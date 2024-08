PeproMene Bio kündigt Studie an, die starke Polyfunktionalität neuartiger chimärer Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen belegt

Polyfunktionalität korreliert mit der über 18 Monate andauernden Remission eines Patienten mit der CAR-T-Zelltherapie

IRVINE, Kalifornien, 7. August 2024 /PRNewswire/ -- PeproMene Bio, Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das neuartige Therapien für Krebs- und Immunkrankheiten entwickelt, gab heute bekannt, dass die von City of Hope entwickelten BAFF-R CAR T-Zellen, bekannt als PMB-CT01, eine bessere Polyfunktionalität aufweisen als CD19 CAR T-Zellen, die in den derzeit von der Food and Drug Administration zugelassenen CAR T-Zelltherapien verwendet werden, wie eine in Blood Advances veröffentlichte Korrelationsstudie belegt.

Die Forscher verwendeten eine Einzelzellplattform und stellten fest, dass die PMB-CT01 CAR-T-Zellen eine höhere Polyfunktionalität, d. h. die Fähigkeit der T-Zellen, mehrere Funktionen gleichzeitig zu erfüllen, aufweisen, als die CD 19 CAR-T-Zellen. PMB-CT01-Zellen produzierten auch mehr stimulierende Zytokine, die das Immunsystem anregen können, und Effektorzytokine, die Krebszellen direkt abtöten können.

Unter Verwendung des von City of Hope entwickelten Assays testeten die Forscher ein BAFF-R CAR T-Zellprodukt von einem 57-jährigen Mann mit rezidivierendem Mantelzell-Lymphom. Der Patient hatte mit früheren CD19-CAR-T-Zelltherapien keine Remission erreicht. Nach einer Infusion im Rahmen der Phase-1-Studie von City of Hope mit PMB-CT01 und minimalen Nebenwirkungen ist der Mann seit 18 Monaten in vollständiger Remission und hat weiterhin eine nicht nachweisbare Krebserkrankung, die mit empfindlichen molekularen Tests auf minimale Resterkrankung untersucht wird.

Die Studie ergab robuste Indikatoren für Polyfunktionalität, die mit der erfolgreichen Expansion der CAR-T-Zellen nach der Infusion und der anhaltenden Remission des Patienten korrelierten. Die Forscher planen, den Test zu verwenden, um CAR-T-Zellprodukte von fünf anderen Patienten in der Studie zu testen, die alle ähnliche Remissionen wie PMB-CT01 erfahren haben.

„Wir haben die BAFFR-CAR-T-Therapie als eine weitere Behandlungsoption für eine beträchtliche Anzahl von Patienten mit Lymphomen und Leukämien entwickelt, die nach einer kommerziellen CD19-CAR-T-Zelltherapie einen Rückfall erleiden, und unsere bisherigen Ergebnisse stellen die ideale maximale Wirksamkeit bei minimaler Toxizität dar", sagte Larry W. Kwak, M.D., Ph.D., Vizepräsident und stellvertretender Direktor des City of Hope's Comprehensive Cancer Center und PeproMenes wissenschaftlicher Gründer und vergüteter Vorsitzender des Scientific Advisory Board. Kwak unterhält zudem ein Anteilsrecht am Unternehmen. „Wir haben einen robusten und zuverlässigen polyfunktionalen Assay für CAR-T-Zellprodukte entwickelt, der das Potenzial hat, die Ergebnisse für Patienten vorherzusagen und die Entwicklung wirksamer CAR-T-Zelltherapien zu beschleunigen."

Elizabeth Budde, M.D., Ph.D., die Leiterin der Studie, Associate Professor für Hämatologie und hämatopoetische Zelltransplantation und leitende medizinische Direktorin des Immun-Effektor-Zelltherapie-Programms bei City of Hope, präsentierte erste Studienergebnisse auf der Konferenz der American Society of Hematology im Dezember 2023.

„Es ist aufregend zu sagen, dass fünf Patienten mit Non-Hodgkin-Lymphom und einer mit B-Zell-akuter lymphoblastischer Leukämie mit PMB-CT01 behandelt wurden und 100 % ein dauerhaftes Ansprechen zeigten", sagte Dr. Budde. „Viele der Studienpatienten hatten nach der CD19-CAR-T-Therapie einen Rückfall erlitten und/oder waren CD19-negativ. PMB-CT01 könnte eine praktikable Option für andere Patienten sein, die ebenfalls vor diesem Dilemma stehen."

„Dieser Test kann in laufenden und zukünftigen klinischen Studien eingesetzt werden, um die Entwicklung von PMB-CT01 zu steuern. PeproMene engagiert sich weiterhin für die laufende wissenschaftliche und klinische Entwicklung dieser potenziell vielversprechenden neuen Zelltherapie", sagte Hazel Cheng, Ph.D., COO von PeproMene Bio.

Informationen zu PMB-CT01

PMB-CT01 ist die erste auf BAFF-R ausgerichtete autologe CAR-T-Zelltherapie ihrer Klasse. BAFF-R (B- Cell Activating Factor Receptor), ein Mitglied der Tumornekrosefaktor (TNF)-Rezeptor-Superfamilie, ist der Hauptrezeptor für BAFF und wird fast ausschließlich auf B-Zellen exprimiert. Da die BAFF-R-Signalübertragung die normale B-Zell-Proliferation fördert und für das Überleben der B-Zellen erforderlich zu sein scheint, ist es unwahrscheinlich, dass Tumorzellen durch den Verlust des BAFF-R-Antigens der Therapie entgehen. Diese einzigartige Eigenschaft macht die BAFFR CAR T-Therapie zu einer vielversprechenden Option für die Behandlung von B-Zell-Malignomen. Das BAFFR-CAR wurde unter Verwendung von Anti-BAFF-R-Single-Chain-Fragment-Variable (scFv)-Antikörpern und den Signalisierungsdomänen CD3ζ und 4-1BB der zweiten Generation konstruiert. Unsere Forschung hat gezeigt, dass BAFFR-CAR T-Zellen menschliche Lymphome und Leukämien sowohl in vitro als auch in Tiermodellen wirksam abtöten. PeproMene Bio hat das geistige Eigentum an PMB-CT01 von City of Hope lizenziert.

Informationen zu PeproMene Bio

PeproMene Bio, Inc. ist ein Biotech-Unternehmen in Irvine, Kalifornien, das sich in der klinischen Phase befindet und neuartige Therapien zur Behandlung von Krebserkrankungen und Immunstörungen entwickelt. PeproMenes führender Kandidat PMB-CT01 (BAFFR-CAR T-Zellen) wird derzeit in klinischen Studien der Phase 1 zur Behandlung der rezidivierten und refraktären akuten lymphatischen Leukämie der B-Zellen (B-ALL; NCT04690595) und des B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphoms (B-NHL; NCT05370430) untersucht. PeproMene Bio entwickelt außerdem BAFFR Bispecific T Cell Engager und BAFFR-CAR NK-Zellen.

