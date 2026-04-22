PEPSI® RECRUTA ESTRELAS GLOBAIS PARA CRIAR A "PEPSI FOOTBALL NATION": ONDE OS TORCEDORES DEFINEM AS REGRAS

O filme começa com Sir David Beckham entregando o manual aos torcedores, convidando-os a ditar as "regras" da Pepsi Football Nation. Os espectadores são levados a uma jornada de alta octanagem por um mundo onde o debate com os torcedores reina: de encontros locais a confrontos inesperados, Florian Wirtz estacionando rápido com precisão, à descrença de um árbitro que verifica o VaR, Lauren James dando uma palestra na universidade sobre como quebrar a armadilha do impedimento e filmes de grande sucesso estrelados por Vini Jr., Alexia Putellas e Mohamed Salah.

Torcedores por toda a série revelam as "regras" que são centrais para a Pepsi Football Nation, trazidas à vida pelo elenco global da Pepsi: Regra nº 7: Superstições são Sagradas, Regra nº 33: Quem é o "Rei da Habilidade"? Regra nº 84: Você deve usar sua camisa vencedora para trabalhar. Regra nº 100: Tudo é decidido no campo.

Para celebrar o filme, a Pepsi está apoiando os torcedores a enfrentar a Regra nº 1 da Pepsi Football Nation: "Chama-se Futebol, Não Soccer". Em breve, os torcedores poderão baixar uma extensão web gratuita que substitui automaticamente todas as menções à palavra "soccer" por "futebol." Seja lendo notícias globais ou percorrendo pesquisas, os fãs podem garantir que o "jogo bonito" seja sempre descrito da melhor maneira possível.

O debate de fãs também está presente em bate-papos, páginas de fãs e blogs. É por isso que a Pepsi está trazendo o debate para o Reddit, o centro de discussão sobre futebol que mais cresce no mundo. Essa ativação permitirá que os fãs definam suas próprias regras e rituais, capacitando a comunidade a ditar como o jogo será celebrado em todo o mundo.

Eugene Willemsen, CEO da International Beverages da PepsiCo, declara: "O futebol sempre foi além do que acontece em campo durante os 90 minutos. Ele vive em conversas, rivalidades e tradições que unem os fãs todos os dias, em comunidades, mercados e gerações. A Pepsi Football Nation celebra essa cultura e as muitas maneiras como os fãs experimentam o jogo além da própria partida. Por décadas, a Pepsi esteve no centro do esporte; agora, estamos honrando as experiências compartilhadas e as 'regras' que unem os fãs ao redor do mundo."

A Pepsi Football Nation celebra a cultura do futebol dentro e fora do campo. Fãs de todo o mundo podem assistir ao filme completo nos canais sociais da Pepsi, incluindo: X (Twitter), Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

Citações do Jogador

Mohamed Salah: "Os fãs são o que torna o jogo bonito e grandioso, então ter um mundo onde eles escrevem as regras simplesmente parece certo. Adoro fazer parte da Pepsi Football Nation e celebrar os rituais do futebol."

Vini Jr.: "Para mim, futebol americano é sobre alegria e expressão, então entrar para o time da Pepsi para celebrar a cultura e a paixão do jogo foi fácil. Lamento não ter perguntado aos fãs antes!"

Lauren James: "Sempre tive minha própria abordagem para grandes jogos, seja jogando ou assistindo. Então, ver todas essas peculiaridades da cultura do futebol se unirem em uma campanha foi ótimo."

Alexia Putellas: "Há algo de especial na cultura do futebol além do campo. Rituais que são compartilhados por jogadores e torcedores. Aproveitei a chance de ajudar a Pepsi a trazer essas tradições para o centro das atenções."

Florian Wirtz: "O futebol é muito mais do que um jogo. Há paixão, debate e tradições. Então, foi divertido contar as regras que os fãs vivem todos os dias."

Notas aos editores

Privacidade da extensão do navegador

A extensão web funcionará localmente no seu navegador para substituir a palavra "soccer" por "futebol" na página que você estiver visualizando no momento. Ela não coleta, armazena ou transmite quaisquer dados pessoais. Nenhum histórico de navegação, cookies, entradas de formulários ou informações de conta é acessado. A permissão para "acessar dados em todos os sites" é necessária exclusivamente para que a extensão possa ler o texto na página que você estiver visualizando e fazer a substituição da palavra. Nenhum dado sai do seu dispositivo.

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados pelos consumidores mais de um bilhão de vezes por dia em mais de 200 países e territórios no mundo todo. A PepsiCo gerou quase US$ 94 bilhões em receita líquida em 2025, motivada por um portfólio complementar de bebidas e alimentos convenientes que inclui Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker e SodaStream. O portfólio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla gama de alimentos e bebidas deliciosos, incluindo muitas marcas icônicas que geram mais de US$ 1 bilhão cada em vendas anuais estimadas no varejo.

A PepsiCo tem como visão ser a líder global em bebidas e alimentos de conveniência, vencendo com o pep+ (PepsiCo Positive). pep+ é nossa transformação estratégica de ponta a ponta que coloca a sustentabilidade no centro da nossa estratégia de negócios, buscando impulsionar o crescimento e construir um futuro mais forte e resiliente para a PepsiCo e as comunidades onde operamos. Para mais informações, acessewww.pepsico.com e nos siga no X (Twitter), Instagram, Facebook e LinkedIn @PepsiCo.

Lista de Crédito:

PEPSI IB

Chefe de produção: Kane Phillips

Produtora sênior: Eleanor Fitzgerald

BIG TIME CRIATIVO

Líder de produção: Inas Nagy

FILME

SAUVAGE.TV

Diretor: Ernest Desumbila

Produtora executiva: Eva Laffitte

Produtor: Isidor Arjona

Pós-produtor: Yukio Montilla

SOCIAL

SAUVAGE.TV

Diretor: Pere Sala

Produtora executiva: Eva Laffitte

Produtor: Pablo Gershuni

Pós-produtor: Yukio Montilla

DESIGN DE SOM

Immersus

Designer de som: Alex Nicholls-Lee

FOTOGRAFIA

Madeleine Penfold Studios

Fotógrafa: Madeleine Penfold

Produtor executivo: Rhiannon Reid

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2959969/Pepsi_Football_Nation.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2959970/Pepsi_Football_Nation_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2959971/Pepsi_Football_Nation_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2959973/Pepsi_Football_Nation_3.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2665176/5923833/Pepsi_Logo.jpg

FONTE PepsiCo