ont analysé les échantillons de 2 718 participants sans troubles cognitifs, issus de 10 études différentes, qui disposaient d'un plasma p-tau217 et d'une imagerie TEP de l'amyloïde-bêta ou d'échantillons de LCR. Ils ont constaté que le plasma p-tau217 peut prédire positivement (avec une fourchette de 79 à 86 %) la probabilité qu'une personne ne souffrant pas de troubles cognitifs soit également testée positive pour la pathologie amyloïde-bêta lors d'un PET scan amyloïde ou d'un biomarqueur du LCR. L'ajout des résultats du test amyloïde bêta du LCR ou d'un PET scan amyloïde bêta à l'analyse après un échantillon sanguin positif améliore la prédiction positive à 90 % ou plus, et donc la confiance dans la présence d'amyloïde dans le cerveau à l'aide d'un test plasmatique p-tau217.

« Si ces chiffres se confirment et sont reproduits par d'autres laboratoires indépendants, cette approche pourrait réduire de 80, voire de 90 %, le besoin de ponctions lombaires et de TEP pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer », a déclaré Gemma Salvadó, docteur en médecine, auteur principal de l'étude et chercheur associé à l'université de Lund. « Nos résultats confirment que la positivité du plasma p-tau217 peut suffire à sélectionner des participants amyloïdes sans troubles cognitifs pour de nombreux essais cliniques ».

Les tests sanguins pourraient réduire considérablement les temps d'attente pour le diagnostic et le traitement de la maladie d'Alzheimer

Les traitements approuvés contre la maladie d'Alzheimer sont indiqués pour les personnes souffrant de troubles cognitifs légers dus à la maladie d'Alzheimer ou de démence légère due à la maladie d'Alzheimer, et leur présence dans le cerveau doit être confirmée par la biologie de la bêta-amyloïde. Il est donc important d'identifier les personnes susceptibles d'en bénéficier le plus tôt possible dans l'évolution de la maladie. À l'heure actuelle, les délais d'attente sont souvent très longs pour effectuer les tests complets nécessaires au diagnostic de la maladie d'Alzheimer, en raison du nombre limité de spécialistes de la maladie d'Alzheimer, et de l'accès variable et souvent inéquitable à l'imagerie TEP ou à l'expertise requise pour l'analyse du LCR.

Les recherches présentées à la conférence AAIC 2024 suggèrent que l'utilisation de tests sanguins très performants dans le cadre des soins primaires pourrait permettre d'identifier beaucoup plus tôt les patients potentiels atteints de la maladie d'Alzheimer, afin que les spécialistes puissent déterminer s'ils sont éligibles à de nouveaux traitements.

Les chercheurs ont utilisé un modèle de prévision bien établi pour prévoir les temps d'attente pour les personnes éligibles au traitement, en tenant compte à la fois du nombre limité de spécialistes de la maladie d'Alzheimer et de l'augmentation de la population âgée. Le modèle a pris en compte les projections de la population américaine de 55 ans et plus entre 2023 et 2032 et a comparé deux scénarios. La première prévoyait que les cliniciens de soins primaires décideraient d'orienter ou non un patient vers un spécialiste de la maladie d'Alzheimer en fonction des résultats d'un bref test cognitif. La seconde consistait à prendre en compte les résultats d'un test sanguin très performant et à supposer qu'un test sanguin serait administré aux personnes présentant une déficience cognitive à un stade précoce dans le cadre des soins primaires et que l'orientation vers des soins spécialisés se ferait en fonction des résultats du test.

Le modèle suggère que d'ici 2033, les personnes attendront en moyenne près de six ans (70 mois) pour savoir si elles peuvent bénéficier de nouveaux traitements contre la maladie d'Alzheimer si leur médecin de premier recours se contente d'effectuer de brèves évaluations cognitives pour les orienter vers ces traitements. Si les tests sanguins étaient utilisés pour exclure la maladie d'Alzheimer, les temps d'attente moyens seraient réduits à 13 mois pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, car beaucoup moins de patients auraient besoin de consulter un spécialiste. Les chercheurs ont également déterminé que si des tests sanguins et de brèves évaluations cognitives étaient utilisés au niveau des soins primaires pour écarter la possibilité d'un diagnostic d'Alzheimer, les temps d'attente pour comprendre l'éligibilité aux nouveaux traitements tomberaient à moins de six mois en moyenne en raison de la réduction de la demande de spécialistes de la maladie d'Alzheimer et de la capacité supplémentaire désormais disponible pour les tests du LCR ou de la TEP.

« Nos résultats suggèrent que l'utilisation de tests sanguins pour identifier les candidats potentiels aux traitements pourrait faire une différence significative dans le traitement des personnes atteintes d'un Alzheimer précoce », a déclaré Soeren Mattke, M.D., D.Sc., auteur principal de l'étude et directeur de l'Observatoire de la santé cérébrale, à l'Université de Californie du Sud, Los Angeles. « Actuellement, les patients éligibles sont exclus de la fenêtre de traitement en raison du temps nécessaire à l'établissement d'un diagnostic. Un test sanguin facile à utiliser pourrait contribuer à résoudre ce problème ».

À propos de la conférence internationale de l'Association Alzheimer® (AAIC®)

La conférence internationale de l'Association Alzheimer (AAIC) est le plus grand rassemblement de chercheurs du monde entier consacré à la maladie d'Alzheimer et aux autres démences. Dans le cadre du programme de recherche de l'Alzheimer's Association, le CAAA sert de catalyseur pour générer de nouvelles connaissances sur la démence et favoriser une communauté de recherche vitale et collégiale.

Page d'accueil du CAAA 2024 : www.alz.org/aaic/

Salle de presse du CAAA 2024 : www.alz.org/aaic/pressroom.asp

AAIC 2024 hashtag : #AAIC24

À propos de l'Alzheimer's Association®

L'Alzheimer's Association est une organisation mondiale bénévole qui se consacre aux soins, à l'assistance et à la recherche dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. Notre mission est de montrer la voie pour mettre fin à la maladie d'Alzheimer et à toutes les autres démences - en accélérant la recherche mondiale, en favorisant la réduction des risques et le dépistage précoce, et en optimisant la qualité des soins et de l'assistance. Notre vision est celle d'un monde sans Alzheimer ni aucune autre forme de démence®. Visitez le site alz.org ou appelez le 800.272.3900.

