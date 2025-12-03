MARCA DIPLOMÁTICOS AMPLIA SEU PORTFÓLIO COM O LANÇAMENTO GLOBAL DE CANCILLERES

Cancilleres, a mais nova adição ao estimado portfólio da marca Diplomáticos, é celebrado por seu sabor perfeitamente equilibrado

Meticulosamente elaborado "Totalmente feito à mão com enchimento longo", este Habano médio a completo é feito com folhas cuidadosamente selecionadas da renomada zona de Vuelta Abajo* na região de Pinar del Río*, em Cuba*

A nova vitola fez sua estreia global em 27 de novembro de 2025 na Bulgária, em um evento exclusivo com música ao vivo, entretenimento e uma celebração da cultura Habano

HAVANA, 3 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Diplomáticos apresentou oficialmente a nova vitola Cancilleres (50 x 130 mm de comprimento ) durante um evento exclusivo em Sófia, Bulgária. Organizada pela Kaliman Caribe, distribuidora exclusiva da Habanos, S.A. na Bulgária, a noite reuniu aficionados, profissionais do setor e entusiastas conhecidos de charutos premium.

Este novo Habano, com o nome da fábrica Centro Fino, é uma adição distinta à linha regular Diplomáticos. Reconhecida por seu sofisticado e elegante perfil de sabor médio a completo, a marca reforça seu compromisso com a tradição cubana com este lançamento. Cada charuto é "Totalmente feito à mão com enchimento longo" usando folhas cuidadosamente selecionadas das famosas plantações de Vuelta Abajo* na região de Pinar del Río* de Cuba* - amplamente considerada a melhor região produtora de tabaco do mundo.

Apresentado em caixas de 25 unidades, o Diplomáticos Cancilleres oferece uma experiência de fumar equilibrada e expressiva, perfeita para aficionados que valorizam a profundidade, autenticidade e sofisticação que definem a marca.

UMA NOITE DE CELEBRAÇÃO NO CORAÇÃO DE SÓFIA

O lançamento global da vitola Cancilleres ocorreu no The One Exclusive Club, um dos locais mais emblemáticos do coração de Sófia. Este edifício histórico, conhecido por sediar os eventos culturais e sociais mais distintos da cidade, proporcionou o cenário perfeito para a estréia ansiosamente esperada.

A celebração reuniu um público distinto de aficionados e profissionais do setor, que saborearam o lançamento enquanto desfrutavam dos melhores Habanos.

As apresentações ao vivo definem o tom da noite, começando com Del Padre e seu repertório de fusão latina, seguido por uma apresentação especial da cantora búlgara DARA. Uma elegante rotina aérea de dois dançarinos cativou o público, enquanto o Pambos Dancing proporcionou entretenimento interativo. A noite terminou com um DJ enérgico.

Um discurso de boas-vindas foi proferido por José María López Inchaurbe, vice-presidente de desenvolvimento da Habanos, S.A., no qual ele destacou Cancilleres como uma vitola que reforça a tradição, a qualidade e o espírito no coração da marca Diplomáticos.

"Cancilleres incorpora a figura do chanceler, um símbolo de diplomacia, elegância e prestígio. Seu formato impressionante reflete distinção e requinte, oferecendo aos aficionados uma experiência sensorial sofisticada e elegante. Com mais de 17 edições regionais, a marca Diplomáticos continua a ganhar reconhecimento e admiração em todo o mundo." - José María López Inchaurbe, vice-presidente de desenvolvimento da Habanos, S.A.

NOTAS DE DEGUSTAÇÃO

Marca: Diplomáticos

Nome da fábrica: Centro Fino

Nome do mercado: Cancilleres

Dimensões: 50 x 130 mm de comprimento

Resistência: Média a completa

Aparência:

Um Habano meticulosamente trabalhado, envolto em um invólucro liso e uniformemente colorido com um brilho natural e delicado.

Primeiro terço:

Uma introdução atraente, cremosa e intensa, com notas sutis de madeira e mel, complementadas por um aroma elegante e bem equilibrado.

Segundo terço:

O perfil se aprofunda com delicadas notas picantes e sutis toques de couro, chegando a um momento em que a força média a forte do blend é mais perceptível.

Terço final:

Consistente e elegante, proporcionando um acabamento refinado e persistente.

Tempo de fumo: esta vitola oferece uma experiência satisfatória, com duração de aproximadamente 45 a 60 minutos.

*P.A.O. (Denominações de Origem Protegidas)

Detalhes do distribuidor:

Kaliman Caribe é o distribuidor exclusivo das prestigiadas marcas Habanos na Bulgária, Albânia, Armênia, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Geórgia, Kosovo, Macedônia, Montenegro, Romênia, Sérvia, Eslovênia e Macedônia do Norte.

Ao longo dos anos, a empresa consolidou sua liderança nos mercados de varejo e distribuição de Habanos, acessórios para fumar de alta qualidade e produtos gourmet. É um representante autorizado da La Casa del Habano e da Cohiba Atmosphere, e também administra sua própria marca de tabacarias, a Premium Cigars & Tobacco.

A missão da Kaliman Caribe é promover a cultura dos Habanos, apoiada pela Habanos Academy, que fornece conhecimento profundo da história, origens, processo de fabricação, degustação e profissionalismo dos sommeliers Habanos.

Para mais informações, acesse www.kalimancaribe.com.

