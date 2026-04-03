PEDIGREE® usa inteligência artificial para impulsionar adoção responsável de cães no Brasil

Plataforma melhoramigo.ai conecta pessoas a cães disponíveis em ONGs por meio de teste de compatibilidade

SÃO PAULO, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A PEDIGREE®, marca líder em alimentos para cães, revelou ser a responsável por uma misteriosa campanha de uma nova inteligência artificial que circulou nas redes sociais e nas ruas de São Paulo. Depois dessa fase de mistério, a iniciativa apresenta o melhoramigo.ai, plataforma criada para facilitar a adoção responsável, reforçando o compromisso da marca com a causa.

"O vínculo entre pessoas e cães traz inúmeros benefícios: desde a alegria de ser recebido na porta de casa até o companheirismo sem julgamentos e o carinho incondicional. Utilizamos a inteligência artificial para dar ainda mais visibilidade a uma causa que defendemos há 17 anos com o programa PEDIGREE® Adotar é Tudo de Bom, o maior programa de adoção do país e que já ajudou 88 mil cães a encontrarem um lar", destaca Ricardo Marinho, gerente de Marketing de PEDIGREE® na Mars Pet Nutrition Brasil.

A campanha, criada pela AlmapBBDO, foi lançada em duas fases. Na primeira, peças em preto e branco tomaram pontos estratégicos de São Paulo, anunciando uma IA misteriosa capaz de encontrar um novo melhor amigo. Nas redes sociais, o influenciador Felca amplificou a discussão ao reagir e questionar o uso de IA para amizade.

Na segunda fase, a campanha revelou a identidade de PEDIGREE®, mostrando que a inteligência artificial não substitui um amigo de verdade, mas que, com a plataforma melhoramigo.ai, é possível encontrar um cão disponível para adoção que pode ser seu melhor amigo.

A plataforma funciona por meio de uma experiência que traça o perfil e o estilo de vida do usuário para indicar o cão mais compatível entre os disponíveis para adoção em ONGs próximas. Atualmente, o melhoramigo.ai conta com mais de 300 cães cadastrados, selecionados em parceria com o Instituto AMPARA Animal.

A iniciativa, que é uma evolução da premiada campanha Caramelo, é respaldada por dados do Waltham Petcare Science Institute, centro científico da Mars Petcare com mais de 60 anos de atuação, que mostram que 86% das pessoas reconhecem o impacto positivo dos animais de estimação na saúde mental, 69% afirmam que pets ajudam a reduzir estresse e ansiedade, e 63% os consideram amigos de verdade.

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FONTE PEDIGREE®