PEDIGREE® utilise l'intelligence artificielle pour favoriser l'adoption responsable de chiens au Brésil

La plateforme Melhoramigo.ai met en relation des personnes avec des chiens disponibles auprès d'ONG grâce à des tests de compatibilité.

SÃO PAULO, 6 avril 2026 /PRNewswire/ -- PEDIGREE®, la marque leader de l'alimentation pour chiens, a révélé être responsable d'une mystérieuse campagne d'une nouvelle intelligence artificielle qui a circulé sur les réseaux sociaux et dans les rues de São Paulo. Après cette phase de mystère, l'initiative présente Melhoramigo.ai, une plateforme créée pour faciliter l'adoption responsable, renforçant ainsi l'engagement de la marque en faveur de la cause.

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« Le lien entre les hommes et les chiens apporte toutes sortes d'avantages, de la joie d'être accueilli à la porte d'entrée à la compagnie sans jugement et à l'affection inconditionnelle qu'ils procurent », a déclaré Ricardo Marinho, responsable du marketing pour PEDIGREE® chez Mars Pet Nutrition Brasil. « Dans un monde qui privilégie le bien-être et les relations authentiques, nous avons utilisé l'IA pour donner encore plus de visibilité à une cause que nous soutenons depuis 17 ans à travers le programme PEDIGREE® Adotar é Tudo de Bom (Adopt is All Good), qui a déjà permis à plus de 88 000 animaux de trouver un foyer », explique Ricardo Marinho, responsable du marketing pour PEDIGREE® chez Mars Pet Nutrition Brésil.

La campagne, développée par AlmapBBDO, a été lancée en deux phases. Dans un premier temps, des pièces noir et blanc ont envahi des points stratégiques de São Paulo, annonçant une mystérieuse IA capable de trouver un nouveau meilleur ami. Sur les réseaux sociaux, l'influenceur Felca a amplifié la discussion en réagissant et en remettant en question l'utilisation de l'IA pour l'amitié.

Dans un deuxième temps, la campagne a levé le voile sur PEDIGREE®, montrant que l'intelligence artificielle ne peut remplacer un véritable ami - mais que, grâce à la plateforme melhoramigo.ai, vous pouvez trouver un chien disponible à l'adoption qui pourrait bien devenir votre meilleur ami.

La plateforme utilise une expérience conversationnelle pour mettre en relation les utilisateurs avec des chiens compatibles disponibles à l'adoption dans des ONG à proximité, en se basant sur des questions concernant leur personnalité et leur style de vie. Actuellement, Melhoramigo.ai compte plus de 300 chiens enregistrés, sélectionnés en partenariat avec l'Instituto AMPARA Animal.

L'initiative, qui est une évolution de la campagne primée « Caramelo », s'appuie sur les données du Waltham Petcare Science Institute, un centre de recherche de Mars Petcare fort de 60 ans d'expérience. Les données montrent que 86 % des personnes reconnaissent l'effet positif des animaux de compagnie sur la santé mentale, 69 % affirment que les animaux de compagnie contribuent à réduire le stress et l'anxiété, et 63 % les considèrent comme de véritables amis.

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