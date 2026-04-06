PEDIGREE® nutzt künstliche Intelligenz, um eine verantwortungsvolle Hundeadoption in Brasilien zu fördern

Die Plattform Melhoramigo.ai bringt Menschen und Hunde, die von gemeinnützigen Organisationen vermittelt werden, mithilfe von Kompatibilitätstests zusammen

SÃO PAULO, 6. April 2026 /PRNewswire/ -- PEDIGREE®, die führende Marke für Hundefutter, gab bekannt, dass sie für eine mysteriöse Kampagne verantwortlich ist, bei der eine neue künstliche Intelligenz zum Einsatz kam, die in den sozialen Netzwerken und auf den Straßen von São Paulo zu sehen war. Nach dieser geheimnisvollen Phase stellt die Initiative „Melhoramigo.ai" vor, eine Plattform, die geschaffen wurde, um verantwortungsvolle Adoptionen zu erleichtern, und damit das Engagement der Marke für dieses Anliegen unterstreicht.

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„Die Bindung zwischen Menschen und Hunden bringt vielfältige Vorteile mit sich – von der Freude, an der Haustür begrüßt zu werden, bis hin zur vorurteilsfreien Gesellschaft und bedingungslosen Zuneigung, die sie bieten", sagt Ricardo Marinho, Marketing Manager für PEDIGREE® bei Mars Pet Nutrition Brasil. „In einer Welt, in der Wohlbefinden und echte Beziehungen einen hohen Stellenwert haben, haben wir mithilfe von KI einem Anliegen noch mehr Aufmerksamkeit verschafft, das wir seit 17 Jahren durch das PEDIGREE® Adotar é Tudo de Bom (Adopt is All Good)-Programm unterstützen, das bereits mehr als 88.000 Tieren zu einem neuen Zuhause verholfen hat", sagt Ricardo Marinho, Marketing Manager für PEDIGREE® bei Mars Pet Nutrition Brasilien.

Die von AlmapBBDO entwickelte Kampagne wurde in zwei Phasen gestartet. Zunächst eroberten schwarz-weiße Figuren strategische Punkte in São Paulo und kündigten eine geheimnisvolle KI an, die in der Lage ist, einen neuen besten Freund zu finden. In den sozialen Medien trug die Influencerin Felca zur Diskussion bei, indem sie darauf reagierte und den Einsatz von KI im Bereich der Freundschaft hinterfragte.

In der zweiten Phase gab die Kampagne einen Einblick in PEDIGREE® und zeigte, dass künstliche Intelligenz kein Ersatz für einen echten Freund ist – dass man aber mit der Plattform melhoramigo.ai einen Hund zur Adoption finden kann, der vielleicht gerade zu Ihrem besten Freund wird.

Die Plattform nutzt ein dialogbasiertes Verfahren, um Nutzer anhand von Fragen zu ihrer Persönlichkeit und ihrem Lebensstil mit passenden Hunden zusammenzubringen, die bei gemeinnützigen Organisationen in der Nähe zur Adoption bereitstehen. Derzeit sind auf Melhoramigo.ai mehr als 300 Hunde registriert, die in Zusammenarbeit mit dem Instituto AMPARA Animal ausgewählt wurden.

Die Initiative, die eine Weiterentwicklung der preisgekrönten „Caramelo"-Kampagne darstellt, stützt sich auf Daten des Waltham Petcare Science Institute, einem Forschungszentrum von Mars Petcare mit 60-jähriger Erfahrung. Die Daten zeigen, dass 86 % der Menschen den positiven Einfluss von Haustieren auf die psychische Gesundheit anerkennen, 69 % geben an, dass Haustiere helfen, Stress und Ängste abzubauen, und 63 % betrachten sie als echte Freunde.

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