PayJoy nombra a Iván Canales Chief Revenue Officer en su siguiente fase de crecimiento

Exdirector de Nubank México impulsará la expansión en mercados emergentes

SAN FRANCISCO, 6 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- PayJoy , proveedor líder de servicios financieros en mercados emergentes, anunció hoy el nombramiento de Iván Canales como Chief Revenue Officer. En este cargo, Canales liderará la estrategia global de ingresos de la compañía, enfocándose en acelerar el crecimiento, profundizar la penetración en mercados existentes y expandirse a nuevas geografías.

Iván Canales

"Iván aporta una trayectoria comprobada escalando plataformas financieras de alto crecimiento en mercados complejos", señaló Doug Ricket, CEO de PayJoy. "Su experiencia impulsando el crecimiento de clientes, construyendo equipos de alto desempeño y operando en entornos regulados será clave a medida que fortalecemos nuestra plataforma de ingresos y expandimos nuestra presencia en mercados emergentes".

Como Country Manager de Nubank México, Canales lanzó el primer producto de la compañía en el país, escaló el negocio a más de 12 millones de clientes y contribuyó a la evolución de la empresa de una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) a una de las instituciones financieras más relevantes en México. Liderando la ejecución go-to-market, el desarrollo de equipos y la gestión regulatoria, posicionó a Nu México como un actor clave en el sector financiero del país.

Antes de Nubank, Canales ocupó roles de liderazgo en BlackRock, Amazon Web Services, Credit Suisse y Merrill Lynch, con experiencia en fintech, infraestructura en la nube, gestión de activos y banca de inversión. Esta combinación le da una perspectiva única sobre crecimiento internacional, ejecución operativa y estrategia de producto. Cuenta con un MBA de la Stanford Graduate School of Business y una licenciatura en Ciencias de la Computación por la Cornell University.

"PayJoy está haciendo algo poco común: construir un negocio rentable, impulsado por una misión, que amplía el acceso al crédito para personas que han quedado fuera del sistema financiero formal", comentó Canales. "Tras haber desarrollado mi carrera en la intersección del escalamiento de plataformas tecnológicas, la inclusión financiera y los mercados emergentes, me entusiasma enormemente ayudar a llevar a PayJoy a su siguiente etapa".

Acerca de PayJoy

PayJoy amplía el acceso al crédito en mercados emergentes a través de financiamiento en el punto de venta y productos crediticios. Su tecnología propietaria de crédito garantizado permite que personas sin historial crediticio construyan estabilidad financiera de forma responsable y participen plenamente en la economía moderna. A través de machine learning, ciencia de datos y sistemas de prevención de fraude basados en IA, PayJoy ha financiado más de $3.5 mil millones en préstamos a más de 19 millones de personas en 9 países y cuenta con más de 1,000 colaboradores a nivel global. Para más información, visite https://www.payjoy.com/

Contacto: [email protected]

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FUENTE PayJoy