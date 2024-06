DIE ERSTEN HABANOS WORLD DAYS IN DER GESCHICHTE GIPFELN IN EINEM GALA-DINNER ZU EHREN DES 55-JÄHRIGEN BESTEHENS VON TRINIDAD

Während des Abends wurde ein wichtiges neues Produkt der Marke vorgestellt: Trinidad Cabildos Edición Limitada Premier

Bei der Versteigerung von 5 exklusiven Humidoren wurden insgesamt 5,150,000 € eingenommen

HAVANA, 23. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Die erste persönliche Ausgabe der Habanos World Days endete mit einem historischen Galadinner, an dem 400 Gäste aus der ganzen Welt teilnahmen. Die Veranstaltung fand im kultigen Victoria & Albert Museum in London statt, einem einzigartigen Ort für einen denkwürdigen und symbolträchtigen Anlass, bei dem Zigarrenliebhaber das reiche Erbe und die Exzellenz der prestigeträchtigen Marke aus Trinidad zu ihrem 55-jährigen Bestehen würdigen konnten.

Trinidad Cabildos Edición Limitada Premier

Der Abend begann im John Madejski Garden, einem idealen Ort, an dem die Gäste Champagner, Cocktails und Trinidad Vigia genossen, bevor sie den Raphael Court betraten. Umgeben von sieben großformatigen Entwürfen für Wandteppiche, die von Raffael gemalt wurden, genossen die Gäste ein exquisites Abendessen. Diese Entwürfe gelten als einer der größten Schätze der Renaissance und dienen als Kulisse für ein unvergessliches Erlebnis.

Getreu seiner Kernprämisse von Innovation und Tradition überraschte Habanos, S.A. die Teilnehmer mit der Weltpremiere der neuen Zigarre:

Trinidad Cabildos Edición Limitada 2024, eine exklusive Vitola mit einem Ringmaß von 46 und einer Länge von 162 mm, die eine Hommage an die Villa Santísima Trinidad darstellt, die 1988 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, und eine der ersten Stadtverwaltungen ehrt, die während der Kolonialzeit in Kuba gegründet wurden. Diese Zigarre wird weltweit in einer speziell für diese Lancierung entworfenen Verpackung erhältlich sein. Die 12 Zigarren sind mit einer zusätzlichen Banderole versehen, die die Edición Limitada-Limited Edition kennzeichnet, sowie mit einer gedenkenden Fußbanderole mit NFC-Technologie, die exklusiv nach den höchsten Qualitätsstandards entworfen wurde. Diese 12 Habanos wurden mindestens zwei Jahre lang gereift und sind „Totally Handmade with Long Filler ". Die glücklichen Teilnehmer des Dinners konnten zum ersten Mal diese Habanos probieren, die mit ihren einzigartigen Nuancen auch den anspruchsvollsten Liebhabern gerecht werden.



Verkostungsnotizen :

Zug: hervorragend und leistungsstark.

Abbrandverhalten: perfekt.

Asche: grau, einheitlich und kompakt.

Stärke: mittel.

Erfahrung mit dem Rauchen: angenehm mit kräftigen und ausgewogenen Aromen.

Paarung: Die ideale Zigarre, um sie mit hochwertigen Spirituosen wie kubanischem Rum oder Whiskey zu genießen.



Die Aromen und Geschmacksrichtungen sind komplex. Die von Anfang an präsenten Noten von Nüssen, Vanille, Kräutern und Holz entwickeln sich zu rauchigen, intensiven Röst- und Torrefizierungsnoten .

Trinidad Cabildos Edición Limitada Premier (46 Ringmaß x 162 mm Länge) ist eine exklusive, limitierte Produktion für das Vereinigte Königreich mit nur 10.000 nummerierten Schachteln. Jede Schachtel enthält 5 Habanos, die mindestens 2 Jahre lang gereift sind, und ist „Totally Handmade with Long Filler ". Alle enthalten ein spezielles Edición Limitada - Limited Edition Premier-Band, zusätzlich zu dem Gedenkfußband mit NFC-Technologie.

In den Worten von Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera, Co-Präsident von Habanos, S.A.: „Es ist eine Ehre, mit Aficionados aus der ganzen Welt die Exzellenz und Tradition von Trinidad im Rahmen einer unserer innovativsten und internationalsten Veranstaltungen als Unternehmen, den Habanos World Days", zu feiern: „Wir stoßen nicht nur auf das Erbe der Marke an, sondern auch auf eine vielversprechende Zukunft voller Auszeichnungen und Innovationen, und diese Weltpremieren sind eine Möglichkeit, unseren Aficionados zu danken, deren Treue uns antreibt, ihnen weiterhin das Beste zu bieten."

Den krönenden Abschluss dieser ersten persönlichen Ausgabe der Habanos World Days bildete die Humidor Auction, einzigartige Stücke, die als Hommage an die Marke Trinidad geschaffen wurden. Bei dieser Gelegenheit wurden 5 exklusive Humidore versteigert, darunter der Trinidad 55th Anniversary Fundadores Vintage 10 Humidor von Charaf Tajer & S.T. Dupont (Nr. 0001) verdient eine besondere Erwähnung. Es handelt sich um eine nummerierte Serie von 1.000 Humidoren, wobei die ersten 55 Exemplare unter der künstlerischen Leitung des renommierten Designers Charaf Tajer, Gründer der Modemarke Casablanca, der an der Veranstaltung teilnahm, entstanden sind. Der Erlös geht an das kubanische öffentliche Gesundheitssystem.

Unter allen versteigerten Stücken wurde ein Gesamtbetrag von 5,150,000 € erzielt, wobei der Fundadores Vintage 10 by S.T. Dupont -Humidor für den höchsten Betrag verkauft wurde: 2,500,000 €.

Corporación Habanos, S.A.

Habanos, S.A. ist weltweit führend in der Vermarktung von Premium-Zigarren sowohl in Kuba als auch im Rest der Welt. Zu diesem Zweck verfügt sie über ein exklusives Vertriebsnetz, das auf allen fünf Kontinenten und in mehr als 130 Gebieten präsent ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.habanos.com

Habanos, S.A. vertreibt 27 Premium-Marken „Totally handmade", darunter Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey, H. Upmann, und Trinidad, unter anderem geschützt durch die geschützten Ursprungsbezeichnungen (P.A.O.) von Habanos.

Habanos sind seit mehr als 500 Jahren „Totally Handmade", und seither sind sie zu einer Referenz für die ganze Welt geworden.

