PARA GATORADE®, NÃO HÁ ATALHOS PARA A GRANDEZA EM NOVA CAMPANHA GLOBAL DE FUTEBOL “IS IT IN YOU”

Estrelada por Luis Díaz, Julián Álvarez e Vinícius Júnior, a nova campanha global de GATORADE® lembra os atletas de confiar no suor que constrói a grandeza.

Principais Destaques

Por décadas, a marca GATORADE® – com a mistura de eletrólitos nº 1 comprovada – tem abastecido atletas de futebol em todos os níveis ao redor do mundo, dos campos comunitários aos maiores palcos globais.

À medida que o elenco mundial de futebol de GATORADE® – incluindo Vinícius Júnior, Julián Álvarez, Gilberto Mora, Luis Díaz, Christian Pulisic e Tajon Buchanan – se prepara para competir, a marca lança uma nova campanha global, lembrando os atletas de confiar no que tem alimentado seu sucesso: o suor, os sacrifícios e a ciência.

O Gatorade Sports Science Institute (GSSI) traz 41 anos de expertise em ciência do esporte para seleções nacionais em diversos continentes, incluindo Brasil, Colômbia e Canadá – com dados mostrando que jogadores de futebol perdem entre 1 e 2 litros de líquido em uma partida de 90 minutos.

A campanha terá alcance global em ativações sociais, digitais e presenciais – desde mídia exterior disruptiva até uma colaboração global de vestuário em edição limitada.

CHICAGO , 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Por décadas, GATORADE® tem abastecido atletas de futebol em todos os níveis ao redor do mundo, dos campos comunitários aos maiores palcos globais. À medida que o elenco mundial de futebol da marca – incluindo Vinícius Júnior, Julián Álvarez, Gilberto Mora, Luis Díaz, Christian Pulisic e Tajon Buchanan – se prepara para competir, GATORADE® lança uma nova campanha global, 'Confie no Que Está Dentro de Você'. A campanha, que marca a reintrodução global da plataforma "Is It In You?" de GATORADE®, visa se conectar com a nova geração e lembra os atletas de confiar no que tem alimentado seu sucesso: o suor, os sacrifícios e a ciência por trás da mistura de eletrólitos nº 1 de GATORADE®.

PARA GATORADE®, NÃO HÁ ATALHOS PARA A GRANDEZA EM NOVA CAMPANHA GLOBAL DE FUTEBOL “IS IT IN YOU” Speed Speed

Lançamento com Filme da Campanha

A campanha começa com um filme principal, apresentando o elenco global de futebol de GATORADE® ao lado de jovens atletas – colocando o suor em campo para aperfeiçoar suas habilidades. Do toque refinado de Pulisic ao drible de Vini Jr. sobre uma multidão de defensores e Álvarez saltando sobre um goleiro sem perder o ritmo, cada momento reflete como o suor, o trabalho duro e a fórmula científica de GATORADE® podem levar você onde os atalhos não conseguem. O filme apresenta a faixa "Beto's Horns" de CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again.. e Ezra Collective, com narração da lenda do futebol Clint Dempsey.

"De onde eu venho, o futebol é tudo. É como você fala, como você sonha, como você mostra quem é. Cada sacrifício que fiz, cada treino em que dei tudo de mim, foi pela minha família, pelo meu povo e por cada jovem jogador que se vê em mim. Esta campanha é a verdade que eu conheço – que não há atalhos. Só o trabalho. Só o suor. Essa é a história da minha carreira, e é o que a Gatorade sempre representou." — Luis Díaz, atleta do elenco GATORADE®

"Cada oportunidade que tenho de competir é uma honra para a vida toda – algo pelo qual trabalhei durante toda a minha carreira, e GATORADE® tem sido parte fundamental dessa jornada. Fazer parte desta campanha significa muito para mim, porque é um reconhecimento do compromisso inabalável com o suor e o trabalho duro que são necessários para atuar no mais alto nível", disse Julián Álvarez, atleta do elenco GATORADE®

Suando com a Ciência

GATORADE® também leva seu legado de décadas em expertise científica esportiva para os bancos das seleções nacionais do Brasil, Colômbia e Canadá. No futebol, os jogadores podem perder entre 1 e 2 litros de líquido através do suor durante uma partida de 90 minutos¹ – e entre todos os esportes coletivos estudados, a desidratação significativa é mais frequentemente relatada no futebol. Essa constatação sustenta a ciência de hidratação líder da categoria de GATORADE®, ajudando a traduzir dados de perda de suor em estratégias precisas de abastecimento e hidratação para o desempenho.

Portfólio de produtos GATORADE® – A Seleção Brasileira passou recentemente por testes de suor com o Gatorade Sports Science Institute (GSSI), recebendo de forma personalizada informações sobre hidratação com base na perda de suor de cada jogador, ajudando-os a entender melhor suas necessidades individuais de desempenho.

"Esse nível de detalhamento representa perfeitamente o compromisso da PepsiCo com a inovação guiada pela ciência do esporte. Aproveitando décadas de pesquisa conduzida pelo GSSI, conseguimos oferecer suporte tangível aos atletas e integrá-lo de forma autêntica para continuar ultrapassando os limites da nutrição esportiva e do desempenho humano." – Eugene Willemsen, CEO, International Beverages, PepsiCo



Este é apenas o começo da campanha – que se estenderá globalmente nos próximos meses por meio de ativações sociais, digitais e presenciais, desde mídia exterior disruptiva até uma colaboração global de vestuário em edição limitada. Os fãs podem acompanhar as novidades da campanha nos canais sociais de GATORADE®.

Sobre a Gatorade®

A Gatorade, uma divisão da PepsiCo (NASDAQ: PEP), foi construída com base em mais de 61 anos de estudos sobre atletas e a ciência do suor. Confiável por atletas de todos os níveis, dos campos comunitários aos palcos internacionais mais prestigiados, em mais de 80 países ao redor do mundo, a linha de produtos cientificamente formulados da Gatorade é projetada para repor o que os atletas perdem e fornecer o que precisam para alcançar o melhor desempenho. Para mais informações, visite www.gatorade.com.

Sobre a PepsiCo®

Os produtos da PepsiCo são consumidos mais de um bilhão de vezes por dia em mais de 200 países e territórios ao redor do mundo. A PepsiCo gerou quase US$ 94 bilhões em receita líquida em 2025, impulsionada por um portfólio complementar de bebidas e alimentos práticos que inclui Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker e SodaStream. O portfólio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla variedade de alimentos e bebidas apreciados, incluindo muitas marcas icônicas que geram mais de US$ 1 bilhão cada em vendas anuais estimadas no varejo.

A visão da PepsiCo é ser a líder global em bebidas e alimentos práticos, vencendo com pep+ (PepsiCo Positive). O pep+ é nossa transformação estratégica de ponta a ponta que coloca a sustentabilidade no centro da nossa estratégia de negócios, buscando impulsionar o crescimento e construir um futuro mais forte e resiliente para a PepsiCo e as comunidades onde atuamos. Para mais informações, visite www.pepsico.com e siga @PepsiCo no X (Twitter), Instagram, Facebook e LinkedIn.

¹ Barnes KA, et al. (2019). Normative Data for Sweating Rate, Sweat Sodium Concentration, and Sweat Sodium Loss in Athletes: An Update and Analysis by Sport. Journal of Sports Sciences. Gatorade Sports Science Institute.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2964480/GLOBAL_FOOTBALL_CAMPAIGN.jpg

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FONTE PepsiCo