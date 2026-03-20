Pepsi® Global revela Pepsi Football Nation - uma nova plataforma global que celebra a cultura do futebol além dos 90 minutos

A Pepsi Football Nation é uma plataforma global que celebra a cultura dos fãs, parcerias e ativações de marcas além do campo.

Com base em mais de 50 anos de tradição, a Pepsi Football Nation conecta torcedores de clubes, países e continentes por meio de um amor compartilhado pelo futebol.

A plataforma unifica as parcerias e o conteúdo de futebol da Pepsi em experiências de marca digitais, sociais, de varejo e ao vivo.

LONDRES, 20 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Pepsi Global anuncia hoje o lançamento da Pepsi Football Nation, uma plataforma global projetada para levar a cultura do futebol ao dia a dia do Rio de Janeiro a Londres.

Por mais de cinquenta anos, a Pepsi faz parte dos momentos decisivos do futebol. Desde torneios de classe mundial e eventos em estádios, como a UEFA Champions League e o Show de Abertura apresentado pela Pepsi, até competições comunitárias, a marca tem sido consistentemente parte dos momentos que mais importam para os fãs.

Pepsi Global Unveils: Pepsi Football Nation – A New Global Platform Celebrating Football Culture Beyond the 90 Minutes

O futebol une pessoas em todo o mundo, formando comunidades ligadas por crenças, rivalidades, rituais e paixões compartilhadas. É essa comunidade global que inspira o mais recente capítulo da Pepsi no futebol.

A influência do futebol se estende muito além dos noventa minutos em campo. Ele vive na antecipação antes do início, nas tradições que constroem a crença, nas conversas que continuam muito depois do apito final e nos rituais tecidos na vida cotidiana. Com esse entendimento, a Pepsi reúne toda a sua atividade de futebol sob a Pepsi Football Nation, guiada por uma ambição: a Pepsi comemora como o futebol se sente ao redor do mundo. A plataforma reflete que o futebol é moldado tanto pela cultura e conexão quanto pelo desempenho.

A Pepsi Football Nation celebra o fandom em todas as suas expressões. Ele homenageia cantos transmitidos por gerações, rituais pré-jogo, debates que se estendem até tarde da noite, rivalidades que testam amizades e os momentos compartilhados que reúnem os fãs. Estas são as experiências que definem como o jogo é verdadeiramente vivido.

No centro da plataforma estão os jogadores que moldam o futebol moderno. A Pepsi® tem uma lista global dinâmica que reflete o talento, a confiança e a influência cultural que impulsionam o futebol. Eles representam uma geração em que a excelência em campo encontra a presença além dela.

Juntas, essas iniciativas criam um ecossistema conectado que reflete como os torcedores experimentam o futebol todos os dias. A emoção que leva a uma partida, os altos e baixos emocionais durante o jogo, os momentos memoráveis que se tornam histórias e as conversas que mantêm o espírito do jogo vivo muito depois do apito final. A Pepsi Football Nation reúne escala global e paixão local em uma celebração compartilhada da cultura do futebol onde quer que o jogo seja jogado e como quer que seja experimentado.

Eugene Willemsen, CEO da International Beverages da PepsiCo, diz: "Por mais de cinco décadas, a Pepsi tem estado no centro da cultura global do futebol, levando o jogo para além do campo e para os mundos da música, entretenimento e fandom. À medida que o futebol continua a crescer e atrair públicos mais diversos, nossa oportunidade não é apenas aparecer no esporte, mas elevar a energia emocional que o torna inesquecível. A Pepsi Football Nation é o nosso próximo passo: uma plataforma que celebra a paixão, a personalidade e as experiências compartilhadas que unem os fãs em todos os lugares. Isso reflete nosso compromisso de gerar impacto cultural e criar conexões mais profundas com consumidores em todo o mundo."

A Pepsi Football Nation dá vida ao futebol através de múltiplas expressões. Desde conteúdo digital e social sempre ativo, enraizado em conversas com fãs, humor e relevância cultural, até narrativas lideradas por hinos inspiradas nos cantos e músicas que fazem parte da cultura do futebol, a plataforma destaca vozes reais de fãs por meio de colaborações de criadores e influenciadores. Amplifica momentos de comida e refeição em que a Pepsi é uma companheira para experiências de jogos e se estende para ativações na loja e na embalagem que transformam momentos cotidianos da Pepsi em celebrações do jogo.

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Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são consumidos mais de um bilhão de vezes por dia em mais de 200 países e territórios no mundo todo. A PepsiCo gerou quase $ 94 bilhões em receita líquida em 2025, motivada por um portfólio complementar de bebidas e alimentos convenientes que inclui Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker e SodaStream. O portfólio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla gama de alimentos e bebidas deliciosos, incluindo muitas marcas icônicas que geram mais de $ 1 bilhão cada em vendas anuais estimadas no varejo.

A PepsiCo tem como visão ser a líder global em bebidas e alimentos de conveniência, vencendo com o pep+ (PepsiCo Positive). A pep+ é nossa transformação estratégica de ponta a ponta que coloca a sustentabilidade no centro da nossa estratégia de negócios, buscando impulsionar o crescimento e construir um futuro mais forte e resiliente para a PepsiCo e as comunidades onde operamos. Para mais informações, visitewww.pepsico.com e siga no X (Twitter), Instagram, Facebook e LinkedIn @PepsiCo.

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FONTE PepsiCo