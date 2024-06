Os resultados do Censo 2023 confirmam a liderança de Abu Dhabi como o destino preferido para viver, trabalhar e fazer negócios

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 13 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- De acordo com os dados do Censo de Abu Dhabi de 2023, a população de Abu Dhabi atingiu 3,8 milhões de pessoas, quase o dobro (um aumento de 83%) desde 2011. Essa trajetória ascendente constante reflete o crescimento econômico do emirado.

O Censo de Abu Dhabi 2023 mostra que o número de trabalhadores qualificados na força de trabalho total nunca foi tão alto, sinalizando uma mudança em direção a uma economia de alto valor e baseada no conhecimento. O número de trabalhadores de escritório em Abu Dhabi aumentou duas vezes mais rápido que o de operários (109% em comparação com 65% de crescimento) desde 2011. Esse é o resultado de um determinado esforço político na última década para fazer a transição para uma economia baseada no conhecimento, aproveitando a diversidade de talentos do emirado.

Os dados também indicam que o emirado passou por mudanças significativas em seu cenário econômico, com um aumento de 59% no PIB não vinculado ao petróleo desde 2011. Essa transformação elevou o PIB não petrolífero para a maioria da economia, com 53% em 2023, em comparação com 46% em 2011, quando foi realizado o último censo.

De acordo com dados oficiais, Abu Dhabi registrou um aumento de 300% no investimento estrangeiro desde 2011. Com um PIB de 310 bilhões dólares alcançado em 2023, Abu Dhabi representa 60% da economia dos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos ocupam a 16ª posição no ranking mundial de facilidade para fazer negócios, em parte devido ao seu esquema Golden Visa, que incentiva a inovação e o empreendedorismo, introduzido em 2019. Outros fatores que fomentam o crescimento incluem um ambiente de investimento mundialmente reconhecido, um setor de tecnologia em ascensão e a segurança e estabilidade do país. A bolsa de valores ADX, cuja capitalização de mercado atingiu US$ 806 bilhões em 2023, disparou para um valor 10 vezes maior em relação a 2011.

Nos últimos anos, vários fundos de hedge e bancos de investimento globais abriram escritórios na capital dos Emirados Árabes Unidos, incluindo Goldman Sachs, Morgan Stanley, BNP Paribas, entre outros. De acordo com o Mercado Global de Abu Dhabi, espera-se que mais de 125 empresas líderes globais, incluindo fundos de hedge e gestores de ativos, se mudem para o Emirado de Abu Dhabi em um futuro próximo.

Em maio de 2024, a S&P Global Ratings atribuiu seus ratings de crédito soberano AA/A-1+ para Abu Dhabi, o que reflete a expectativa de que a economia do emirado permaneça forte no próximo período. Os últimos ratings da Moody's e da Fitch também afirmaram uma perspectiva estável para Abu Dhabi.

Sua Excelência Ahmed Tamim Hisham Al Kuttab, Presidente do Departamento de Capacitação Governamental de Abu Dhabi e Presidente do Comitê Superior do Censo, disse: "Este censo é o primeiro a depender inteiramente de registros governamentais em vez de pesquisas de campo, representando uma nova maneira inovadora de obter dados atualizados sobre a população. Essa nova metodologia, possibilitada por níveis excepcionalmente altos de coordenação e integração entre as entidades governamentais relevantes, permitirá que a política de Abu Dhabi seja altamente responsiva a dados em tempo real nos próximos anos."

"É um passo importante para fortalecer os esforços nacionais para melhorar a qualidade dos serviços e apoiar planos de desenvolvimento abrangentes no Emirado de Abu Dhabi. A produção do censo apoia o processo de tomada de decisão e ajudará a monitorar variáveis e tendências nas quais as entidades confiam para a formulação de programas e políticas econômicas e sociais. O setor privado também depende desses dados precisos para tomar decisões de investimento."

Os números do censo mostram que a capital dos Emirados Árabes Unidos se tornou uma metrópole próspera e um centro global de inovação e crescimento econômico. Apoiada por planos ambiciosos de expansão de setores-chave e pelo seu estatuto de cidade mais segura do mundo, com uma qualidade de vida excepcional, Abu Dhabi está preparada para um crescimento contínuo e espera-se que ultrapasse os 6 milhões de habitantes até 2040.

Sobre o SCAD

O Centro de Estatísticas — Abu Dhabi (SCAD) foi criado pela Lei n.º (7) de 2008 para organizar e desenvolver trabalhos estatísticos no Emirado de Abu Dhabi. O Centro foi reorganizado pela Lei n.º (5) de 2021, que colocou o SCAD sob comando do Escritório Executivo de Abu Dhabi. Em abril de 2023, de acordo com o Decreto do Conselho Executivo n.º (39) de 2023, a afiliação do SCAD foi transferida para o Departamento de Capacitação Governamental — Abu Dhabi.

Para mais informações, visite https://scad.gov.ae/

O portal do Censo de Abu Dhabi pode ser acessado através deste link: https://census.scad.gov.ae/home?lang=en

FONTE Statistics Centre Abu Dhabi