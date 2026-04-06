PEDIGREE® utiliza inteligencia artificial para impulsar la adopción responsable de perros en Brasil

La plataforma Melhoramigo.ai conecta a las personas con los perros disponibles en las ONG a través de pruebas de compatibilidad

SÃO PAULO, 6 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- PEDIGREE®, una marca líder en alimentos para perros, reveló ser responsable de una misteriosa campaña de una nueva inteligencia artificial que circuló en las redes sociales y en las calles de São Paulo. Tras esta fase de misterio, la iniciativa presenta Melhoramigo.ai, una plataforma creada para facilitar la adopción responsable, reforzando el compromiso de la marca con la causa.

"El vínculo entre las personas y los perros trae innumerables beneficios: desde la alegría de ser recibido en la puerta de la casa hasta el compañerismo sin prejuicios y el afecto incondicional. Utilizamos la inteligencia artificial para dar aún más visibilidad a una causa que hemos estado defendiendo durante 17 años con el programa PEDIGREE Adotar é Tudo de Bom ("Adopt is all good"), el programa de adopción más grande del país y que ya ha ayudado a 88,000 perros a encontrar un hogar", dice Ricardo Marinho, Gerente de Marketing de PEDIGREE® en Mars Pet Nutrition Brasil.

La campaña, creada por AlmapBBDO, se lanzó en dos fases. En la primera, piezas en blanco y negro se apoderaron de puntos estratégicos de São Paulo, anunciando una misteriosa IA capaz de encontrar un nuevo mejor amigo. En las redes sociales, el influencer Felca amplificó la discusión al reaccionar y cuestionar el uso de la IA para la amistad.

En la segunda fase, la campaña reveló la identidad de PEDIGREE®, mostrando que la inteligencia artificial no reemplaza a un amigo real, sino que, con la plataforma melhoramigo.ai, es posible encontrar un perro disponible para adopción que puede ser tu mejor amigo.

La plataforma funciona a través de una experiencia que rastrea el perfil y el estilo de vida del usuario para indicar el perro más compatible entre los disponibles para adopción en ONG cercanas. Actualmente, Melhoramigo.ai cuenta con más de 300 perros registrados, seleccionados en alianza con el Instituto AMPARA Animal.

La iniciativa, que es una evolución de la galardonada campaña Caramelo, está respaldada por datos del Waltham Petcare Science Institute, el centro científico de Mars Petcare con más de 60 años de experiencia, que muestra que el 86 % de las personas reconoce el impacto positivo de las mascotas en la salud mental, el 69 % dice que las mascotas ayudan a reducir el estrés y la ansiedad, y el 63 % las considera verdaderas amigas.

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FUENTE PEDIGREE®