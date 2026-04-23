GATORADE® AFIRMA QUE NO HAY ATAJOS HACIA LA GRANDEZA EN SU NUEVA CAMPAÑA GLOBAL DE FÚTBOL “IS IT IN YOU”

Encabezada por Luis Díaz y Julián Álvarez, junto a Vinícius Júnior y el talento embajador de fútbol de clase mundial de GATORADE®, la nueva campaña global de la marca les recuerda a los atletas confiar en el sudor que construye la grandeza.

Mensajes clave:

Durante décadas, la marca Gatorade® - con la mezcla de electrolitos comprobada #1- ha impulsado a futbolistas de todos los niveles en todo el mundo, desde sus inicios en canchas comunitarias hasta los escenarios más grandes del planeta.

Mientras el equipo de talentos embajadores de fútbol de clase mundial de Gatorade -que incluye a Vinícius Júnior, Julián Álvarez, Gilberto Mora, Luis Díaz, Christian Pulisic y Tajon Buchanan- se prepara para competir, la marca lanza una nueva campaña global que le recuerda a los atletas confiar en lo que ha impulsado su éxito: el sudor, los sacrificios y la ciencia.

El Instituto de Ciencias del Deporte de Gatorade (GSSI por sus siglas en inglés) aporta 41 años de experiencia en ciencia deportiva a selecciones nacionales en múltiples continentes, incluyendo Brasil, Colombia y Canadá, con datos que muestran que los futbolistas pierden entre 1 y 2 litros de líquido por partido de 90 minutos.

La campaña se desplegará a nivel global en redes sociales, plataformas digitales y activaciones presenciales, desde ejecuciones disruptivas hasta una colaboración global de una colección de prendas en edición limitada.

CHICAGO, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Durante décadas, Gatorade ha impulsado a futbolistas de todos los niveles en todo el mundo, desde campos de fútbol comunitarios hasta los escenarios más grandes del mundo. Mientras que la plantilla de futbolistas de clase mundial de Gatorade —que incluye a a Vinícius Júnior, Julián Álvarez, Gilberto Mora, Luis Díaz, Christian Pulisic y Tajon Buchanan— se prepara para competir, la marca lanza una nueva campaña global, "Trust What's Inside".

GATORADE® AFIRMA QUE NO HAY ATAJOS HACIA LA GRANDEZA EN SU NUEVA CAMPAÑA GLOBAL DE FÚTBOL “IS IT IN YOU”

La campaña, que marca la reintroducción global de la plataforma 'Is It In You?' de Gatorade en su búsqueda por conectar con la próxima generación, recuerda a los atletas que confíen en lo que ha impulsado su éxito: el sudor, los sacrificios y la ciencia detrás de la mezcla de electrolitos número uno comprobada de Gatorade.

Comenzando con un vídeo de la campaña

a campaña se lanza con una pieza audiovisual que presenta la plantilla global de futbolistas de Gatorade junto con atletas jóvenes – sudando para perfeccionar su oficio. Desde la precisión del primer toque de Pulisic hasta el toque delicado de Vini Jr. sobre una multitud de defensores y Álvarez saltando sobre un portero que se aproxima sin perder ritmo, cada momento refleja cómo el sudor, el trabajo duro y la fórmula respaldada por la ciencia de Gatorade pueden llevarte donde los atajos no pueden. El vídeo presenta la canción "Beto's Horns" de CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again.., y Ezra Collective, con la narración de la legendaria figura del fútbol Clint Dempsey.

"De donde vengo, el fútbol lo es todo. Es cómo hablas, cómo sueñas, cómo muestras quién eres. Cada sacrificio que hice, cada entrenamiento en el que lo di todo, fue por mi familia, por mi gente y por cada joven jugador que se ve reflejado en mí. Esta campaña refleja una verdad que conozco - no hay atajos, solo trabajo y sudor -. Esa es la historia de mi carrera, y es lo que Gatorade siempre ha representado". señaló Luis Díaz, atleta del talento embajador de Gatorade.

""Cada oportunidad que tengo para competir lo tomo como un honor – algo hacia lo que he trabajado durante toda mi carrera, y Gatorade ha sido una parte clave de ese viaje. Ser parte de esta campaña significa mucho para mí, porque es el reconocimiento del compromiso inquebrantable con el sudor y el trabajo duro que se necesita para desempeñarse al más alto nivel,", afirmó Julián Álvarez, atleta del talento embajador de Gatorade.

La ciencia del sudor

Gatorade también aporta su legado de múltiples décadas de experiencia en ciencias del deporte a los banquillos de los equipos nacionales de Brasil, Colombia y Canadá. En el fútbol, los jugadores pueden perder entre 1 y 2 litros de fluido a través del sudor durante un partido de 90 minutos¹ – y de todos los deportes de equipo estudiados, la deshidratación significativa se ha reportado más consistentemente en el fútbol. Esta perspectiva fundamenta la ciencia de hidratación líder de la categoría de Gatorade, ayudando a traducir datos de pérdida de sudor en estrategias precisas de nutrición e hidratación para el desempeño.

La cartera de productos de Gatorade – El equipo nacional de Brasil recientemente se sometió a pruebas de sudor con el Instituto de Ciencias del Deporte de Gatorade (GSSI), ofreciendo a cada jugador información personalizada de hidratación basada en su pérdida de sudor para ayudarles a comprender mejor sus necesidades de desempeño únicas

"Este nivel de detalle representa perfectamente el compromiso de la innovación de PepsiCo impulsada por la ciencia deportiva. Aprovechando décadas de investigación realizada por el GSSI, podemos capaces de ofrecer un soporte tangible a los atletas e integrarlo de manera auténtica para seguir ampliando los límites de la nutrición deportiva y el rendimiento humano", afirmó Eugene Willemsen, CEO de PepsiCo Bebidas Internacional.

Este es solo el comienzo de la campaña – que se extenderá globalmente a través de redes sociales, activaciones digitales y presenciales en los próximos meses, desde publicidad exterior disruptiva hasta una colaboración global de vestuario de edición limitada. Los aficionados pueden seguir los canales de redes sociales de Gatorade para obtener las últimas noticias acerca de la campaña.

Acerca de Gatorade®

Gatorade, una división de PepsiCo (NASDAQ: PEP), ha sido construida con más de 61 años de estudio de atletas y la ciencia del sudor. Confiada por atletas de todos los niveles, desde campos comunitarios hasta los escenarios internacionales más prestigiosos, en más de 80 países en todo el mundo, la gama de productos de hidratación y desempeño formulados científicamente de Gatorade está diseñada para reemplazar lo que los atletas pierden y alimentar lo que necesitan para desempeñarse al máximo. Para más información, visita www.gatorade.com.

Acerca de PepsiCo®

Los productos de PepsiCo son disfrutados por los consumidores más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios alrededor del mundo. PepsiCo generó cerca de 94 mil millones de dólares en ingresos netos en 2025, impulsados por un portafolio complementario de bebidas y alimentos convenientes que incluye marcas como Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. El portafolio de productos de PepsiCo incluye una amplia variedad de alimentos y bebidas que brindan disfrute, incluyendo muchas marcas icónicas que generan más de mil millones de dólares cada una en ventas minoristas anuales estimadas.

La visión que guía a PepsiCo es ser el líder global en bebidas y alimentos convenientes, ganando con pep+ (PepsiCo Positive). pep+ es nuestra transformación estratégica integral que coloca la sostenibilidad en el centro de nuestra estrategia de negocio, con el objetivo de impulsar el crecimiento y construir un futuro más sólido y resiliente para PepsiCo y las comunidades donde operamos. Para más información, visite www.pepsico.com y síganos en X (Twitter), Instagram, Facebook y LinkedIn como @PepsiCo.

¹ Barnes KA, et al. (2019). Datos normativos sobre tasa de sudoración, concentración de sodio en el sudor y pérdida de sodio en atletas: actualización y análisis por deporte. Journal of Sports Sciences. Gatorade Sports Science Institute.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2964481/GLOBAL_FOOTBALL_CAMPAIGN.jpg

FUENTE PepsiCo