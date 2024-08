PeproMene Bio anunció un estudio que demuestra una intensa polifuncionalidad de las nuevas células T con receptor de antígeno quimérico (CAR)

La polifuncionalidad se correlaciona con una remisión superior a los 18 meses en pacientes sometidos a terapia de células T con receptor de antígeno quimérico (CAR, por sus siglas en inglés)

IRVINE, California, 8 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- PeproMene Bio, Inc., una empresa de biotecnología en etapa clínica que desarrolla nuevas terapias para cánceres y trastornos inmunitarios, anunció hoy que la terapia de células T con CAR dirigido al BAFF-R desarrollada por City of Hope y conocida como PMB-CT01, demostró una mejor polifuncionalidad que las células T CD19 con CAR, que se utilizan en terapias actuales de células T con CAR, aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos, según un estudio correlativo publicado en Blood Advances.

Los investigadores utilizaron una plataforma unicelular, que descubrió que las células T con CAR de la terapia PMB-CT01, tenían una mayor polifuncionalidad, lo que significa que la capacidad de las células T para realizar varias funciones al mismo tiempo es superior a la de las células T CD19 con CAR. Las células de la terapia PMB-CT01 también produjeron más citoquinas estimulantes, que pueden activar el sistema inmunitario, y citoquinas efectoras, que pueden eliminar directamente las células cancerígenas.

A partir del ensayo desarrollado por City of Hope, los investigadores probaron un producto de células T con CAR dirigido al BAFF-R de un hombre de 57 años con un linfoma recidivante de las células del manto. El paciente no había logrado la remisión con terapias previas a partir de células T CD19 con CAR. Después de recibir una infusión en el ensayo de fase 1 de City of Hope con PMB-CT01 y experimentar efectos secundarios mínimos, el hombre ha estado en remisión completa durante 18 meses y continúa presentando cáncer indetectable mediante pruebas moleculares sensibles para la enfermedad residual mínima.

El estudio informó indicadores sólidos de polifuncionalidad, que se correlacionaron con la expansión exitosa de células T con CAR después de la infusión, y la remisión continua del paciente. Los investigadores tienen planificado usar el ensayo para probar los productos de células T con CAR de otros cinco pacientes en el ensayo, todos con remisiones similares a las de la terapia PMB-CT01.

"Desarrollamos la terapia de células T con CAR dirigida al BAFFR (BAFFR-CAR T) como otra opción de tratamiento para un número significativo de pacientes con linfomas y leucemias que recaen después de recibir terapia comercial con células T CD19 con CAR, y nuestros resultados hasta ahora representan la eficacia máxima ideal con una toxicidad mínima", señaló Larry W. Kwak, M.D., Ph.D., vicepresidente y subdirector del Centro Oncológico Integral de City of Hope y fundador científico de PeproMene y presidente remunerado de su Consejo Asesor Científico. Kwak tiene una participación en el capital de PeproMene. "Hemos desarrollado un ensayo polifuncional sólido y confiable para productos de células T con CAR, con el potencial de prever los resultados de los pacientes y acelerar el desarrollo de terapias efectivas de células T con CAR".

Elizabeth Budde, M.D., Ph.D., investigadora principal del ensayo, profesora asociada de hematología y trasplante de células hematopoyéticas y directora médica ejecutiva del Programa de Terapia Celular Efectora Inmune de City of Hope, presentó en diciembre de 2023 los resultados iniciales del ensayo en la conferencia de la Sociedad Americana de Hematología.

"Es emocionante decir que cinco pacientes con linfoma no Hodgkin y uno con leucemia linfoblástica aguda de células B han sido tratados con PMB-CT01 y el 100 % ha manifestado respuestas duraderas", expresó la Dra. Budde. "Muchos de los pacientes del ensayo experimentaron recaídas después de la terapia de células T CD19 con CAR o fueron CD19 negativos. La terapia PMB-CT01 podría representar una opción viable para otros pacientes que también se enfrentan a este dilema".

"Este ensayo se puede aplicar a ensayos clínicos actuales y futuros para guiar el desarrollo de la terapia PMB-CT01. PeproMene mantiene su compromiso con el desarrollo científico y clínico en curso de esta nueva terapia celular potencialmente prometedora", comentó Hazel Cheng, Ph.D., directora de operaciones de PeproMene Bio.

Acerca de PMB-CT01

PMB-CT01 es una terapia, primera de su tipo, a partir de células T con CAR autólogas, dirigida al BAFF-R. El BAFF-R (receptor del factor de activación de células B), un miembro de la superfamilia de receptores del factor de necrosis tumoral (TNF, por sus siglas en inglés), es el principal receptor del BAFF y se expresa casi exclusivamente en las células B. Dado que la señalización del BAFF-R promueve la proliferación normal de células B y parece ser necesaria para la supervivencia de las células B, es poco probable que las células tumorales escapen a la terapia a través de la pérdida del antígeno del BAFF-R. Esta característica única lleva a que la terapia BAFFR-CAR T sea una opción muy prometedora en el tratamiento de las neoplasias malignas de células B. El CAR dirigido al BAFFR se fabricó a partir de la utilización de anticuerpos variables de fragmentos monocatenarios (scFv) anti-BAFF-R y dominios de señalización de segunda generación CD3ζ y 4-1BB. Nuestra investigación ha demostrado que las células T con CAR dirigido al BAFFR eliminan de manera eficaz los linfomas y leucemias humanos tanto in vitro como en modelos animales. PeproMene Bio ha otorgado licencia sobre la propiedad intelectual de PMB-CT01 de City of Hope.

Acerca de PeproMene Bio

PeproMene Bio, Inc. es una empresa de biotecnología en etapa clínica, con sede en Irvine, California, que desarrolla terapias novedosas para tratar cánceres y trastornos inmunitarios. El candidato principal de PeproMene, PMB-CT01 (células T con CAR dirigido al BAFFR) se está investigando actualmente para tratar la leucemia linfoblástica aguda de células B recidivante y refractaria (B-ALL; NCT04690595) y el linfoma no Hodgkin de células B (B-NHL; NCT05370430) en ensayos clínicos de fase 1. PeproMene Bio también está desarrollando captadores biespecíficos de células T dirigidos al BAFFR y células NK con CAR dirigido al BAFFR.

Contacto: John Fry, [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1972356/4847154/Pepromene_Bio_Inc__Logo.jpg

FUENTE PeproMene Bio, Inc.