Los tres desafíos que tuvo que superar el SQD-Mini de TCL para las transmisiones de los Juegos Olímpicos de Invierno

Las razones detrás de la elección de los televisores de la marca como equipo profesional de visualización para Milán Cortina 2026

SÃO PAULO, 20 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina de 2026 enfrentó muchos desafíos críticos. Carreras disputadas sobre tempestades de nueve, esquiadores descendiendo montañas empinadas a gran velocidad, cambios repentinos en el clima, visibilidad comprometida y otros obstáculos llevaron al límite las exigencias impuestas al Centro Internacional de Radiodifusión (CIR) en Milán, que operó día y noche durante más de dos semanas, entre el 6 y el 22 de febrero.

Fue necesario superar tres desafíos principales, empezando por la necesidad de resistencia física en el límite del equipo, en funcionamiento las 24 horas del día, sin tolerancia a fallas. Como centro neurálgico de las transmisiones globales, el CIR necesitaba procesar enormes cantidades de señales desde decenas de ubicaciones, operando sin interrupciones. Esto requirió que todo el equipo de visualización funcionase continuamente a plena capacidad, eliminando pantallas negras, bloqueos y distorsiones de imagen.

El segundo obstáculo era la exigencia extrema de calidad de imagen en condiciones de luz y oscuridad, ya que la nieve refleja la luz intensamente, desafiando los límites de la pantalla, mientras que en las carreras nocturnas el bajo contraste entre los atletas y el fondo oscuro requiere un amplio rango dinámico (HDR) y una excelente conservación de los detalles a bajas luminancias, evitando la pérdida de información en las sombras (black crush). Así, se conservan los detalles de los movimientos de los competidores.

Además, la alta velocidad de deportes como el esquí alpino pueden exigir una respuesta inmediata para evitar trazas de imagen (ghosting). Como tercer desafío crítico, en el que los uniformes y las banderas debían destacar en un escenario con nieve y cielo, era necesario ofrecer absoluta precisión cromática, sin desviaciones de color.

En estas condiciones extremas, los Juegos Olímpicos de Invierno representan el campo de pruebas definitivo para los dispositivos, y así lo confirmaron los televisores SQD-Mini LED de TCL, escogidos como el equipo de trabajo profesional para las transmisiones.

"Las últimas innovaciones de TCL jugaron un papel clave en los Juegos Olímpicos de Invierno. TCL siempre ha creído en el poder del deporte para unir a personas de diferentes culturas y generaciones, y esto es solo el principio", dijo Kevin Wang, CEO de TCL Technology.

Un viaje de ocho años

La razón detrás de la elección de los televisores SQD-Mini LED es producto de un viaje tecnológico de ocho años por parte de TCL, que en ese periodo invirtió más de 75.000 millones de yuanes (unos USD11.000 millones) en investigación y desarrollo, y ha solicitado más de 120 mil patentes, con el fin de convertir al Mini LED en un referente global en pantallas.

En 2017, mientras la industria se centraba en OLED, TCL creyó que el Mini LED sería el futuro. En 2018, en IFA Berlín, presentó por primera vez su prototipo Mini LED, demostrando el potencial de esta tecnología, y en 2019 fue una de las primeras marcas en producir en masa Mini LED. En 2023, lanzó el televisor SQD-Mini LED más grande del mundo, de 115 pulgadas, y el resultado fue el primer puesto a nivel mundial en volumen de ventas en la categoría.

En esta trayectoria de avances, el servicio de transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno representó un hito significativo y demostró que la tecnología de TCL ha obtenido no solo reconocimiento en el mercado consumidor global, sino también en las principales aplicaciones profesionales del mundo. Para ello, hubo tres avances tecnológicos importantes: el primero fue la gama de colores 100% BT.2020. Al utilizar materiales cuánticos luminiscentes combinados con elementos de alta resistencia a la distorsión y filtros de 5 nanómetros, TCL ha eliminado el problema de la mezcla de colores con una solución que triplica simultáneamente el número de zonas de retroiluminación. Para lograr el objetivo de un 100% de gama de color BT.2020, la empresa dedicó cinco años a la investigación y desarrollo, y llevó a cabo decenas de miles de experimentos, superanod los retos de ajustar la longitud de onda y la vida útil de los puntos cuánticos.

El segundo avance fue la creación del Control de Atenuación Precisa con mayor brillo y preservación de volumen de color, que proporciona hasta 20.736 zonas de atenuación precisa y un brillo máximo de 10.000 nits, lo que permite capturar desde la textura del hielo cortado por los patines, hasta la trayectoria de cada copo de nieve. Y la tercera disrupción fue el control total de la línea de producción, con dominio desde chips y materiales de puntos cuánticos hasta la fabricación de paneles y el ensamblaje final. Esta autonomía garantiza una innovación constante incluso en escenarios de inestabilidad en la cadena de suministro global.

Tecnología para todos

Los desafíos críticos de los Juegos Olímpicos de Invierno fueron utilizados por TCL como un acelerador, para que la tecnología de vanguardia probada en Milán llegara más rápido a consumidores de todo el mundo. Características como la cobertura completa de la gama BT.2020 y Control de Atenuación Precisa con brillo máximo y zonas de atenuación locales ya se están incorporando en los modelos X11L y C7L, ampliando el acceso a un alto volumen de color, mayor rango dinámico y control avanzado de brillo. La propuesta es acercar al consumidor los parámetros de calidad a los requeridos en entornos profesionales de transmisión deportiva.

La incansable búsqueda de la excelencia en los Juegos Olímpicos de Invierno actuó como catalizador para la optimización tecnológica. Este es el concepto de TCL de "desbordamiento tecnológico": llevar la tecnología de vanguardia a la vida real y transformar la vida diaria de un mayor número de personas, asumiendo los compromisos de una empresa líder y de establecimiento de estándares.

Sobre TCL

TCL es una marca líder en electrónica de consumo y un referencia global en la industria televisiva. Actualmente, la empresa opera en más de 160 mercados alrededor del mundo. Especializada en investigación, desarrollo y fabricación, TCL ofrece una amplia gama de productos, incluyendo televisores, sistemas de audio, electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y mucho más. Para más información, visite TCL.

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FUENTE TCL