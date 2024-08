PeproMene Bio anunciou estudo demonstrando forte polifuncionalidade de novas células T com receptor de antígeno quimérico (CAR)

A polifuncionalidade tem correlação com a remissão de um paciente por mais de 18 meses com a terapia de células CAR T

IRVINE, Califórnia, 8 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A PeproMene Bio, Inc., uma empresa de biotecnologia em estágio clínico que desenvolve novas terapias para cânceres e distúrbios imunológicos, anunciou hoje que o BAFF-R CAR T, desenvolvido pela City of Hope, conhecido como PMB-CT01, demonstrou melhor polifuncionalidade do que as células CAR T CD19, que são usadas nas atuais terapias de células CAR T aprovadas pela Food and Drug Administration, de acordo com um estudo de correlação publicado na Blood Advances.

Os pesquisadores usaram uma plataforma de célula única, que descobriu que as células CAR T PMB-CT01 tinham mais polifuncionalidade, que é a capacidade das células T de executar várias funções ao mesmo tempo, do que as células CAR T CD19. As células PMB-CT01 também produziram mais citocinas estimuladoras, capazes de estimular o sistema imunológico, e citocinas efetoras, capazes de matar diretamente as células cancerígenas.

Usando o ensaio desenvolvido pela City of Hope, os pesquisadores testaram um produto de células BAFF-R CAR T, de um homem de 57 anos com linfoma recidivante das células do manto. O paciente não havia alcançado remissão com terapias anteriores utilizando células CAR T CD19. Depois de receber uma infusão no ensaio de Fase 1 da City of Hope usando PMB-CT01 e sofrer efeitos colaterais mínimos, o homem está em remissão completa há mais de 18 meses e continua a ter câncer indetectável por testes moleculares sensíveis para doença residual mínima.

O estudo relatou indicadores robustos de polifuncionalidade, que se correlacionaram com a expansão bem-sucedida das células CAR T após a infusão e a remissão contínua do paciente. Os pesquisadores planejam usar o ensaio para testar produtos de células CAR T de cinco outros pacientes no estudo, todos os quais experimentaram remissões semelhantes ao PMB-CT01.

"Desenvolvemos a terapia BAFFR-CAR T como outra opção de tratamento para um número significativo de pacientes com linfomas e leucemias que recidivaram após receberem terapia comercial com células CAR T CD19, e nossos resultados até agora representam a eficácia máxima ideal com toxicidade mínima", disse Larry W. Kwak, MD, Ph.D., vice-presidente e vice-diretor do City of Hope's Comprehensive Cancer Center e fundador científico da PeproMene e presidente compensado de seu Conselho Consultivo Científico. Kwak tem uma participação acionária na PeproMene. "Desenvolvemos um ensaio polifuncional robusto e confiável para produtos de células CAR T, com o potencial de prever os resultados dos pacientes e acelerar o desenvolvimento de terapias eficazes de células CAR T."

Elizabeth Budde, MD, Ph.D., investigadora principal do estudo, professora associada de hematologia e transplante de células hematopoiéticas e diretora médica executiva do Programa de Terapia Celular Efetora Imune na City of Hope, apresentou os resultados iniciais do estudo na conferência da Sociedade Americana de Hematologia em dezembro de 2023.

"É emocionante dizer que cinco pacientes com linfoma não-Hodgkin e um com leucemia linfoblástica aguda de células B foram tratados com PMB-CT01 e 100% demonstraram respostas duráveis", disse o Dr. Budde. "Muitos dos pacientes do estudo tiveram recaída após a terapia com CAR T CD19 e/ou foram CD19 negativos. O PMB-CT01 poderia ser uma opção viável para outros pacientes que também enfrentam esse dilema."

"Este ensaio pode ser aplicado a ensaios clínicos atuais e futuros para orientar o desenvolvimento do PMB-CT01. A PeproMene continua comprometida com o desenvolvimento científico e clínico contínuo desta nova terapia celular potencialmente promissora", disse Hazel Cheng Ph.D., COO da PeproMene Bio.

Sobre o PMB-CT01

PMB-CT01 é uma terapia de células CAR T autólogas de primeira classe, direcionada a BAFF-R. BAFF-R (Receptor do Fator de Ativação de Células B), um membro da superfamília do receptor do fator de necrose tumoral (TNF), é o principal receptor para BAFF e é expresso quase exclusivamente em células B. Uma vez que a sinalização BAFF-R promove a proliferação normal de células B e parece ser necessária para a sobrevivência dessas células, é improvável que as células tumorais escapem da terapia através da perda do antígeno BAFF-R. Essa característica única torna a terapia BAFFR CAR T uma opção altamente promissora para o tratamento de neoplasias de células B. O BAFFR CAR foi construído usando BAFF-R anticorpo com fragmento variável em cadeia única (scFv) e domínios de sinalização de segunda geração CD3ζ e 4-1BB. Nossa pesquisa demonstrou que as células BAFFR-CAR T efetivamente matam linfomas e leucemias humanas tanto in vitro quanto em modelos animais. A PeproMene Bio licenciou a propriedade intelectual do PMB-CT01 da City of Hope.

Sobre a PeproMene Bio

A PeproMene Bio, Inc. é uma empresa de biotecnologia em estágio clínico em Irvine, Califórnia, que desenvolve novas terapias para tratar cânceres e distúrbios imunológicos. O principal candidato da PeproMene, o PMB-CT01 (células BAFFR-CAR T) está atualmente sendo investigado para tratar leucemia linfoblástica aguda de células B recidivante e refratária (B-ALL; NCT04690595) e linfoma não Hodgkin de células B (B-NHL; NCT05370430) em ensaios clínicos de Fase 1. A PeproMene Bio também está desenvolvendo células BAFFR Biespecíficas T Engager e células BAFFR-CAR NK.

