Les résultats du recensement 2023 confirment la position d'Abu Dhabi en tant que destination privilégiée pour vivre, travailler et faire des affaires

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- Selon les données du recensement d'Abu Dhabi 2023, la population d'Abu Dhabi a atteint 3,8 millions de personnes, soit près du double (soit une augmentation de 83 %) depuis 2011. Cette trajectoire ascendante soutenue reflète la croissance économique de l'émirat.

Le recensement d'Abu Dhabi 2023 montre que le nombre de travailleurs qualifiés n'a jamais été aussi élevé dans l'ensemble de la main-d'œuvre, signalant un virage vers une économie à forte valeur ajoutée et basée sur le savoir. Depuis 2011, le nombre de cols blancs à Abu Dhabi a augmenté deux fois plus rapidement que celui des cols bleus (109 % contre 65 %). C'est le résultat d'une volonté politique déterminée au cours de la dernière décennie de passer à une économie du savoir, en tirant parti du bassin diversifié de talents de l'émirat.

Les données indiquent également que l'émirat a connu des changements importants dans son paysage économique, son PIB non pétrolier ayant augmenté de 59 % depuis 2011. Cette transformation a fait passer le PIB non pétrolier à la majorité de l'économie à 53 % en 2023, contre 46 % en 2011 lors du dernier recensement.

Selon les données officielles, Abu Dhabi a connu une augmentation de 300 % des investissements étrangers depuis 2011. Avec un PIB de 310 milliards de dollars atteint en 2023, Abu Dhabi représente 60 % de l'économie des Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis se classent au 16e rang mondial en ce qui concerne la facilité de faire des affaires, en partie grâce à son système de visa d'or encourageant l'innovation et l'esprit d'entreprise, introduit en 2019. Les autres facteurs qui stimulent la croissance comprennent un environnement d'investissement de premier plan, un secteur technologique en plein essor et la sécurité et la stabilité du pays. La bourse ADX, dont la capitalisation boursière a atteint 806 milliards de dollars en 2023, a été multipliée par 10 depuis 2011.

Ces dernières années, un certain nombre de fonds spéculatifs de premier plan et de banques d'investissement mondiales ont établi des bureaux dans la capitale des Émirats arabes unis, y compris Goldman Sachs, Morgan Stanley, BNP Paribas, entre autres. Selon le marché mondial d'Abu Dhabi, plus de 125 entreprises mondiales de premier plan, y compris des fonds spéculatifs et des gestionnaires d'actifs, devraient s'installer dans l'émirat d'Abu Dhabi dans un avenir proche.

En mai 2024, S&P Global Ratings a confirmé ses notations souveraines AA/A-1+ sur Abu Dhabi, ce qui reflète l'attente que l'économie de l'émirat reste forte au cours de la prochaine période. Les dernières évaluations de Moody's et de Fitch ont également confirmé des perspectives stables pour Abu Dhabi.

Son Excellence Ahmed Tamim Hisham Al Kuttab, président du département de l'habilitation gouvernementale d'Abu Dhabi et président du comité supérieur du recensement, a déclaré : « Ce recensement est le premier à s'appuyer entièrement sur les registres gouvernementaux plutôt que sur les enquêtes sur le terrain, ce qui représente une nouvelle façon innovante d'obtenir des données à jour sur la population. Cette nouvelle méthodologie, rendue possible par des niveaux exceptionnellement élevés de coordination et d'intégration entre les entités gouvernementales concernées, permettra à la politique d'Abu Dhabi d'être très réactive aux données en temps réel au cours des prochaines années.

Il s'agit d'une étape importante dans le renforcement des efforts nationaux visant à améliorer la qualité des services et à soutenir des plans de développement complets dans l'émirat d'Abu Dhabi. Les résultats du recensement soutiennent le processus de prise de décision et aideront à suivre les variables et les tendances sur lesquelles les entités s'appuient pour formuler des programmes et des politiques économiques et sociales. Le secteur privé s'appuie également sur ces données précises pour prendre des décisions d'investissement. »

Les chiffres du recensement montrent que la capitale des Émirats arabes unis est devenue une métropole prospère et un centre mondial d'innovation et de croissance économique. Soutenu par des plans ambitieux d'expansion de secteurs clés et soutenu par son statut de ville la plus sûre au monde, avec une qualité de vie inégalée, Abu Dhabi est prêt à poursuivre sa croissance et devrait dépasser les 6 millions d'habitants d'ici 2040.

À propos de SCAD

Centre de statistiques - Abu Dhabi (SCAD) a été créé par la loi n° (7) de 2008 pour organiser et développer des travaux statistiques dans l'émirat d'Abu Dhabi. Le Centre a été réorganisé par la loi n° (5) de 2021, qui plaçait le SCAD sous le Bureau exécutif d'Abu Dhabi. En avril 2023, conformément au décret du Conseil exécutif n° (39) de 2023, l'affiliation de SCAD a été transférée au ministère de l'Habilitation gouvernementale - Abu Dhabi.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://scad.gov.ae/