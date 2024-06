OS PRIMEIROS DIAS MUNDIAIS DE HABANOS PRESENCIAIS DA HISTÓRIA CULMINAM COM UM JANTAR DE GALA EM HOMENAGEM AO 55º ANIVERSÁRIO DE TRINIDAD

Durante a noite, um novo produto importante da marca foi revelado: Trinidad Cabildos Edición Limitada Premier

Um total de 5.150.000 € foi arrecadado no leilão de 5 umidificadores exclusivos

HAVANA, 23 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A primeira edição presencial dos Dias Mundiais dos Habanos terminou com um histórico Jantar de Gala com a participação de 400 convidados de todo o mundo. O evento aconteceu no icônico Victoria & Albert Museum, em Londres, um local único para uma ocasião memorável e simbólica, onde os entusiastas do charuto puderam honrar a rica herança e excelência da prestigiada marca Trinidad em seu 55º aniversário.

Trinidad Cabildos Edición Limitada Premier

A noite começou no John Madejski Garden, um cenário ideal onde os hóspedes desfrutaram de champanhe, coquetéis e Trinidad Vigia antes de entrar no Raphael Court. Cercados por sete designs em grande escala para tapeçarias pintadas por Raphael, os hóspedes desfrutaram de um jantar requintado. Estes projetos são considerados um dos maiores tesouros do Renascimento e servem de pano de fundo para uma experiência inesquecível.

Fiel à sua premissa central de inovação e tradição, a Habanos, S.A. surpreendeu os participantes com o lançamento mundial de:

Trinidad Cabildos Edición Limitada 2024, uma vitola exclusiva de 46 anéis x 162 mm de comprimento que homenageia a Vila da Santísima Trinidad - declarada Patrimônio Mundial da UNESCO em 1988 - e homenageia um dos primeiros conselhos municipais fundados em Cuba durante a era colonial. Esta vitola estará disponível em todo o mundo em embalagens especialmente projetadas para este lançamento, com 12 charutos com uma faixa adicional identificando a Edición Limitada - EdiçãoLimitada e uma faixa de pé comemorativa com tecnologia NFC, projetada exclusivamente com os mais altos padrões de qualidade. Estes 12 Habanos foram envelhecidos por pelo menos dois anos e são "Totalmente feitos à mão com enchimento longo". Os afortunados participantes do jantar puderam provar estes Habanos pela primeira vez, que são dignos dos entusiastas mais exigentes com nuances únicas.



Notas de Degustação:

Sorteio: excelente e poderoso.

Combustão: perfeita.

Cinza: cinza, consistente e compacto.

Força: média.

Experiência de fumar: agradável com sabores poderosos e equilibrados.

Emparelhamento: charuto ideal para desfrutar com bebidas espirituosas de alta qualidade, como rum cubano ou uísque.



Os sabores e aromas são complexos. Presentes desde o início, as notas de nozes, baunilha, herbáceas e amadeiradas evoluem e se tornam notas esfumaçadas, intensas, torradas e torrefadas.

Trinidad Cabildos Edición Limitada Premier (46 anéis x 162 mm de comprimento) é uma produção limitada exclusiva para o Reino Unido, com apenas 10.000 caixas numeradas. Cada caixa contém 5 Habanos envelhecidos por pelo menos 2 anos e é "Totalmente artesanal com enchimento longo". Todos incluem uma banda especial Edición Limitada - Edição Limitada Premier, além da faixa de pé comemorativa com tecnologia NFC.

Nas palavras de Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera, Co-Presidente da Habanos, S.A.: "É uma honra celebrar com aficionados de todo o mundo a excelência e tradição de Trinidad no âmbito de um dos nossos eventos mais inovadores e internacionais como corporação, os Habanos World Days", acrescentando: "Brindamos não apenas ao legado da marca, mas a um futuro promissor cheio de distinção e inovação, e esses lançamentos de estreia mundial são uma maneira de expressar gratidão aos nossos aficionados cuja lealdade nos leva a continuar oferecendo-lhes o melhor."

O grande final desta primeira edição presencial dos Habanos World Days foi o Leilão do Humidor, peças únicas criadas como uma homenagem à marca Trinidad. Nesta ocasião, foram leiloados 5 umidificadores exclusivos, entre os quais o umidor Trinidad 55th Anniversary Fundadores Vintage 10 da Charaf Tajer & S.T. Dupont (No.0001) merece destaque especial. Esta é uma série numerada de 1.000 umidificadores, com as primeiras 55 peças criadas sob a direção artística do prestigiado designer Charaf Tajer, fundador da marca de moda Casablanca, que participou do evento. Os recursos serão doados ao Sistema de Saúde Pública de Cuba.

Entre todas as peças leiloadas, foi angariado um total de 5.150.000€ , sendo o Fundadores Vintage 10 by S.T. Dupont humidor vendido pelo valor mais elevado: 2.500.000€.

Para baixar imagens em alta resolução do evento, clique aqui

Corporação Habanos, S.A.

A Habanos, S.A. é líder mundial na comercialização de charutos premium tanto em Cuba como no resto do mundo. Para isso, conta com uma rede de distribuição exclusiva presente nos cinco continentes e em mais de 130 territórios. Para mais informações, visite www.habanos.com

A Habanos, S.A. comercializa 27 marcas premium "Totalmente artesanais", incluindo Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey, H. Upmann e Trinidad, entre outras protegidas pelas Denominações de Origem Protegidas dos Habanos (PAO).

Os Habanos são "Totalmente Feitos à Mão" há mais de 500 anos e, desde então, tornaram-se uma referência para o mundo inteiro.

