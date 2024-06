Los resultados del Censo 2023 confirman la posición de Abu Dabi como destino preferido para vivir, trabajar y hacer negocios

ABU DABI, EAU, 13 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Según los datos del Censo de Abu Dabi 2023, la población de Abu Dabi ha alcanzado los 3,8 millones de habitantes, casi el doble (un aumento del 83 %) desde 2011. Esta trayectoria ascendente sostenida refleja el crecimiento económico del emirato.

El Censo de Abu Dabi 2023 muestra que el número de trabajadores cualificados nunca ha sido tan elevado entre el total de la población activa, lo que indica un cambio hacia una economía de alto valor basada en el conocimiento. El número de trabajadores de cuello blanco en Abu Dabi ha aumentado el doble de rápido que el de trabajadores de cuello azul (109 % frente a un crecimiento del 65 %) desde 2011. Este es el resultado de la decidida política de la última década de transición a una economía basada en el conocimiento, aprovechando la diversidad de talentos del emirato.

Los datos también indican que el emirato ha experimentado cambios significativos en su panorama económico, con un aumento de su PIB no petrolero del 59 % desde 2011. Esta transformación ha elevado el PIB no petrolero a la mayoría de la economía, con un 53 % en 2023, frente al 46 % de 2011, cuando se hizo el último censo.

Según datos oficiales, Abu Dabi ha registrado un aumento del 300 % de la inversión extranjera desde 2011. Con un PIB de 310.000 millones de dólares alcanzado en 2023, Abu Dabi representa el 60 % de la economía de los EAU. Los EAU ocupan el puesto 16 en el ranking mundial de facilidad para hacer negocios, en parte debido a su plan Golden Visa que fomenta la innovación y el emprendimiento, introducido en 2019. Otros factores que impulsan el crecimiento son un entorno de inversión líder en el mundo, un sector tecnológico en alza y la seguridad y estabilidad del país. La bolsa ADX, cuya capitalización bursátil alcanzará los 806.000 millones de dólares en 2023, se ha multiplicado por 10 desde 2011.

En los últimos años, varios de los principales fondos de alto riesgo y bancos de inversión mundiales han establecido oficinas en la capital de los EAU, como Goldman Sachs, Morgan Stanley y BNP Paribas, entre otros. Según el Abu Dabi Global Market, se espera que en un futuro próximo se instalen en el Emirato de Abu Dabi más de 125 empresas líderes mundiales, incluidos fondos de cobertura y gestores de activos.

En mayo de 2024, S&P Global Ratings confirmó su calificación crediticia soberana AA/A-1+ de Abu Dabi, lo que refleja la expectativa de que la economía del emirato se mantendrá fuerte durante el próximo periodo. Las últimas calificaciones de Moody's y Fitch también han confirmado una perspectiva estable para Abu Dabi.

Su excelencia Ahmed Tamim Hisham Al Kuttab, presidente del Departamento de Habilitación Gubernamental - Abu Dabi, y presidente del Comité Superior del Censo, declaró: "Este censo es el primero que se basa enteramente en registros gubernamentales en lugar de encuestas sobre el terreno, lo que representa una nueva forma innovadora de obtener datos actualizados sobre la población. Esta nueva metodología es posible gracias a los niveles excepcionalmente altos de coordinación e integración entre las entidades gubernamentales pertinentes, y permitirá que la política de Abu Dabi responda en gran medida a los datos en tiempo real en los próximos años.

"Es un paso importante hacia el fortalecimiento de los esfuerzos nacionales para mejorar la calidad de los servicios y apoyar los planes de desarrollo integral en el emirato de Abu Dabi. Los resultados del censo apoyan el proceso de toma de decisiones y ayudarán a controlar variables y tendencias en las que se basan las entidades para formular programas y políticas económicas y sociales. El sector privado también confía en estos datos precisos para tomar decisiones de inversión".

Las cifras del censo muestran que la capital de los EAU se ha convertido en una próspera metrópolis y en un centro mundial de innovación y crecimiento económico. Respaldada por ambiciosos planes de expansión de sectores clave y apuntalada por su condición de ciudad más segura del mundo, con una calidad de vida inigualable, Abu Dabi está preparada para un crecimiento continuo y se espera que supere los 6 millones de residentes en 2040.

Acerca del SCAD

El Centro de Estadísticas de Abu Dabi (SCAD) fue creado por la Ley No. (7) de 2008 para organizar y desarrollar el trabajo estadístico en el Emirato de Abu Dabi. El Centro fue reorganizado por la Ley No. (5) de 2021, que colocó a SCAD bajo la Oficina Ejecutiva de Abu Dabi. En abril de 2023, de conformidad con el Decreto del Consejo Ejecutivo No. (39) de 2023, la afiliación de SCAD se transfirió al Departamento de Habilitación Gubernamental - Abu Dabi.

